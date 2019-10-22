'Türkiye'de milyonlarca dolarlık yatırım hedefimiz var'

SOCAR AQS Genel Müdürü İsayev, "Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında gaz depolama alanlarının oluşturulması için 40 kuyu açacağız. Milyonlarca dolarlık yatırım hedefimiz var." dedi.

'Türkiye'de milyonlarca dolarlık yatırım hedefimiz var'
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - SOCAR AQS Genel Müdürü Ramin İsayev, Türkiye'de Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında gaz depolama alanlarının oluşturulması için 40 kuyu açacaklarını belirterek, "Milyonlarca dolarlık yatırım hedefimiz var." dedi.

İsayev, AA muhabirine yaptığı açıklama, söz konusu projeye ilişkin ihaleyi IC İçtaş İnşaat ve Çin Mühendislik Firması CAMC Engineering ile kazanmalarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) sondaj işlerini yürüttüklerini ve SOCAR AQS ismiyle Azerbaycan dışında ülkelerde de faaliyet gösterdiklerini aktaran İsayev, Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi'nin portföylerindeki çok önemli projelerin başında geldiğini söyledi.

İsayev, Türkiye'nin Azerbaycan'ın stratejik ortağı olduğunu vurgulayarak, Ankara ofislerinin açılışının Azerbaycan'ın bağımsızlığının 28. yıl dönümüne rastlamasının güzel bir tesadüf olduğunu dile getirdi.

Proje kapsamında Türkiye'de açılacak kuyulardan maksimum verim sağlanması ve kuyuların zamanında teslim edilmesi konusunda çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydeden İsayev, şöyle devam etti:

"Proje için şu an hazırlık aşamasındayız. İlk hedefimiz ihaleyi almaktı, şimdi ise ekipman tedariği ve iş gücünün bölgeye yönlendirilmesi faaliyetleri üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak projeyi yetiştirmek için çabalarımız tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında gaz depolama alanlarının oluşturulması için sondaj faaliyetleriyle 40 kuyu açacağız. Milyonlarca dolarlık yatırım hedefimiz var. Projedeki diğer paydaşlarımızla çalışmaktan memnunuz, eğer ihtiyaç olursa farklı depolama projeleri için de Türkiye'de yer almayı arzu ederiz."

"Yatırımlar iki ülkenin de yararına"

İsayev, enerji alanındaki gelişmelerden Azerbaycan ve Türkiye'nin kazançlı çıktığına işaret ederek, "SOCAR olarak Azerbaycan'ın petrol ve doğal gazını Türkiye sınırları üzerinden dünya piyasasına iletiyoruz. SOCAR aynı zamanda Türkiye'de en fazla yatırım yapan yabancı şirketlerin başında geliyor. Ne yatırım yapıyorsak Türkiye ve Azerbaycan'ın güçlenmesi için yapıyoruz. Yatırımlar, iki ülkenin de yararına olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji dünyasındaki konumlarını güçlendirmesi adına yeni fırsatlar oluştuma çabalarının devam ettiğini belirten İsayev, petrol ve doğal gaz sektörüne ilgisi olan, bu alanda kendini geliştirmek isteyen Türk ve yabancı öğrenciler için Bakü'de sondaj eğitimleri verileceğini söyledi.

İsayev, bu sektörde çalışmayı hedefleyen gençlere yol göstermek istediklerini vurgulayarak, "Türkiye'de dünya standartlarında mühendisler yetişiyor. Türkiye ile beraberiz ve ülkelerimizin enerji alanındaki etkinliğini bölgemizde artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Öte yandan, yıllık yaklaşık 50 milyar metreküp doğal gaz tüketen Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve İran'dan boru hatlarıyla doğal gaz ithal ediyor. Geçen yıl, Rusya'dan 23,6 milyar metreküp doğal gaz ithal eden Türkiye, İran'dan 7,9, Azerbaycan'dan ise 7,5 milyar metreküp gaz satın aldı.

İki bölümden oluşan Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama tesisinin ilk kısmında 12 yer altı gaz depolama kavernası (suni mağara) bulunuyor. Mevcutta 680 milyon metreküp kapasiteye ulaşan tesisin tam kapasite devreye girmesiyle 1,2 milyar metreküp gazın depolanması hedefleniyor.

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında yapılan ikinci bölümde inşa edilecek 40 kavernada 4,2 milyar metreküplük doğal gaz depolanabilecek.

Böylece söz konusu iki tesiste, 2023'e kadar Türkiye'nin toplam gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelecek 5,4 milyar metreküplük gaz depolanmış olacak.

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