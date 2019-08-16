Ameliyat sonrası engelli kalan kadının hukuk mücadelesi

İzmir'de 6 yıl önce özel hastanede varis ameliyatı olan Toktaş, sağ ayağındaki sinirin kesilmesi sonucu engelli kaldığı gerekçesiyle hem ameliyatı yapan doktor hem de özel hastane hakkında 5 yıldır hukuk mücadelesi veriyor.

Ameliyat sonrası engelli kalan kadının hukuk mücadelesi
21 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İZMİR (AA) - İzmir'de 6 yıl önce özel hastanede varis ameliyatı geçiren Emine Toktaş, sağ ayağındaki sinirin kesilmesi sonucu engelli kaldığı gerekçesiyle hem ameliyatı yapan doktor hem de özel hastane hakkında 5 yıldır hukuk mücadelesi veriyor.

Tire ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki iki çocuk annesi Toktaş, 2013 yılında ayaklarındaki varis nedeniyle İzmir'de doktora başvurdu.

Özel hastanede iki ayağından varis ameliyatı olan ve taburcu edildikten sonra sağ ayağını kullanamayan kadın, ameliyatı yapan doktora başvurdu.

Doktor, Toktaş'a ayağını kullanamamasının nedeninin psikolojik olduğunu, testlerde sorun gözükmediğini söyledi.

Tire'ye dönen Toktaş, ayağını kullanamaması üzerine devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Doktorlar, varis ameliyatında ayak sinirinin kesilmiş olduğundan şüphelenerek Toktaş'ı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti. Sinir ölçümlerinde Toktaş'ın sağ ayağında "peroneal siniri kesisi" tespit edildi.

Toktaş, kesilen sinirlerin onarılması için özel hastanede yeniden ameliyat olmasına rağmen ayak parmakları ve bileğindeki hareket kabiliyetini kaybetti.

Tire Devlet Hastanesinden yüzde 23 engelli raporu alan Toktaş, avukatı Salih Emrah Ertan vasıtasıyla ameliyatı yapan doktor ve özel hastaneyi Sağlık Bakanlığına şikayet etti ve 2014 yılında 50 bin liralık tazminat davası açtı.

Ameliyata başka doktorun girdiği iddiası

Toktaş, Sağlık Bakanlığından gönderilen evrakta ameliyatına görüştüğü doktorun değil de özel hastanedeki başka bir doktorun girdiğini öğrendi.

Adli Tıp Kurumundan, hekim ve özel hastanenin kusuru olmadığına ilişkin rapor gönderildi. Dosyaya bakan mahkeme, gönderilen rapor doğrultusunda davayı reddetti.

Ertan, yerel mahkemenin kararını İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesine taşıdı. Mahkeme, itirazı haklı bularak ameliyatta kusurla ilgili ciddi emareler olduğuna, adli tıp raporunun Yargıtay denetimine elverişli bulunmadığına hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.

İzmir Tüketici Mahkemesinde dosya yeniden açılırken mahkeme, bu kez Ege Üniversitesinde görevli doktorlardan bilirkişi kurulu oluşturularak rapor alınmasını istedi.

Gönderilen bir sayfalık raporda "Ameliyatta bilinen bir yöntemin uygulandığı, nadir de olsa böyle bir olayın yaşanabileceği, herhangi bir kusurun bulunmadığı" görüşüne yer verildi.

Bilirkişi raporu doğrultusunda tüketici mahkemesi davayı tekrar reddetti, Ertan ise karara itiraz ederek yeniden Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesine başvurdu.

"Hayatıma engelli olarak devam ediyorum"

Emine Toktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, varis ameliyatı olduğu günden bu yana hayatının kötüye gittiğini, operasyon için para ödediği Ö.K'nin ameliyata girmediğini öğrendiğinde daha da üzüldüğünü söyledi.

Dava sürecinin 5 yıldan bu yana devam ettiğini, kendisini engelli bırakan doktor ve özel hastaneyle ilgili gerekli kararın verileceğine inandığını ifade eden Toktaş, "Hayatıma engelli olarak devam etmek zorunda kaldım. Eskiden eşimin dükkanında çalışıyordum, artık çalışamıyorum. Ayak bileğim oynamadığı için yolda tek başıma yürürken bile düşme tehlikesi yaşıyorum. Ailemin de psikolojisi bozuldu. Varis gibi kolay gibi gözüken bir ameliyata girdim ve engelli kaldım." diye konuştu.

"Emine Hanım ve ailesinin hayatı altüst oldu"

Avukat Salih Emrah Ertan da ameliyat sırasında müvekkilinin sağ ayak sinirinin kesildiğinin özel hastanedeki doktorlar tarafından saklandığını, hem Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hem de revizyon ameliyatını yaptırdıkları özel hastanede bunu raporla kayıt altına alıp dava dosyasına sunduklarını söyledi.

Toktaş'ın ameliyatı sırasında yapılan hatanın saklanmaması ve revizyon ameliyatının daha erken yapılması halinde engelli kalmayacağını savunan Ertan, "Emine Hanım ve ailesinin hayatı altüst oldu. Yaşamına eskisi gibi devam edemiyor. Evinde bile yürürken güçlük çekiyor. Yaşam kalitesi bozuldu." şeklinde konuştu.

Ertan, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı
Isparta'da muhtarlara deprem eğitimi
Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 2019
Isparta'da yasa dışı silah operasyonu...
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! bugün başladı
Geliri olmayana devletten destek
Isparta'da cinayet
Isparta Valiliği'nden önemli duyuru
Isparta'da midibüs devrildi: 8 yaralı
Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!
Yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğuldu
Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı
ISPARTA'DA ZABITALAR İÇİN ÖNEMLİ KARAR!
Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı!
Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 2019
Elde kalan kurbanlıklar için ESK'dan önemli açıklama!
Isparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
Isparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gitti
EĞİRDİR'DE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI
Isparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulundu
Isparta’da uyuşturucu operasyonları
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019
Isparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar
Isparta Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 201909 Ağustos 2019
Yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğulduYüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğuldu14 Ağustos 2019
Isparta'da cinayetIsparta'da cinayet15 Ağustos 2019
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandıBelediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı09 Ağustos 2019
Isparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılarIsparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar09 Ağustos 2019
Isparta’da uyuşturucu operasyonlarıIsparta’da uyuşturucu operasyonları09 Ağustos 2019
Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 2019Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi 201914 Ağustos 2019
Isparta'da midibüs devrildi: 8 yaralıIsparta'da midibüs devrildi: 8 yaralı15 Ağustos 2019
Isparta Valiliği'nden önemli duyuruIsparta Valiliği'nden önemli duyuru15 Ağustos 2019
Burdur'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıBurdur'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı11 Ağustos 2019
Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadıBayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı14 Ağustos 2019
Isparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulunduIsparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulundu10 Ağustos 2019
Isparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı DüzenlendiIsparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi11 Ağustos 2019
Isparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gittiIsparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gitti11 Ağustos 2019
Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!14 Ağustos 2019
Isparta'da bu tarihlerde elektrik kesintisi olacakIsparta'da bu tarihlerde elektrik kesintisi olacak09 Ağustos 2019
Şarkıcı Bergen mezarı başında anıldıŞarkıcı Bergen mezarı başında anıldı14 Ağustos 2019
Isparta il sağlık müdürü Karakaya'dan önemli açıklamaIsparta il sağlık müdürü Karakaya'dan önemli açıklama09 Ağustos 2019
Isparta Belediye Başkanı Kurban Bayramı MesajıIsparta Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı09 Ağustos 2019
Burdur'da Tarla sularken hayatını kaybettiBurdur'da Tarla sularken hayatını kaybetti13 Ağustos 2019