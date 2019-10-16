ŞANLIURFA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, kendileriyle iş yapan yabancı iş insanlarının Barış Pınarı Harekatı konusunda doğru bilgilendirilmesi adına yoğun çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Bilhassa batılı iş çevrelerinde Türkiye'nin yürüttüğü haklı mücadeleyi de güçlü bir şekilde anlatarak, kimi uluslararası çevrelerce yürütülen kara propagandanın, operasyon sürecinde şanlı ordumuza, devletimize ve milletimize leke sürmesini engellemeye kararlıyız." dedi.

TİM, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesine destek olmak ve askerlere moral vermek amacıyla Şanlıurfa'yı ve harekatın başladığı bölgeye sınırı bulunan Akçakale'yi ziyaret etti.

TİM Yönetim Kurulu üyeleri ile birlik ve sektör başkanlarının aralarından bulunduğu, ihracat dünyasının önemli isimlerinin katıldığı program kapsamında TİM Başkanı Gülle, Şanlıurfa Valiliği önünde açıklama yaptı.

Gülle, 40 yıldır terörle mücadele eden Türkiye'nin terörü ve sebep olduğu maddi ve manevi yıkımı bilerek, dünyanın neresinde olursa olsun, terörü ve terörü destekleyenleri her daim karşısına aldığını söyledi.

Türk askerinin, Bosna'dan Kosova'ya, Afganistan'dan Somali'ye kadar NATO'nun tüm operasyonlarında terörle mücadeledeki kahraman duruşunu her zaman koruduğunu vurgulayan Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de; Suriye'deki iç karışıklıktan faydalanan terör örgütü PKK-YPG-PYD unsurları ülkenin kuzeyine, yani sınırımıza sızarak bölgede etnik temizlik faaliyetlerine girişmiştir. Başta Human Rights Watch olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş, PKK'nın Kuzey Suriye'de sivil halka uyguladığı baskıyı da raporlamıştır. Yüzbinlerce insanı evinden eden, mülklerine el koyan ve çocuklarını ailelerinden alarak zorla terör kamplarına sürükleyen PKK, terör faaliyetlerini Suriye'nin üçte birlik alanına yaymış, Türkiye'nin hemen güneyinde bir terör devleti kurma hevesine kapılmıştır."





- "Temel amaç terör örgütlerinin etkisizleştirilmesi"





Gülle, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne her zaman saygı duymakla beraber, terör örgütlerinin Suriye'yi bölerek sınırında yeni bir siyasi birim kurma girişimine asla izin vermeyeceğini bildirdi.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki amaçlarından bahseden Gülle, "Bilinmelidir ki Barış Pınarı Harekatı'nın en temel amacı, komşumuz Suriye'yi bölerek siyasi mecralar peşinde koşan terör örgütlerinin etkisizleştirilerek, terör örgütlerinden arındırılan alanın, tekrar gerçek sahiplerine iade edilmesidir." ifadelerini kullandı.

Gülle, Suriye krizinin başından bugüne, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında olduğu gibi bu harekatta da Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesindeki "meşru müdafaa" hakkına ve Suriye ile yapılan Adana Mutabakatı'na uygun hareket ettiğini aktardı.

Suriye'deki harekatların Türk ulusunun gelecek nesillerini, evlatlarını güvenli bir coğrafyada yaşatmayı planlayan tarihi bir vizyon olduğunu dile getiren Gülle, buradaki fedakarlıktan bahsetti.





- "PKK/YPG sivilleri, çocukları hedef alıyor"





Gülle, başta PKK ve DAEŞ terör örgütleri olmak üzere sınır bölgesinin terörden arındırılmasının, kucak açtıkları mültecilerin evlerine dönebilmeleri için gerekli olan huzur ve düzenin tekrar kurulmasının şanlı Türk ordusunun başarılı harekatlarıyla vücut bulduğunu söyledi.

Sivil kayıpların olmaması için her türlü önlemi alan TSK'nın emsalsiz bir insanlık dersi verdiğini dile getiren Gülle, ancak terör örgütü PKK'nın sivil bölge halkını zorla bölgede tutarak, masum insanları uluslararası propaganda unsuru olarak kullandığını bildirdi.

Gülle, Türk ordusunun siviller karşısındaki hassasiyetinin sürerken, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye sınırındaki sivil yerleşim alanlarını bombaladığını, çocukları, gazetecileri hedef aldığını anlattı.

Buna rağmen batı dünyasının dün olduğu gibi bugün de müttefikliği ve yıllara dayanan ilişkileri görmezden gelerek Türkiye aleyhine propagandalara izin verdiğini dile getiren Gülle, batının Türkiye'yi NATO'dan çıkartmak ve ekonomik yaptırımlar uygulamakla tehdit ettiğinden bahsetti.

Gülle, "Bizi ekonomik yaptırımlarla tehdit edenler Türkiye'nin, Suriye'deki krizin başından beri 3,5 milyon mülteciye kucak açtığını, insanlara, barınak, yemek, istihdam sağladığını, eğitim ve sağlık hizmetlerini seferber ettiğini; bugün ise evlerinden uzaklaştırılan mülteci kardeşlerimizin tekrar evlerine dönebilmeleri adına, kahraman askeriyle canını siper ettiğini akıllarından çıkartmamalılar" diye konuştu.





- "Ülkemiz için ihracat ailesi olarak teyakkuzdayız"





Gülle, harekatı desteklemek için Şanlıurfa'da bulunduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi; ülkemize yönelmiş olan terör tehdidini ortadan kaldırmak ve Suriyeli dostlarımızın tekrar evlerine dönebilmeleri için gereken huzur ve istikrarı sağlamak için yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı tüm gücüyle desteklemektedir. Bizler bu doğrultuda; yurt dışında ve içinde elimizdeki her imkanı seferber edecek, Türkiye'de yatırımları olan, bizlerle iş yapan yabancı iş insanlarının doğru bilgilendirilmesi adına yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin, dünya ile ticaretini gerçekleştiren ihracat ordumuzun temsilcileri olarak, 7 gün 24 saat ihracatımız için teyakkuzdayız."

Gülle, "Bilhassa batılı iş çevrelerinde Türkiye'nin yürüttüğü haklı mücadeleyi de güçlü bir şekilde anlatarak, kimi uluslararası çevrelerce yürütülen kara propagandanın, operasyon sürecinde şanlı ordumuza, devletimize ve milletimize leke sürmesini engellemeye kararlıyız." dedi.

Gülle, güvenli olmayan bir coğrafyanın geleceğinin, ekonomisinin, orada yaşayan ailelerin ve yapılan yatırımların güvenli olmayacağını belirterek, bu nedenle, Türkiye'nin ve Türk ordusunun bu coğrafyada sağladığı güven ve istikrarla Avrasya'da kapsayıcı kalkınmaya dair en güçlü katkıyı sağladığını sözlerine ekledi.





- TİM heyeti Akçakale'de





İsmail Gülle başkanlığındaki TİM heyeti, açıklama sonrası, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 4,5 yıllık YPG/PKK teröründen kurtarılan Tel Abyad'ın karşısındaki Akçakale'yi ziyaret etti.

Öncelikle Akçakale Belediyesi'ni ziyaret eden heyet, belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya ile bir araya geldi. Gülle, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlikten bahsetti.





- Akçakale'ye yatırım çağrısı





Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise, terör örgütünün günlerdir Akçakale'ye bombalar ve toplar yağdırdığını belirterek, bu atışların sivil gözetmeksizin yapıldığını söyledi.

Akçakale'nin Güneydoğu'da, hemen sınırda olduğuna işaret eden Yalçınkaya, "Batının kafasında, bu harekatın Kürtlere karşı olduğuna dair yargı var. Batılı basın geldi burada halkla konuşunca sert bir kayaya çarptı ve gerçekleri gördüler. Ben de onlara gereken cevabı verdim." dedi.

Yalçınkaya, düşmanların, dış güçlerin milleti ayırmaya, parçalamaya çalıştığını kaydederek, "Ancak biz burada dimdik, inanarak, birbirimize sarılarak bu ülkenin bayrağıyla, devletiyle, milletiyle bir aradayız. Bu durumdan iftihar ediyoruz." diye konuştu.

Fırat ve Dicle nehirlerinin, Şanlıurfa'nın ülke için arz ettiği önemden bahseden Yalçınkaya, iş adamlarından Akçakale'ye yatırım yapmalarını talep etti.

Yalçınkaya, iş adamlarına yatırım yapmaları halinde ellerinden gelen tüm desteği sağlayacaklarını belirterek, yatırımcılara her türlü kolaylığı tanıyacaklarını söyledi.

TİM üyeleri, program kapsamında ilçenin Suriye sınırında kalan bölgeye de ziyarette bulundu.