MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde doğaya bin keklik bırakıldı.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Kösereli, Arslanlı, Çerçili ve Koramşalı mahallelerini kapsayan keklik salımı töreninde, doğal yaşam dengesinin sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Söz konusu mahallelerde geçen yıl da bin kekliğin doğayla buluştuğunu kaydeden Kula, "Kınalı kekliklerin bırakıldığı bölgede Yörüklerimiz bulunmaktadır. Bölgelerinde silah sesi duyduklarında avlanmaya kesinlikle müsaade etmiyorlar." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçe de kekliklerin, kene ile mücadeledeki önemine işaret ederek, "Geçen yıl da buraya bin adet keklik bıraktık ve artış olduğunu gözlemledik. Bu nedenle yeniden buraya keklik salımının devamını sağladık. Kekliklerin kene ile mücadelede büyük katkısından dolayı halkımızın kekliklere sahip çıkılması konusuna duyarlılığı memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından keklikler doğaya bırakıldı.



