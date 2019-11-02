ABD 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı

ABD'nin "Terörizm 2018 Ülkeler Raporu"nda, DEAŞ terör örgütü ile mücadeleye ve örgütün bitirilmesine geniş yer ayrıldı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'den bahsedilmemesi dikkati çekti.

ABD 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı
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Isparta Düğün Salonları

WASHİNGTON - ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Terörizm 2018 Ülkeler Raporu"nda, DEAŞ terör örgütünün bitirilmesiyle Suriye ve Irak'taki yaklaşık 7,7 milyon insanın vahşi örgüt yönetiminden kurtarıldığına vurgu yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl açıkladığı terörizm ülkeler raporunun 2018 yılına ait versiyonunu yayımladı.

DEAŞ ile mücadeleye geniş yer ayrılan raporda, ABD ve ortaklarının, uluslararası terör örgütü DEAŞ'ın yenilmesi ve yok edilmesinde büyük rol oynadığı vurgulandı.

Raporda, DEAŞ ile mücadele kapsamında örgütün Suriye ve Irak'ta elinde bulundurduğu 110 bin kilometrekare alan ile iki ülkedeki yaklaşık 7,7 milyon sivil halkın vahşi örgüt yönetiminden kurtarıldığı kaydedildi.

DEAŞ'e katılan yabancı ülke vatandaşlarının kaçtıkları diğer ülkelerde hala tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, özellikle Avrupa ülkelerine, vatandaşı olan örgüt üyelerini geri almaları ve yargılamaları çağrısında bulunuldu.

YPG ile ilgili ibareler yine yok

Raporun Türkiye bölümünde, Türkiye’nin içeride terör örgütü PKK, dışarıda da terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiği vurgulanırken, PKK'nın diğer terör örgütlerinde de görüldüğü gibi radikal ve aşırıcı ideolojilerle Türkiye sınırları içinde çeşitli terör eylemleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

PKK'nın Avrupa'da ciddi bir para topladığı ifade edilen raporda, 2016 yılında "Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü" şeklindeki ibarelerin, geçen yıl olduğu gibi bu yılki raporda da yer verilmemesi dikkati çekti.

Raporda, Türkiye'nin, 2017 yılında DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyonlarda 3 bin 60 DEAŞ militanının öldürülmesi, koalisyona olan katkısı ve hava sahasını açmak suretiyle özellikle DEAŞ'e büyük darbe vurulmasıyla uluslararası terörle mücadelede aktif bir rol aldığına vurgu yapıldı.

Ayrıca raporda, Türkiye'nin, DEAŞ'e katılmak için ülkeye giriş yapmak isteyen 145 ülkeden toplam 70 bin kişiye ülkeye giriş yasağı getirdiği ve terör gruplarıyla iltisaklı olduğu tespit edilen 6 bin kişiyi sınır dışı ettiği aktarıldı.

Fetullah Gülen için "sürgünde din adamı" tanımı

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımladığı" belirtilen raporda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için "sürgünde din adamı" ifadesi kullanıldı.

Raporda, FETÖ'nün ABD tarafından terör örgütü olarak tanınmadığı belirtilerek, FETÖ soruşturmaları dolayısıyla yapılan bazı operasyonlar, üstü kapalı eleştirildi.

Terör saldırıları dünya genelinde azaldı

Terör grupları tarafından yapılan terör saldırıları hakkında da bilgi verilen raporda, dünya genelinde gerçekleştirilen terör saldırılarının azaldığı aktarıldı. Raporda, söz konusu düşüşün sıkça saldırılar düzenleyen DEAŞ'ın büyük oranda yenilgiye uğratılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Rapora göre terör saldırıları nedeniyle ortaya çıkan can kayıpları da azaldı.

ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ ve El Kaide gibi terör gruplarına karşı büyük ilerleme kaydedildiği anlatılan raporda, dağılan bu grupların yapılan askeri operasyonlara karşı daha hazırlıklı hale gelmek için yeni koşullara uyum sağladıkları savunuldu.

Terörü destekleyen ülkeler bölümü

Raporun "Terörizmin Devlet Sponsorları" bölümünde İran, Sudan, Suriye ve Kuzey Kore, "terör sponsoru" kategorisinde yer aldı. Raporda, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarla bölgeyi ve komşularını tehdit etmesinin yanı sıra başka ülke sınırlarında suikastlar düzenlettiği ileri sürüldü.

Raporda İran için bölgede ve dünya genelinde terör örgütlerine yılda bir milyar dolar kaynak aktardığı ileri sürülürken, "1984'ten beri terör destekçi ülke olarak belirlenmiş olan İran, Lübnanlı Hizbullah ve Gazze'deki terör gruplarının yanı sıra, Suriye ve Irak'taki çeşitli grupları destekleyerek 2018'de de terör bağlantılı faaliyetlerine devam ediyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.

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