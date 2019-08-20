Adana'da gösteri ve yürüyüş yasakları

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yapılan görevlendirmeler ile Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik yargılama nedeniyle bir süreliğine yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant çadır kurma, bildiri dağıtma ve destek

Adana'da gösteri ve yürüyüş yasakları
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Isparta Düğün Salonları

ADANA - Adana'da, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yapılan görevlendirmeler ile Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik yargılama nedeniyle bir süreliğine yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant çadır kurma, bildiri dağıtma ve destek amaçlı il merkezine gelen kişi ve araçların şehre girişinin yasaklandığı bildirildi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, başkanların görevden alınması dolayısıyla ilde farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 15 gün süreyle yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant çadır kurma, bildiri dağıtma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

Valilikten yapılan diğer açıklamada ise Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul ve irtibatı tespit edilen kişilerin yargılanmalarına 22 Ağustos'ta devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, "ilde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla vakfın kurucusu ve manevi lideri konumunda bulunan Alparslan Kuytul'a ve Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticilerine destek vermek amacıyla, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı altında veya bu vakıf ile irtibatı ya da iltisakı bulunan şahıslar tarafından 21 Ağustos saat 17.00'den 25 Ağustos 23.59'a kadar park, bahçe, genel yollar, kamu binaları önleri, sivil toplum kuruluşları önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem ve etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların il merkezine girişlerinin yasaklandığı" duyuruldu.


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