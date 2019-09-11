Türkiye-ABD ticari ilişkilerinde 'parazit'e karşı somut adım önerisi

Bakan Pekcan, ABD ve Türkiye'nin tüm engelleri aşabileceğini belirterek, "En acil ihtiyacımız olan şey, spesifik ve somut birtakım verileri duyurmamız. Her iki tarafın da kazanacaklarına ilişkin somut verileri ortaya koyması gerekiyor." dedi.

Türkiye-ABD ticari ilişkilerinde 'parazit'e karşı somut adım önerisi
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Ross ile birlikte Türkiye'nin endüstri kapasitesi, yetenekleri ve görünümüne ilişkin sektör temsilcileriyle verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Amaçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak olduğunu ifada eden Pekcan, bu amaç için Ross ile nisan ayındaki Washington ziyaretinden itibaren çalıştıklarını ve bu kapsamda çalışma grubu kurduklarını anımsattı.

Pekcan, bu konuda her sektörün ayrı bir çalışma ortaya çıkardığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz bu çalışmaları Sayın Ross ile paylaştık. Oluşturulan çalışma gruplarının raporları birbiriyle örtüşür nitelikte. Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Her sektör bizim için önemli. ABD tarafının da fazla ilgi duyduğu sektörler var. Biz de bazı sektörleri ilk safhada birlikte çalışmak üzere seçtik. Yaptığımız çalışmaları özel sektörle de paylaşmayı ve onlardan görüş almaya devam edeceğiz. Sektörel çalışma grubunun çalışması bu ay başlayacak, biz hazırız."

Tarafların birbirini iyi anladığını ve beklentilerin ne olduğunu bildiklerini kaydeden Pekcan, ortaya koyulan hedefe ulaşmak için iş camiasına yönelik altyapıyı çalışmalarının da yapılması gerektiğini söyledi.

Pekcan, altyapı çalışmalarıyla birlikte bazı sektörlerde ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine işaret ederek, "Her iki ülke birlikte çalışarak, tüm engelleri aşabilir. Sayın Ross'un 5 günlük bu ziyareti çok önemli ve aynı zamanda ABD hükümetinin bu konuları ne kadar ciddiye aldığını gösterir nitelikte. Kendisiyle ziyaret sürecinde tüm sektörleri analiz ettik." diye konuştu.

"Türk şirketlerinin ABD'deki satışları 700 milyon dolar seviyesinde"

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye'nin bin yıldır olduğu gibi her alanda bugün de çok güzel ve büyük bir ülke olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2,5 saat çok verimli bir toplantı yaptıklarını ifade eden Ross, şöyle konuştu:

"Toplantı, oldukça açık ve yapıcı bir diyalog içerisinde gerçekleşti. Ticari ilişkilerimizin yapısını ve karmaşıklığını ele aldık. Bugün Türkiye'de iş yapan bin 700 ABD şirketi var ve bunlar ABD'nin en bilinen markaları. Bu ABD şirketleri ve bunların bağlı ortaklıkları geçen yıl 35,4 milyar dolarlık gelir elde etmişler. Bu da Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yaklaşık 3,5'ine denk geliyor. Bu ABD şirketleri 78 bin Türk istihdam ediyor ve Türkiye'deki toplam varlıkları 31 milyar dolar değerinde. Dolayısıyla gerçekten uzun vadeli yatırım yaptıklarını söyleyebiliriz. ABD şirketleri Türkiye için oldukça faydalı kuruluşlar. Biz burada her iki ülkenin de ticari çıkarlarını güçlendirmek için bulunuyoruz."

Ross, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin, jeopolitik müttefikliğin iniş çıkışlarının da üstesinden geldiğini belirterek, "Türk şirketleri de ABD'ye doğrudan yatırım yapıyor. Bu yatırım geçen yıl rekor kırdı ve 300 milyon dolara ulaştı. Türkiye, ABD'deki doğrudan yabancı yatırım yapan ülkeler arasında 15. sırada bulunuyor. Türk şirketlerinin ABD'deki satışları 700 milyon dolarla rekor bir seviyeye ulaştı. Tüm bunların devam etmesini umuyoruz." dedi.

"Sorunları ve mevcut engelleri ele aldık"

İki ülke arasındaki birlikte çalışma geleneğinin daha ileri safhalara taşınması gerektiğini kaydeden Ross, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toplantıda, sorunları ve mevcut engelleri ele aldık. Çok açık sözlü görüşmelerimiz oldu. Özellikle F-35 ve füze kararı sonrasını düşünecek olursak, en acil ihtiyacımız olan şey, spesifik ve somut birtakım verileri duyurmamız. Her iki tarafın da kazanacaklarına ilişkin somut verileri ortaya koyması gerekiyor. Aksi takdirde bu arkadaki başka alanlardan kaynaklanan sorunların yarattığı parazit yakın dönemdeki ilişkileri etkilemeye, ticari ilişkiler üzerinde etkili olmaya devam edecek."

"Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasından çok etkilendim"

Ross, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik yaptığı konuşmadan çok etkilendiğini dile getirerek, "Ticaret hacmimizi çok kısa vadede, günler içerisinde bir kaç milyar dolar daha artırmamız mümkün. Böylelikle uzun vadedeki 100 milyar dolarlık hedefimize daha kısa sürede ulaşabiliriz." diye konuştu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek
ISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAK
Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
Görme Engelliler Yükselme Maçları Isparta’da Yapıldı
‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı' Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde gerçekleştirildi
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
Isparta'da ahır yangını
Isparta’da uyuşturucu operasyonu
Isparta’da 83 bin 658 öğrenci ilk ders heyecanı yaşadı
TED ISPARTA KOLEJİ YENİ DÖNEME MERHABA DEDİ
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 744 bin 529 öğrenci için ilk ders zili çaldı
Yerli Dijital Kripto Para Geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Keçiborlu'da mola verdi
Isparta'da prefabrik ve konteyner evler Davraz'da
Isparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir Servisi
TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!
Isparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek
Tarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü Pazarı
KOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDI
TED Isparta Koleji'nden görkemli açılış
Vücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktı
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI
TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!
Isparta'da telefon kılıflarına özel baskı Telalem'de
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldüHatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü05 Eylül 2019
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralıIsparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı04 Eylül 2019
Isparta'da Trafik Kazası!Isparta'da Trafik Kazası!06 Eylül 2019
Yerli Dijital Kripto Para GeliyorYerli Dijital Kripto Para Geliyor09 Eylül 2019
Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı09 Eylül 2019
Tarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü PazarıTarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü Pazarı07 Eylül 2019
Isparta'da ahır yangınıIsparta'da ahır yangını09 Eylül 2019
Isparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destekIsparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek07 Eylül 2019
Isparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir ServisiIsparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir Servisi08 Eylül 2019
KOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDIKOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDI07 Eylül 2019
TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyaretiTBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyareti05 Eylül 2019
Isparta'da FETÖ'yle mücadele bahanesiyle suç örgütü kurma iddiası davasıIsparta'da FETÖ'yle mücadele bahanesiyle suç örgütü kurma iddiası davası06 Eylül 2019
Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı05 Eylül 2019
Oğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldüOğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldü06 Eylül 2019
TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!08 Eylül 2019
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecekKamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek11 Eylül 2019
Isparta’da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta’da uzman erbaşlar yemin etti06 Eylül 2019
TED Isparta Koleji'nden görkemli açılışTED Isparta Koleji'nden görkemli açılış07 Eylül 2019
Vücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktıVücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktı07 Eylül 2019
TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!07 Eylül 2019