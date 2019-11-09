Yeditepe Üniversitesi, Atatürk'ü andı

Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü nedeniyle üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi İnan Kıraç Salonu’nda düzenlenen anma töreni çok sayıda akademisyen, idari kadro ve öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi

Yeditepe Üniversitesi, Atatürk'ü andı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Yeditepe Üniversitesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 81. yıl dönümünde düzenlediği tören ve sergilerle anıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü nedeniyle üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi İnan Kıraç Salonu’nda düzenlenen anma töreni çok sayıda akademisyen, idari kadro ve öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, “Yeditepe Ailesi nasıl bir aile diye sorsalar, ‘Atatürk’ün çocukları’ derdim. Atatürk sadece ülkemizi kurtaran bir lider değil, tüm dünyada emsali görülmemiş bir direnişin sembolüdür.” ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tülay Alim Baran da, “Bizler Yeditepe Üniversitesi çatısı altında her günü Atatürk olarak yaşayan şanslı insanlarız. Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca anma törenlerinde değil, yalnızca ülke içerisinde değil, dünyanın her yerinde her zaman hatırlanan ve ölümünün üzerinden 81 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün hayatını kaybetmişçesine acı veren, ancak yaptıkları ve bıraktıkları ile en zor zamanlarda cesaretlenmemizi sağlayan eşsiz bir liderdir.” değerlendirmesinde bulundu.

Törende, Atatürk’ü Samsun’a götüren Bandırma vapurunda 1. Kamarot olarak görev yapan Hacı Tevfik Ulusu’nun torunu, Atatürk’ün Çankaya Köşkü Kütüphanecisi ve Çankaya Köşkü Özel Kalem Müdür Yardımcısı Nuri Ulusu’nun oğlu Mustafa Kemal Ulusu bir konferans verdi. Dedesi Hacı Tevfik Ulusu ve babası Nuri Ulusu’nun Atatürk anılarından kesitler sunan Mustafa Kemal Ulusu, törenin ardından “Atatürk’ün Yanı Başında” isimli kitabını okurları için imzaladı.

Tören sırasında sürpriz bir flash mob etkinliği düzenleyen Yeditepe Üniversitesi Dünya Müzikleri Topluluğu, Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan bir dinleti sundu.


- “81 Yıllık Gazeteler Mustafa Kemal’i Anlatıyor”


Yeditepe Üniversitesi Rektör Danışmanı ve öğretim görevlisi Barış Yalçınkaya’nın koleksiyonundan “81 Yıllık Gazeteler Mustafa Kemal’i Anlatıyor” sergisi de üniversitenin rektörlük binası 4. katında açıldı.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 19 akademisyen sanatçısı ile 19 mezun sanatçısının, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadeleyi başlattığı gün olan 19 Mayıs 1919’un 100. yılı anısına ürettiği eserlerden oluşan ve üniversitede daimi olarak sergilenen “100. Yıl Koleksiyon Sergisi” de 10 Kasım anısına Caddebostan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya, sergiye ilişkin “Bu, hem 1919 Mayısının 19’uncu gününü unutturmamak hem de sanatçıların Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılıklarının ve vefa borçlarının bir sembolü olarak ‘Benim manevi doğum günüm bugündür’ diyen Mareşallerine verilen bir doğum günü armağanıdır.” ifadelerini kullandı. 6 Kasım’da açılan sergi, 1 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.


- 10 Kasım’da Dolmabahçe’de


Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü akademisyen ve öğrencileri ile Atatürkçü Düşünce Kulübü üyesi öğrenciler, 10 Kasım sabahı Atatürk’ü anmak için Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenecek törene katılacak.


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