Vodafone ve TOBB, Diyarbakır’da KOBİ’lerle buluştu

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan: - “Dijitalleşme, sektörlerin rekabet edebilirliği, ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği ve yarının inşası için dün olduğundan çok daha fazla önemli, yarınların hayal ettiklerimizin çok daha ötesinde yenilikl

Vodafone ve TOBB, Diyarbakır’da KOBİ’lerle buluştu
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA)- Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın bu yılki yedinci etkinliği, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) himayesinde, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda Diyarbakır’da düzenlendi.

Vodafone’dan yapılan açıklamaya göre, EticaretSEM ve Eticaret Merkezi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen buluşmanın teması “KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat” oldu. Bu yıl Trabzon, Antalya, Gaziantep, Balıkesir, Eskişehir ve Adana’nın ardından Diyarbakır’da düzenlenen organizasyonda, alanında uzman 24’ü aşkın konuşmacı, KOBİ’lerin dünyada dijitalleşmeyle birlikte yaşanan hızlı dönüşüme nasıl ayak uydurabileceğini tartıştı.

Şirketlerin teknolojiyle gelişmesi ve büyümesi konusunda fikir ve bilgi alışverişinin yapıldığı Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın açılış konuşmalarını, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ve Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal gerçekleştirdi.

- Vodafone dijitalleşme tırı tanıtıldı

Türkiye Teknoloji Buluşmaları kapsamında, Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı’nın katılımıyla Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Açılış Töreni de gerçekleştirildi. Vodafone’un işletmelere yönelik sunduğu en yeni dijital teknoloji çözümlerini tanıtmak üzere Türkiye’yi dolaşmakta olan Vodafone Dijitalleşme Tırı, #dijitalleşmeyolunda toplam 12 şehri gezecek.Vodafone Dijitalleşme Tırı ile yaklaşık 3 ayda 10 bini aşkın kişiye ulaşılması hedefleniyor.

- Başarılı KOBİ örnekleri paylaşıldı

Açılış konuşmalarının hemen ardından etkinliğin ilk paneli gerçekleştirildi. Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal’ın moderatörlüğünde, “Başarılı KOBİ Örnekleri” başlığıyla yapılan panelde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Ahmet Mudu, Kardelen Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Baran, Diyarbakır Özel Bağlar Hastanesi Koordinatörü Turan Odabaşı ve Sabah Gazetesi Editörü Metin Can, kendi sektörlerinden örnekler vererek işletmelerin dijitalleşmeyle elde edebilecekleri fırsatları değerlendirdi.

Etkinliğin ikinci panelinde, “Fintech’ler KOBİ’lerde Dijital Dönüşümün Neresinde?” konusu masaya yatırıldı. Panele Akbank KOBİ Ürün Müdürü Turgut Çatalkaya, Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora Şahan ve Kolay İK Yönetici Ortağı Tunca Üçer katıldı. Trendyol Kategori Grup Direktörü Çağrı Cebe’nin “E-Ticarette Pazaryeri” konulu bir konuşma yaptığı etkinlikte, Vodafone Türkiye tarafından anlık ve etkileşimli olarak Diyarbakırlı KOBİ’lerin dijital skor ölçümleri de yapıldı.

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde Yeni Medya Stratejisti ve Yapımcı Elif Dağdeviren “İş’te Yeni Medya Stratejileri”, OPLOG İş Geliştirme Uzmanı Gizem Aygün ise “E-Ticaret Lojistiği” konulu birer sunum gerçekleştirdi. Günün üçüncü ve son panelinde “E-Ticarette Lojistik ve Ödeme Sistemleri Entegrasyonları” konusu ele alındı. TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir’in moderatörlüğünde yapılan panele, epttavm CEO’su Hakan Çevikoğlu, İpara Satış Direktörü Özgür Gerçek ve Eticaret Merkezi Genel Müdürü Mehmet Erdemi katıldı.

İdeaSoft Satış Direktörü Zekeriye Ateş, sahibinden.com Pazarlama Uzmanı Vahap Yaramış, Nebim Çözüm Ortakları Müdürü, Meltem Tombul, Entegra Pazarlama ve Satış Yöneticisi Birkan Tüzer ve Goodjob Marka Mühendisi ve Danışman Ömürden Sezgin’in sunumlarıyla devam eden etkinlik, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir’in konuşmasıyla sona erdi.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, dünyada e-ticaretin geleceğinde yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi Endüstri 4.0 teknolojilerinin önemli bir rolü olacağını ifade ederek, Türkiye olarak, bu alanlara daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini belirtti.

Asıl meselelerinin Türkiye'nin dijital yetkinliklerini geliştirmek olduğunu aktaran Yeşil, “Türkiye e-devlet alanında başarılı olmuştur, artık dijital devlet hedefi konmalıdır. E-belediyeler dijital belediyeye geçmelidir. Her kurum ve her şirket, çalışanlarına dijital yetkinlik desteği vermelidir.” değerlendirmesinde bulundu.


- “Geleceği dijitalleşme ile inşa edeceğiz”

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan dijitalleşmenin, sektörlerin rekabet edebilirliği, ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği ve yarının inşası için dün olduğundan çok daha fazla önemli olduğunu kaydetti.

Yarınların hayal ettiklerimizin çok daha ötesinde yenilikler getireceğini vurgulayan Deegan, “Vodafone olarak, KOBİ’lerimizi geleceğin dijital dünyasına hazırlamak amacıyla yıllardır Anadolu’yu geziyoruz. İki yıl önce TOBB iş birliğiyle başlattığımız Dijital Dönüşüm Hareketi ve ana sponsoru olduğumuz Türkiye Teknoloji Buluşmaları ile bu çalışmalarımızı daha kapsamlı hale getirdik.” ifadelerini kullandı.

Deegan, KOBİ’lerin Türkiye'de toplam işletmelerin yüzde 99,9’unu oluşturduğunu anımsatan, şunları kaydetti:

“Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ’lerin, hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı geleceğe hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerekiyor. Uçtan uca sunduğumuz çözümlerimizle ve Vodafone Grubu’ndan aldığımız güçle, KOBİ’lerin dijitalleşmesine destek veriyoruz. Dijital dönüşüm hareketi projesiyle, KOBİ’lerin ve şehirlerin dijital skorlarını hesaplayarak dijitalleşme seviyelerini ölçüyoruz. Hedefimiz, tüm Türkiye’yi dolaşmak, ülkemizin şehir şehir, sektör dijitalleşme haritasını çıkarmak ve her ölçekten işletmeyi geleceğe hazırlayabilmek.

Diyarbakır’da faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre, şehrin dijital skorunu 68 olarak belirledik. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin dijital skoru ise 58. Diyarbakır, bölge ortalamasının üzerinde. Vodafone olarak, geleceği her ölçekten işletme için fırsata dönüştürmek amacıyla çözümler geliştirmeye ve Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine bu yolla katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”



Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu
​Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “İnşaat sektörünün önünü açmaya devam edeceğiz”
Isparta Belediye Başkanı Muhtarlar Günü mesajı
İşte Türkiye-ABD anlaşmasının detayları
Isparta'da Tıbbi adaçayı ve Tıbbi nane yetiştiriciliği
TED Isparta Koleji'nde seçim heyecanı
Isparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durdu
Isparta'nın istihdam hedefi 9 Bin kişiye çıkarıldı
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Isparta'da kaçak içki operasyonu
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek
ITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASI
Isparta'dan Mehmetçik'e Türk Bayraklı 'Vatan' mesajı
Isparta Valisi Seymenoğlu,Keçiborlu'da...
Isparta'da doğal kahvaltılık ürünleri Kolancı Şarküteri'de
Isparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vuruldu
Isparta'da narkotik operasyon! otobüste yakalandı
Haydi Isparta'da yüzme bilmeyen kalmasın
Öğrenciler “Keşif Isparta” ile Bu Hafta Kızıldağ Milli Parkı’nı Keşfetti
Bulduğu altınların sahibine ulaşmaya çalışıyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Bakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecekBakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecek13 Ekim 2019
ISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMEISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME12 Ekim 2019
YPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktıYPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktı12 Ekim 2019
Isparta’da şüpheli ölümIsparta’da şüpheli ölüm13 Ekim 2019
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandıIsparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı16 Ekim 2019
"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı12 Ekim 2019
Polonya halkı sandık başındaPolonya halkı sandık başında13 Ekim 2019
MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?14 Ekim 2019
Isparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değiştiIsparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değişti13 Ekim 2019
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecekIsparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek16 Ekim 2019
Isparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vurulduIsparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vuruldu15 Ekim 2019
Isparta’da Doğadan Antik Kente Giden YolIsparta’da Doğadan Antik Kente Giden Yol14 Ekim 2019
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri ArttırılıyorIsparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor16 Ekim 2019
ISPARTA'YA TORKU ET DÖNER ZİYAFETİ GELDİISPARTA'YA TORKU ET DÖNER ZİYAFETİ GELDİ12 Ekim 2019
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardıIsparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı17 Ekim 2019
Lezzetli balık menüleriyle Gözde Balık EviLezzetli balık menüleriyle Gözde Balık Evi12 Ekim 2019
Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!11 Ekim 2019
Dijital oyunlardaki "İslamofobik mesajları" ortaya çıkarıyorlarDijital oyunlardaki "İslamofobik mesajları" ortaya çıkarıyorlar12 Ekim 2019
Gökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenilemeGökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenileme14 Ekim 2019
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandıIsparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı17 Ekim 2019