TV+'lılar, 5 yılda 6,5 milyar saat televizyon izledi

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ: - "5G'nin hizmete girmesi ve fiber altyapının yaygınlaşmasıyla çok daha kaliteli bir yayın sağlayacağız. Bunu da üzerine her gün koyarak geliştirdiğimiz içerikle zengin

TV+'lılar, 5 yılda 6,5 milyar saat televizyon izledi
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye'nin her yaştan izleyiciye, zengin içeriğiyle hitap eden dijital televizyon platformu TV+, 5 yıla 6,5 milyar saat izlenme süresini sığdırmayı başardı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+, 5 yılı geride bırakırken ilklerle dolu başarılara imza attı. TV+, televizyon izleme deneyimini tamamen değiştirerek izleyicinin istediği içeriği, istediği yerden, istediği cihazdan izleyebilmesini sağlıyor.

Türkiye'de mobil televizyon izlenme alanında yüzde 47 ile pazar lideri olan TV+, 5 yıla 6,5 milyar saat izlenme süresini sığdırmayı başardı.

Türkiye'nin en büyük mobil TV uygulaması olan TV+'ta, 160'tan fazla TV kanalı yer alıyor. Geçen 5 yıl içinde en çok ilgi gören içerikler arasında spor, yeni yerli filmler ve sinemadan hemen sonra yayınlanan yabancı filmler bulunuyor. Popüler ve en yeni filmlerin yanı sıra kült ve gişe rekortmeni 5 binden fazla film, sadece TV+'a özel dizi ve belgeseller takipçilerin beğenisine sunuluyor.


- "En kaliteli görüntüyü kullanıcılarımıza sunuyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, şunları kaydetti:

"Sürekli bir yükselişle geçen 5 yılın ardından Türkiye’nin mobil uygulama alanında açık ara lideri olmaktan ötürü çok mutluyuz. Araştırmalar, TV+ kullanıcılarının çok memnun olduğunu ve yüksek bir tavsiye oranına ulaştığımızı gösteriyor. Turkcell'in 4,5G ve fiber ağı sayesinde en kaliteli görüntüyü kullanıcılarımıza sunuyoruz. 5G'nin hizmete girmesi ve fiber altyapının yaygınlaşmasıyla çok daha kaliteli bir yayın sağlayacağız. Bunu da üzerine her gün koyarak geliştirdiğimiz içerikle zenginleştireceğiz."


- Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Furkan Korkmaz’ın maçları canlı yayında


Dünyanın en önemli ulusal futbol ligi olarak kabul edilen, milli futbolculardan Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun'un top koşturduğu İngiltere Premier Ligi'nin yanı sıra yıldız futbolculardan Ozan Kabak, Kaan Ayhan ve Yunus Mallı'nın bulunduğu Alman futbol ligi Bundesliga, Türkiye'deki yetkili yayıncısı S Sport 2 ile yalnızca TV+'ta futbolseverler tarafından beğeniyle izleniyor. Milli basketbolcular Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova ve Cedi Osman'ın oynadığı dünyanın en önemli basketbol ligi NBA, tenisin zirve turnuvaları Grand Slam'ler, Formula 1, Moto GP gibi dev spor organizasyonları da TV+'ta canlı olarak sporseverlerle buluşuyor.

Her yaştan izleyiciye hitap eden TV+, birçok çocuk kanalı ve çizgi filme yer vererek miniklere renkli ve yeni dünyaların kapılarını aralıyor. Çocukların aileleriyle birlikte izleyebileceği tüm güvenli içerikli yayınlar, yaş gruplarına özel televizyon kanallarıyla sunuluyor. Yüzlerce çizgi film, animasyon ve fantastik film ile hem çocuklar hem ebeveynler daha kaliteli zaman geçiriyor.


- Pierce Brosnan'ın ses getiren yeni dizisi


Dünyanın önde gelen yapımlarını özel olarak yayınlandığı TV+ Özel de yeni yapımlarla zenginleşmeye devam ediyor. Dünyanın farklı coğrafyalarına odaklanan Türk belgesel "Saklı Dünyalar-Stories of the Hidden Worlds" ile başrolünde Pierce Brosnan'ın olduğu ve "The Son" dizisinin ilk sezon tüm bölümleri izleyiciye sunuldu. Türkiye'nin önemli sinema festivallerinin sponsorluğunu üstlenerek sinemaya katkısını gösteren TV+, şimdiye dek 55. Antalya Uluslararası Film Festivali, Malatya Uluslararası Film Festivali ve İKSV tarafından düzenlenen Filmekimi'nin sponsorluğunu üstlendi.

TV+, sponsorlukların yanı sıra kendi ismiyle organize ettiği sinema etkinlikleriyle de sinemaseverlerin hayatında yer alıyor. Bir gelenek haline gelen Bomontiada'da TV+ ile Açık Havada Başka Sinema Günleri, dünyaca ünlü bağımsız filmler sinemaseverlerle buluşuyor. TV+ ile Sıra Dışı Sinema etkinliği ise sinema deneyimini bir adım öteye taşındı. Görselliğiyle büyüleyen yapımlar, filmin dokusuna uygun olan İstanbul'un tarihi mekanlarına taşındı ve izleyiciler unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Söz konusu etkinliklerde gösterimi yapılan filmler, görme engelli misafirler için sesli betimleme seçeneği ile sunuldu.


- Engelleri Aşan Filmler'e büyük ilgi


Tüm sinemaseverlere eşit şartları sağlamayı hedefleyen TV+, engelli kullanıcıların da yayınlanan içerikleri izleyebilmesi için Engelleri Aşan Filmler projesini geliştirdi. Filmlere ayrıntılı alt yazı, işaret dili ve sesli betimleme seçenekleri eklenerek engelli izleyicilerin de TV+'ın zengin içeriğinden faydalanmaları sağlandı. 555'inci kanalda yayını süren ve büyük ilgi gören Engelleri Aşan Filmler kategorisinde 25'in üzerinde film bulunuyor ve çeşitlilik her geçen gün genişlemeye devam ediyor.

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