4. Kamu Bilişim Zirvesi sona erdi

Kamu Bilişim Derneği İkinci Başkanı Yakup Şıvka: - "AA bir Ar-Ge merkezi gibi de davranıyor. Ürünlerin kendini ispat yeri oluyor. Biz tecrübe etmekten, test etmek ve risk almaktan çekinmiyoruz" - "AA olarak özellikle yerli ve milli bir firmaysa ürettiği t

4. Kamu Bilişim Zirvesi sona erdi
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Kamu Bilişimcileri Derneğince Antalya'da düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, "4. Kamu Bilişim Zirvesi" sona erdi.

Kamu Bilişim Derneği İkinci Başkanı ve AA İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, Kundu Turizm Merkezi'nde "Kamuda dijital dönüşüm" sloganıyla gerçekleştirilen zirvenin ardından yaptığı açıklamada, zirveyle kamu bilişim yöneticileri ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelme fırsatı bulduğunu söyledi.

Zirveye yaklaşık 500 kişinin katıldığını belirten Şıvka, başarılı projelerin tanıtıldığını özel sektörün kendisini anlatma olanağı yakaladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun katılımının kendilerine güç, sektöre de önemli bir mesaj verdiğine işaret eden Şıvka, zirvede son dönemde yapılan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesinin kamu ve özel sektöre etkisinin tartışıldığını aktardı.

Kamuda bilişim alanında eskiden bu yana tek bir çatı ihtiyacının olduğunu anlatan Şıvka, şunları ifade etti:

"Bunu bir kaç bakanlık ayrı ayrı zeminde yapıyorlar. Bunlardan birisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız. Bakanlığımız bilişim anlamında özellikle siber güvenlik alanında çok büyük işler yaptı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) bu alanda önemli işler başardı. Biz de AA olarak seçim dönemlerinde yoğun siber saldırı alıyoruz. Bu dönemlerde de USOM ile koordineli bir şekilde çalıştık. Onlardan kimi zaman siber saldırı istihbaratı kimi zaman da fiili olarak gelip bize destek verdiler. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile bir nebze artık bu kurumların çatısı haline gelmiş oldu. Politika belirleyici bir kurul oldu. Bizim için bir üst kurul ihtiyacı bu şekilde giderilmiş oldu gibi gözüküyor."

Şıvka, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ileriye yönelik kamudaki bütün bilgi işlem daire başkanları ve bilişim yöneticilerinin işleyiş ve politika belirleme açısından doğrudan bağlı olduğu bir kurum haline gelmesini ve oradan alınan kararlar ve düzenleyici hükümlerin bütün kamu kurumları için geçerli olmasını umduklarını dile getirdi.

Dernek olarak kamudaki bilgi işlem çalışanlarını bir araya getirerek beyin fırtınası oluşturmayı, bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Şıvka, "Bunu yaparken yerli firmaların da kamuya ulaşması için çaba gösterdik. Yerli firmaların birçok alanda örnek projeleri var. Kamu kurumlarında çok güzel işler de yaptılar." diye konuştu.

- "Gururla bahsedeceğimiz projelerimiz var"

Şıvka, AA olarak hem kendi projelerini hem de yerli firmalarla geliştirdikleri çözümleri anlatma imkanı buldukları zirvede, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun "Medyada dijital dönüşüm" temalı bir sunum yaptığını ve AA olarak dönüşüme nasıl ayak uydurduklarından bahsettiğini aktardı.

"Gururla bahsedeceğimiz projelerimiz var. Kendi yazılımlarımızla yaptığımız bir kısım uygulamalar ve dışarıdan yerli firmalarla ortak olarak geliştirdiğimiz projelerimiz bulunuyor." diyen Şıvka, bu projeler arasındaki en önemlisinin diğer kamu kurumlarına da örnek olan depolama alanı ihtiyacını yerli bir ürünle gidermeleri olduğunu söyledi.

İstanbul'daki Usishi firmasıyla çalıştıklarını dile getiren Şıvka, şöyle devam etti:

"Bizdeki bu tecrübe diğer kurumlara aktarıldı ve birçok devlet kurumu bu firmanın ürünlerini kullanıyor. Biz bundan gururluyuz. AA bir Ar-Ge merkezi gibi de davranıyor. Ürünlerin kendini ispat yeri oluyor. Biz tecrübe etmekten, test etmek ve risk almaktan çekinmiyoruz. AA olarak özellikle yerli ve milli bir firmaysa ürettiği teknolojiyi denemekten geri durmuyoruz. Canlı yayın projelerimiz dünyaya örnek olabilecek bir proje. Müşterinin kendisini çekebileceği bir canlı yayın platformu oluşturduk. Aynı anda 4 canlı yayın kanalını aboneye ulaştırıyoruz. Aboneler de kendi ihtiyaçları, yayın politikaları doğrultusunda canlı yayını kullanıyorlar. Bunu yerli bir firmayla geliştirdik, internet üzerinden yapıyoruz."

- "AA'nın haber akış sistemi yerli ve milli"

AA'nın haber akış sisteminin yerli ve milli olduğuna dikkati çeken Şıvka, kendilerinin yazdığı bu uygulama sayesinde dünyanın dört bir yanındaki muhabirlerin web tabanındaki bu uygulamaya kendi kullanıcı adı ve şifreleriyle girip haber dağıtımı yapabildiğini kaydetti.

Şıvka, su sistemle haberleri hem internet hem de uydu teknolojisiyle dünyanın tüm medya kuruluşlarına ilettiklerini bildirdi.

Kamu Bilişim Derneğinin 2015'de kurulmasına rağmen 4 yıldır zirveyi düzenlediğini vurgulayan Şıvka, Türkiye'nin çeşitli ilerinde üniversiteler ile buluşup, öğrencilere destek veren projeler ürettiklerini sözlerine ekledi.

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