ADANA (AA) - Adana’nın Pozantı ilçesinde düzenlenecek Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası öncesinde sporculara motivasyon gecesi düzenlendi.



Pozantı ilçesi Belemedik Tabiat Parkı'nda bugün ve yarın yapılacak Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası için sporcular ilçeye geldi.

53 ilden 500 sporcuyu ağırlayacak olan ilçede belediye tarafından şampiyona öncesinde moral ve motivasyon gecesi düzenledi.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Belemedik’in tarihi dokusunu anlatarak, ilçe hakkında bilgi verdi.

Ardından türkü ve şarkı söyleyen Çay'a sporcular ve yöneticiler oynayarak eşlik etti.