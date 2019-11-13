İSTANBUL - Dünyanın en büyük üreticilerinden Aksa Jeneratör, Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na katıldı.

Aksa Jeneratör'den yapılan açıklamaya göre, 168 ülkeye ulaşan ihracatıyla küresel sektörde ilk beş üretici arasında olan ve Türkiye ekonomisine katkı sunan şirket, Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na (China International Import Expo) katılım sağladı. İkinci kez düzenlenen ve açılışı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından yapılan fuar, Şangay'daki Çin Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde 5-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da ziyaret ettiği fuar, yabancı yatırımcıları Çin pazarına tanıtmayı hedefliyor.





- "Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandırıyor"





Kazancı Holding bünyesinde yer alan ve 35 yıldır faaliyet gösteren Aksa Jeneratör'ün Türkiye, Çin ve ABD'de üç üretim tesisi bulunuyor. Şirket, dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip jeneratör fabrikasıyla Çin'de üretime devam ediyor. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika'da 14 ofis, 3 temsilcilikle hizmet veren Aksa Jeneratör, Çin’in önemli ithalatçıları arasında yer alıyor.

Aksa Jeneratör ayrıca 20 yıldır Afrika pazarında yer alarak bu kıtanın gelişimine de destek sağlıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi Alper Peker, uluslararası fuarlarda yer alarak Türk bayrağını çok daha fazla ülkede dalgalandırmak için çalıştıklarını belirterek, Aksa'nın 168 ülkeye ihracat gerçekleştiren dünya çapında bir oyuncu olduğunu ifade etti.

Çin'deki güçlü yapılarının bir Türk markası olarak tüm dünya pazarlarındaki konumuna olumlu etkilerini vurgulayan Peker, "Aksa Jeneratör'ün 2025 yılına kadar dünyada en büyük ilk üç üretici firmadan biri olması hedefiyle çalışıyoruz. Bu anlamda Çin pazarındaki gücümüzü artırmamız çok önemli." ifadelerini kullandı.