Toyota'nın robotları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda görev alacak

- Tokyo 2020'de Toyota tarafından tanıtılacak robotlar, farklı alanlarda ve görevlerde kullanılacak

Toyota'nın robotları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda görev alacak
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Toyota robotları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Olimpik ve Paralimpik Oyunlar partneri olan Toyota, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda resmi araç sponsorluğunun ötesinde mobilite çözümleri sunmaya devam ediyor.

Toyota'nın Tokyo 2020 Robot Projesi'de, Tokyo Organizasyon Komitesi, Tokyo Metropol Büyükşehir Yönetimi ve Olimpiyat Oyunları'nın robot alanında uzman partnerleri de görev alıyor.

Tokyo 2020'de Toyota tarafından tanıtılacak robotlar, farklı alanlarda ve görevlerde kullanılacak.


- "Robotların desteğiyle birlikte izleyicilerin hayal gücünü yakalamak istiyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota'nın Frontier Araştırma Merkezi'nin şef sorumlusu Nobuhiko Koga, şunları kaydetti:

"Toyota'da 'insan aktivitelerini desteklemek ve insanlarla uyum içerisinde yaşamak' temeline dayanarak endüstriyel robot teknolojisini çeşitli uygulamalar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Örneğin, 2004'ten bu yana yaşlanmış popülasyon dahil kendi başına hareket edemeyen insanlara destek olmak için partner robotlar geliştiriyoruz. Şimdi ise robotlarla ilgili çalışmalarımızı tüm insanlara hareket özgürlüğü sağlamak adına genişleterek her alanda bir mobilite şirketine dönüşüyoruz. Herkes için mobilite, sadece insanın veya bir nesnenin fiziksel olarak bir yere taşınması demek değildir, aynı zamanda sanal mobilitesini de kapsar. Bu insanların birbirleriyle tanışmasını, iletişim kurmasını ya da duygusal olarak hareket etmesini hedefliyoruz. Tokyo 2020'de robotların desteğiyle birlikte izleyicilerin hayal gücünü yakalamak istiyoruz."


- Toyota, farklı robotlarla olimpiyatlarda


Verilen bilgiye göre, Toyota, olimpiyatlarda Maskot Robot, T-HR3 (İnsansı Robot), T-TR1 (Uzaktan kumandalı konum iletişimi robotu), HSR: İnsan Destek Robotu, DSR: Teslimat Destek Robotu ve FSR: Saha Destek Robotu ile yer alacak.

Tokyo 2020 Maskot Robot, resmi tesislerde atletleri ve konukları karşılamanın yanı sıra çocukların da eğlenmesini sağlayacak imkanlar sunuyor. Maskot Robot, kollarını uzaktan kumanda yoluyla oynatabiliyor ve fiziksel olarak etkileşim kurabiliyor. Robotun kafasındaki kamera yakındaki insanları tanımlayabiliyor ve gözleriyle çeşitli ifadeler yapabiliyor.

T-HR3 (İnsansı Robot), uzak bir lokasyonda olan ve fiziksel olarak atletlerle etkileşim kuramayan konuklar için "eşsiz" bir etkileşim imkanı sunuyor. Hemen hemen gerçek zamanlı olarak kontrol edilebilen T-HR3 robotlar, atletlerle sohbet etmeye ve tokalaşmaya bile imkan tanıyacak.

T-TR1 ise üzerinde neredeyse gerçek gibi çekim yaparak bunu yansıtan bir kameraya sahip. Toyota böylece fiziksel olarak organizasyona gelemeyenlerin robotun bulunduğu konumdaymış gibi hissetmesini sağlayacak. Robotun üzerindeki ekran da iki lokasyon arasında iletişim kurulmasına imkan sağlayacak.

İnsan Destek Robotu HSE/Teslimat Destek Robotu DSR, tekerlekli sandalye kullanan izleyicilere yerlerini gösteriyor, onlara yiyecek servisi organizasyondan özgürce keyif almalarına yardımcı oluyor. Bu robotlar, Olimpiyat Oyunları’nde 500, Paralimpik Oyunları’nda da yine 500 olmak üzere toplam binin üzerinde üzerinde tekerlekli sandalye kullanan izleyiciye hizmet verecek.

Saha Destek Robotu FSR ise otonom özelliklerle donatıldı ve Olimpiyat Stadyumu’ndaki organizasyonlarda iş yükünü azaltmak amacıyla görev alacak.


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