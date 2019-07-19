Twizy Contest'in Türkiye birincisi Bluezy takımı oldu

- Türkiye birincisi seçilen Bluezy takımı, 14 Ekim'de Paris'te gerçekleştirilecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek

Twizy Contest'in Türkiye birincisi Bluezy takımı oldu
Ekonomi
22 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu'nun dünya çapında başlattığı Twizy Contest Yaratıcılık Ve Tasarım Yarışması'nın Türkiye birincisi, Bluezy takımı oldu

Renault Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grubun, 2018 yılında dünya çapında faaliyet gösterdiği ülkelerde başlattığı ve toplumların mobilite ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefleyen genç yeteneklerin yaratıcılıklarını ortaya koymalarına imkan sağlayan Twizy Contest 2019 Yarışması'nın Türkiye birincisi, "TWIZY Tourism: Discover the City with TWIZY" projesi ile Bluezy takımı oldu.

Farklı üniversitelerden 5 takımın katıldığı yarışmanın Türkiye ayağının finali, 17 Temmuz’da Oyak Renault Fabrikası'nda, Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun’un ve Oyak Renault üst yönetiminin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışmada birinci seçilen Bluezy takımı, 14 Ekim’de, Renault Grubu’nun Paris’teki İnovasyon ve Mühendislik Merkezi'nde gerçekleşecek dünya finalinde, Türkiye'yi temsil edecek.

10'u aşkın ülkeden 100'e yakın gencin inovatif çözümlerini yarıştıracağı finalde birinci olan ekip, Ocak 2020'de Las Vegas'ta düzenlenecek dünyanın en büyük ve en yeni teknolojilerinin tanıtıldığı Consumer Electronics Show (CES ) Fuarı'na katılma hakkı kazanacak.


- Geleceğin tasarımcılarını yetiştirmeyi hedefliyor


Verilen bilgiye göre, ismini Renault’nun iki kişilik küçük elektrikli otomobili Twizy'den alan Renault Grubu ile Segula Teknoloji şirketinin iş birliğinde geleceğin mühendis ve tasarımcılarını yetiştirmek için başlatılan yarışmayla, Renault Grubu ile genç yeteneklerin bir araya gelmesi amaçlanıyor.

Oyak Renault, sosyal medya üzerinden ve üniversitelerle yürüttüğü iş birliğiyle üç ay boyunca yarışmaya katılacak takımları belirlemek üzere kayıt topladı.

Oyak Renault’nun Türkiye ayağını organize ettiği yarışma için 10’dan fazla üniversiteden başvuru geldi. Yapılan elemelerden sonra da finalde Insetto, Connectors, Bafta, Bluezy ve Marketing Busters ekipleri yarıştı.

Oyak Renault yetkilileri, projenin Türkiye ayağında yarışmaya hak kazanan 5 takım ile bir araya gelerek projenin amacı, kapsamı ve zaman planını oluşturdu.

Mart 2019’dan itibaren proje sürecinde takımlar teknik anlamda danışabilecekleri, Oyak Renault mühendislik direktörlüğünde çalışan her biri alanında yetkin mentorlarla eşleşti. Mentorlar ve takımlar 4 aylık yoğun bir süreç içinde geliştirdikleri proje ile ilgili kavramsal çözüm tasarımlarını ortaya koydu.


- "Genç yeteneklere kariyer fırsatı sunuyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, teknolojinin üretim süreçleri üzerindeki etkisi ve genç yeteneklere bu alanda sunulan kariyer fırsatlarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Otomotiv sektörü yaşadığımız dijital çağda teknolojik gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. Otomotivin geleceğinde teknoloji odaklı tasarımların her geçen gün daha fazla talep edildiği yepyeni bir dönemin içindeyiz. Oyak Renault olarak bu sürece ayak uydurmak için fabrikamızda dijital dönüşüm süreci başlatarak hem kaliteli insan kaynağımızı hem de üretim süreçlerimizi son teknolojiyle uyumlu hale getirmek üzere çalışmalara başladık. Tüm bu çalışmalarla geleceğin fabrikası olma yolunda hızla ilerlerken, mühendislik öğrencilerini desteklediğimiz bu projelerle onların eğitimleri esnasında endüstri ortamını deneyimlemesini amaçlıyoruz. Oyak Renault olarak genç yetenekleri şirketimize çekmek ve onlara uluslararası çapta kariyer fırsatı sunmak üzere Ar-Ge ve inovasyona yönelik yatırımlarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı
​ISTEM’de acı reçete ortaya çıktı
Isparta'da Trafik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Isparta’da muhtarlar toplantısında özlenen tablo
Bilgiç'ten 15 Temmuz ruhunu anlama konferansı
​Yurt dışından telefon getirenler dikkat!
Fatura üzerine telefon alanlar dikkat! Bunu yapan 250 TL ödeyecek
Birçok vatandaş bilmiyor! Başvurun: Aylık 275 lira...
Isparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölü
ISPARTA İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE HEDEF YÜKSELTTİ
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve mazotla ilgili çok önemli karar
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL FIRSATLAR
Isparta'da çevre temizliği için halkla el ele
Isparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
Isparta'da Biyomedikal Alanına Yön Verecek Proje
Belediye Başkanı Veli Gök'ten başsağlığı mesajı
Isparta'daki trafik kazası: cip sürücüsü gözaltına alındı
Isparta'da yük treni ile kamyon çarpıştı
Eğirdir-Konya karayolunda trafik kazası: 3 kişi öldü
Isparta'ya sanatçı yağmuru
BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!
Başdeğirmen: ''Sizler bizim turizm elçimizsiniz''
Şehitlerimiz Mavi Suların Derinliklerinde de Unutulmadı
GÜLDEN SONRA ’’LAVANTA’’
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Eğirdir-Konya karayolunda trafik kazası: 3 kişi öldüEğirdir-Konya karayolunda trafik kazası: 3 kişi öldü17 Temmuz 2019
Isparta'daki trafik kazası: cip sürücüsü gözaltına alındıIsparta'daki trafik kazası: cip sürücüsü gözaltına alındı18 Temmuz 2019
Isparta'ya sanatçı yağmuruIsparta'ya sanatçı yağmuru17 Temmuz 2019
Isparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölüIsparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölü18 Temmuz 2019
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralıBurdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı14 Temmuz 2019
Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...16 Temmuz 2019
Isparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölüIsparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölü18 Temmuz 2019
Isparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimiIsparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimi12 Temmuz 2019
ISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEKISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEK15 Temmuz 2019
17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi14 Temmuz 2019
Isparta'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazaIsparta'da otomobil ile cipin çarpıştığı kaza18 Temmuz 2019
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİMTÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİM13 Temmuz 2019
BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!17 Temmuz 2019
Isparta'da yük treni ile kamyon çarpıştıIsparta'da yük treni ile kamyon çarpıştı17 Temmuz 2019
Isparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan DikildiIsparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan Dikildi15 Temmuz 2019
İşçi emeklisine memur zammı müjdesiİşçi emeklisine memur zammı müjdesi17 Temmuz 2019
Isparta'da yöresel ürünler için adres Kolancı ŞarküteriIsparta'da yöresel ürünler için adres Kolancı Şarküteri14 Temmuz 2019
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda ikinci yangın Isparta Kara Havacılık Okulu'nda ikinci yangın 13 Temmuz 2019
7.EĞİRDİR TRİATLONU İLK GÜN YARIŞMALARI TAMAMLANDI7.EĞİRDİR TRİATLONU İLK GÜN YARIŞMALARI TAMAMLANDI13 Temmuz 2019
Sürücüler dikkat! Isparta'da bu yolda domuz çıkabilir!Sürücüler dikkat! Isparta'da bu yolda domuz çıkabilir!16 Temmuz 2019