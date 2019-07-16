ANTALYA (AA) - Antalya'da denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlüler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit mezarlarında bakım yaptı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma kapsamında, Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte Konyaaltı Müftü Vekili Ayhan Köse şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Daha sonra 20 hükümlü, şehitlikte temizlik çalışması yaptı, mezarların bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında şehadet mertebesine ulaşan 251 asil vatan evladının hatırasını canlandırmak, onları bir nebze olsun anarak toplum nezdinde aidiyet ve milli birlik duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

15 Temmuz'da Türkiye'nin birçok yerinde "üniformalı teröristler" tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbeye, vatanını, milletini seven insanların iman gücüyle karşı koyduğunu hatırlatan İnal, şunları kaydetti:

"Milli birlik ve beraberlik ruhuyla başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletini ve milletini seven, demokrasiye sahip çıkan tüm insanların mücadelesiyle 15 Temmuz, tarihe yazılmış destansı bir kahramanlıktır. 15 Temmuz 2016'da yaşadığımız menfur darbe girişiminde toprağı, ülkesi, vatanı, milleti, birliği uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden, milletini ve demokrasiyi canı pahasına koruyan şehitlerimiz ve bugüne kadarki vatan savunmasında şehit olan tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum. Tüm gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum. Tüm şehit ve gazi ailelerimize millet olarak şükranlarımızı arz ediyoruz."



Etkinliğe Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Antalya 1. İdare Mahkemesi Başkanı Kamil Ergün, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gürkan Kütük ve Denetimli Serbestlik Müdürü Serap Erden de katıldı.







