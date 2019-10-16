Turizmciler 2020'de yeni bir rekor bekliyor

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Ayık, "Türkiye bundan sonra her yıl yeni bir rekora imza atacak. 2020 de muhtemelen bizim için yeni bir rekor yılı olacak." dedi.

Turizmciler 2020'de yeni bir rekor bekliyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Gelecek yıl için rezervasyon almaya başlayan turizm sektörü temsilcileri, bu yılı 50 milyonun üzerinde turist sayısıyla kapatmaya hazırlanan Türkiye'nin 2020 yılında yeni bir rekora imza atmasını bekliyor.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, ekim ayına güzel bir başlangıç yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Antalya Havalimanı verilerine göre, ayın 15 gününde kente gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla bir milyona yaklaştı. 1 Ocak-15 Ekim'de ise kente gelen turist sayısı 13 milyon 653 bin kişi oldu.

Geçen yıl aynı dönemde 11 milyon 659 bin 218 yabancı turisti ağırlayan Antalya'nın, bu yılın sonunda 16 milyon turist hedefine ulaşması bekleniyor. 2020 yılı için satışlara başlayan turizm sektörü, gelecek yıldan da son derece umutlu.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine, bu yılın turizm sezonu açısından son derece iyi geçtiğini, 2020 yılı için de satışların başladığını söyledi.

Turist sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Ayık, sezonun uzamaya yönelik bir eğilim gösterdiğini belirtti. Geçen yıla göre bu yıl ekim ayında da turist sayısının önemli ölçüde arttığını dile getiren Ayık, "Ekim ayı şu anda Antalya rakamları tarihi rekora gidiyor, yüzde 20'nin üzerinde artış var." dedi.

Türkiye'nin çok önemli bir turizm ülkesi olduğunu söyleyen Ayık, "Türkiye'yi bilen ve tanıyan, Türkiye'nin sunduğu turizm hizmetini almaktan mutlu olan önemli bir tüketici kesim var. Hepsi gelmeye devam ediyor. Bu anlamda mutluyuz. Türkiye bundan sonra her yıl yeni bir rekora imza atacak. 2020 de muhtemelen bizim için yeni bir rekor yılı olacak." diye konuştu.

"Muhteşem rakamlarla ilerliyoruz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da ekim ayının çok iyi başladığını, ilk iki hafta rakamlarının turizm sektörü temsilcilerini sevindirdiğini belirtti.

Avrupa ve Rusya başta olmak üzere tüm pazarlardan yolcu gelmeye devam ettiğini söyleyen Atmaca, "Elimizdeki rakamlar en iyi ekim ayını gösteriyor. Sezon uzuyor. Sezonun tüm paydaşları yoğum emek vererek sezonun uzamasını ve fiyatların artmasını sağladık, bu başarımız devam edecek. Son yılların en iyi eylül ayını yaşamıştık, yüzde 100'e varan doluluk oranlarını gördük, ekim ayında da muhteşem rakamlarla ilerliyoruz." dedi.

Atmaca, Türk turizminin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü vurguladı.

2020 yılı için de son derece umutlu olduğunu dile getiren Atmaca, "2020 yılının da en az 2019 yılı kadar iyi geçeceğini düşünüyorum. Şu anki çalışmalarımız o yönde. İyi bir eylülün geçmesi, iyi bir ekimin başlaması ve devam ediyor olması sektör açısından son derece sevindirici. 2020 yılının çok daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Antalya kendini kanıtlamış bir destinasyon"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da turizm açısından en iyi yılı yaşadıklarını söyledi. Ekim ayındaki yüzde 20'lik büyümenin sevindirici olduğunu belirten Yağcı, "Antalya dünyada kendini kanıtlamış önemli bir destinasyon. Büyümeye devam ediyoruz. Antalya en iyi ekim ayını yaşıyor diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yağcı, Antalya'nın yıl sonunda 16 milyona yakın turisti ağırlamış olacağını, kentin 2023 yılı hedefinin ise 25 milyon olduğunu ifade etti. Geçen yıla göre 9 ayda yaklaşık yüzde 17 büyüme olduğunu söyleyen Yağcı, yılda ortalama yüzde 10'luk büyümenin sağlanması halinde 25 milyon turist hedefinin hayal olmadığını bildirdi.

Türkiye geneli turizmde de grafiğin yükseldiğini belirten Yağcı, şunları kaydetti:

"Bu yılı 50 milyonu aşan bir turist sayısıyla kapatacağız. 5 yıllık planlamamız 75 milyon turist sayısına ulaşmak. Bu da son derece gerçekçi bir rakam. Türkiye bunu yapabilecek güçte. Hem bilgi birikimi hem kapasite hem de sektörün yapısı açısından bunu gerçekleştirebilecek durumdayız. Kamu-özel sektör iş birliği çerçevesinde bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz."

Yağcı, Türkiye turizminin artık 5 yıllık ya da 10 yıllık bir dönemi ifade etmediğini vurgulayarak, "Türkiye'nin turizm hikayesi 1980 yılında başlayıp, 1984'den itibaren güçlenerek devam eden ve 40 yıllık geçmişi olan bir sektör. Büyümeye devam ediyoruz, çünkü biz Türkiye'ye, kendimize ve sektöre güveniyoruz." dedi.


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