Türkiye'de ilk kez alüminyum motor bloku için test üretimi başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "(Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası) Bu yatırımla birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloku üretilecek." dedi.

Türkiye'de ilk kez alüminyum motor bloku için test üretimi başladı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

BURSA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de ilk defa alüminyum motor blokunun Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası'nda üretileceğini belirterek "Bu fabrika, Renault'un ülkemizde ve Avrupa'daki tek hibrit motor üretim tesisi olacak. Burada üretilen motorlar Çin, İspanya ve İngiltere’ye ihraç edilecek." dedi.

Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası Test Üretimi Töreni, Bakan Varank'ın katılımıyla Bursa'da gerçekleşti. Söz konusu üretim merkezini gezen Varank, Renault'un burada ürettiği motorlara ilişkin bilgi aldı. Renault tarafından Türkiye'de üretilen ilk otomobilin direksiyonuna geçen Varank, ardından firmanın ürettiği elektrikli otonom aracı inceledi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen tesisin temelini bir sene önce attıklarını hatırlattı.

Çevre düzenlemeleri ve yollar dahil olmak üzere 10 bin 500 metrekarelik tesiste son teknoloji makinelerden oluşan hatların kurulduğunu aktaran Varank, söz konusu yatırımla 100'ün üzerinde kalifiye mühendis ve operatörün istihdam edildiğini söyledi.

"Ham madde yerli üreticiden temin edilecek"

Varank, yatırımın Türkiye ve ekonomisine duyulan güvenin somut göstergelerinden olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisi, karşılaştığı her türlü zorlu teste karşı güçlenerek yoluna devam ediyor. Bugün rekor sürede tamamlanan bu fabrikanın, ilk test üretimini gerçekleştireceğiz. Bu yatırımla birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloku üretilmiş olacak. Yine bu fabrika, Renault'un ülkemizde ve Avrupa'daki tek hibrit motor üretim tesisi olacak. Burada üretilen motorlar Çin, İspanya ve İngiltere’ye ihraç edilecek. Üretim aşamasında, dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Ham madde, yani alüminyum, yerli üreticilerimizden temin edilecek. Böylelikle yurt içi kaynaklarımızdan mümkün olan en verimli şekilde yararlanılacak. Bu tesisin cari açığın azaltılmasına olan katkısı, nitelikli istihdam ve ihracat boyutu gerçekten övgüye değer. Özetle yüksek katma değerli üretim açısından son derece önemli bir yatırım Bursa'da hayat bulmuş oluyor. Hedefimiz bu ve benzeri yatırımların katlanarak artırılması."

Varank, Renault'un hibrit araçlarının da Türkiye'de üretilmesi ve buradan ihraç edilmesini istediklerini dile getirdi.

Türkiye'yi katma değerli üretimde öncü yapma hedefi

Üretimde katma değer öncülüğünde yapısal bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu vurgulayan Varank, Türk sanayisinin bu dönüşümü gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu, Bakanlığın da tüm imkanlarıyla girişimci ve sanayicinin yanında olduğunu ifade etti.

Varank, reel sektörün yatırım iştahını daha da artıracak politikalar tasarladıklarına dikkati çekerek çağrısına çıkılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın bunlardan biri olduğunu, program kapsamında odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri destekleyeceklerini dile getirdi.

Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başladıklarını anımsatan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ekiplerinin eylül ayı sonunda Renault'un Bursa'daki fabrikasını da ziyaret edeceğini söz konusu tesisteki ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik bilgilendirme yapacaklarını, programın yerli ve yabancı ayrımı gözetmeksizin tüm yatırımcılara açık olduğunu söyledi.

Varank, Türkiye'yi katma değerli üretimde öncü ülkelerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak "Yatırımcılarımızı, üreticilerimizi desteklemek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

"2020'de seri üretime geçecek

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun da verilen teşvikler sayesinde Türkiye'de ilk kez alüminyum motor blokunun tesislerinde üretileceğine işaret etti. Üretim tesisinin ihracat, istihdam ve katma değerli üretime katkı sunacağına dikkati çeken Aoun, "Üretim merkezimizi söz verdiğimiz gibi çok kısa sürede tamamladık. 2020'de seri üretime geçmek için son aşamaya geldik." dedi.

Varank ve beraberindekiler, konuşmaların ardından düğmeye basarak Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası'ndaki test üretimini başlattı.

Muhabir: Dilara Zengin, Büşra Nur Özcan

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTALI YÜZÜCÜLERİMİZ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILACAK
Çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs Isparta'da yakalandı
BÜYÜK FUAR YÖREX BAŞLIYOR 2019
Isparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durum
Milas Mesireliği’nde Çalışmalar Son Hız Devam Ediyor
Isparta'da Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmaları konferansta anlatıldı
Her öğrenci için 'e-Portfolyo' oluşturulacak
KARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDI
Tüm memurları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli oldu
BAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMI
Ayhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdi
Isparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendi
Isparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarında
Isparta’da kamp ve karavan etkinliği
TED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu
​Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “İnşaat sektörünün önünü açmaya devam edeceğiz”
Isparta Belediye Başkanı Muhtarlar Günü mesajı
İşte Türkiye-ABD anlaşmasının detayları
Isparta'da Tıbbi adaçayı ve Tıbbi nane yetiştiriciliği
TED Isparta Koleji'nde seçim heyecanı
Isparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durdu
Isparta'nın istihdam hedefi 9 Bin kişiye çıkarıldı
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandıIsparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı16 Ekim 2019
BAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMIBAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMI19 Ekim 2019
Isparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarındaIsparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarında18 Ekim 2019
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecekIsparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek16 Ekim 2019
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri ArttırılıyorIsparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor16 Ekim 2019
TED Isparta Koleji Okul Başkanını SeçtiTED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti18 Ekim 2019
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardıIsparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı17 Ekim 2019
Ayhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdiAyhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdi19 Ekim 2019
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandıIsparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı17 Ekim 2019
TED Isparta Koleji'nde seçim heyecanıTED Isparta Koleji'nde seçim heyecanı17 Ekim 2019
Isparta'da kaçak içki operasyonuIsparta'da kaçak içki operasyonu17 Ekim 2019
KARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDIKARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDI21 Ekim 2019
Isparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durduIsparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durdu17 Ekim 2019
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!18 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendiIsparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendi19 Ekim 2019
Isparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durumIsparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durum21 Ekim 2019
ITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASIITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASI16 Ekim 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla BuluştuIsparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu18 Ekim 2019
Isparta’da kamp ve karavan etkinliğiIsparta’da kamp ve karavan etkinliği18 Ekim 2019
Isparta'da Tıbbi adaçayı ve Tıbbi nane yetiştiriciliğiIsparta'da Tıbbi adaçayı ve Tıbbi nane yetiştiriciliği18 Ekim 2019