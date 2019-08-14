ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki bankta hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastane bahçesine gelen sağlık ekibi, banktaki kişinin hayatını kaybettiği belirledi.

Polis ekipleri cesedin, bir süredir hastane bahçesinde kalan 42 yaşındaki İsmail Aslan'a ait olduğunu tespit etti.

Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi bir yaralanma izine rastlanmayan Aslan'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.











