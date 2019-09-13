Blokzincir’e hakim tarım ticareti ve işletmeciliği uzmanları yetişecek

Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Veysel Ulusoy: - "Tarım ticareti ve işletmeciliği, yazılım ve hatta son dönemdeki moda tabirle, ticaret sürecinin takip edildiği Blokzincir’in içine yerleştiği bir alandır”

Blokzincir’e hakim tarım ticareti ve işletmeciliği uzmanları yetişecek
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Yeditepe Üniversitesi, tarım ticareti alanında da birçok soruna çözüm olacağı öngörülen Blokzincir’e hakim tarım ticareti ve işletmeciliği uzmanları yetiştirecek.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, Yeditepe Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılında tarım ticareti ve işletmeciliği alanında eğitim vermeye başlıyor. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde, Yazılım Geliştirme Bölümü ile birlikte açılan bölüm, tarım ticareti alanında da birçok soruna çözüm olacak Blokzincir’e (Blockchain) hakim uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak modern tarım ve işletme tekniklerine hâkim, veri analizleri yapabilen, tarıma ve tarım ekonomisine dayalı tüm zincirlerde problem çözme ve proje geliştirme yetisine sahip çalışan ihtiyacına yönelik olarak açılan bölüm, Türkiye’nin tarım ticaretini ve işletmeciliğini çağdaşları ile yarışır düzeye taşımayı da amaçlıyor.

Bölümün mezunları, kamuda veya özel sektörde, tüm tarıma dayalı sanayi ve araştırma kurumlarında danışman, araştırmacı, yasal işler sorumlusu, finansal yönetim gibi alanlarda çalışabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Veysel Ulusoy, bölümün yalnızca yüzde 25’inde tarım ve tarla üzerine kurulu bir eğitim olacağını belirtti.

Yüzde 75’inde ise drone’ların da içinde olduğu akıllı tarım araçları, teknoloji, bitki genetiği ve genetik bilimler, genetik laboratuvarlar, uluslararası ulaştırma sistemleri, gümrük teknolojileri bulunacağını bildiren Ulusoy, tarım ticareti ve işletmeciliğinin yazılım ve hatta son dönemdeki moda tabirle, ticaret sürecinin takip edildiği Blokzincir’in içine yerleştiği bir alan olduğunu aktardı.

- Aracı Sorunu Blokzircir’le Çözülecek

Tarım alanında yaşanan aracı sorununa işaret eden Ulusoy, şunları kaydetti:

"Aracı sorununu, Blokzincir ile yetiştireceğimiz tarım uzmanları, genetik uzmanları ve yazılım uzmanları ile çözeceğiz. Yolumuz uzun. Diğer kurumlarla da işbirliği yaparak bu sorunu çözmekte kararlıyız. Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü, tarlaya tohumun düştüğü andan itibaren uluslararası ticaretin son aşamasına kadar süreci yöneten bir bölüm olacak. Bir işletme tarzı, bir sanayi dalı olacak. Tarım ana konu olacak ancak yazılımla birlikteliği sonsuza kadar devam edecek. Bölümü özellikle Yazılım Geliştirme Bölümü ile birlikte kurmamızın nedeni budur. Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü ile İşletme Bölümü arasında yaptığımız çift ana dal anlaşması da kendini geliştirmek isteyen öğrencilere önemli bir avantaj sağlayacak."

Ulusoy, blokzincir teknolojisinin, kripto paraların bir yatırım ve ödeme şekli olarak yaygınlaşmasıyla birlikte insanların gündeminde yer tutmaya başladığını anımsatarak, blokzincir’in otonom şirketler ve “nesnelerin interneti” gibi pek çok alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Veysel Ulusoy, Blokzincir’de merkezi otoritenin onay veya kontrolüne ihtiyaç duyulmadığını belirterek, şifreleme, kimliklendirme ve yetkilendirme gibi güvene dayalı işlemler ile veri paylaşımını mümkün kılan teknoloji protokolü olarak tanımlanabileceğini aktardı.

Blokzincir ağı tüm işlemlerin veya sayısal verilerin tutulduğu bir kayıt defteri olarak tasarlandığını dile getiren Ulusoy, şunları kaydetti:

"Tarımda ve zirai uygulamalarda yetiştirme, ilaçlama ve paketleme süreçlerinin takibinde ve onaylanmasında RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi) sistemleri ile birlikte dağıtık veritabanı temelli güvenlik yaklaşımları kullanılmaktadır. Tahılın tarladan pazara kadar geçtiği yolun Blokzincir ile izlenmesi ve kayıtların otomatikleşmesi sayesinde tedarik zinciri yönetiminde şeffaflığın sağlanması amaçlanıyor."

Blokzincir’in dünya genelinde kullanımlarına örnek olarak IBM FOOD TRUST ve Wal-Mart’ı gösteren Ulusoy, "Üretimden tüketime bütün bir tedarik zincirinin takibi, gıda ürünleri için sürekli ve etkin bir takip ve yönetim sistemini elzem kılıyor. Blokzincir’in de sunduğu güvenlik ve kullanım çokluğu imkânları ile gelecek yıllarda konumu giderek arttıracaktır" ifadelerini kullandı.

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