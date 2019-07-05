Teknosa, elektronik satın alma grubu Euronics'i İstanbul'da ağırladı

- Teknosa, 2012 yılından bu yana üyesi olduğu ve yıllık 20 milyar avroluk cirosu ile dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics'in yıllık toplantısına ev sahipliği yaptı - Toplantıda yapılan seçim sonucunda Teknosa Genel Müdürü Bülent Gür

Teknosa, elektronik satın alma grubu Euronics'i İstanbul'da ağırladı
Ekonomi
16 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Teknosa, 2012 yılından bu yana üyesi olduğu ve yıllık 20 milyar avroluk cirosu ile dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics'in yıllık toplantısına ev sahipliği yaptı.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre,Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda aralarında Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya'nın bulunduğu 35 ülkeden 180 elektronik perakende lideri, elektronik sektöründeki tüm paydaşlar için gelecek vizyonunu masaya yatırdı.

Açıklamada, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'nın, 2012'den beri üyesi olduğu ve yıllık 20 milyar avroluk cirosu ile dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics'in üye ve iş ortaklarını İstanbul'da buluşturduğu ifade edildi.

Toplantılar esnasında 3 yılda bir yapılan yönetim kurulu seçiminin de gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, seçimler sonucunda Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre ile Türkiye'nin de yönetim kurulunda yer aldığı kaydedildi.


- Gürcan ikinci kez Euronics yönetim kurulunda


Toplantıda yapılan seçim sonucunda Teknosa Genel Müdürü Gürcan'ın ikinci kez Euronics yönetim kuruluna girmesiyle Teknosa'nın gelecek dönemde de dünya elektronik perakende dünyasında söz sahibi olacağına işaret edildi.

Gürcan, konuşmasında, Euronics ile devam eden stratejik iş birliğinin karşılıklı pozitif değer sağladığına değinerek, "Türkiye pazarı, genç nüfusu ve yeni teknolojilere hızlı adapte olması sayesinde önemli bir büyüme potansiyeline sahip. Teknosa, değişen tüketici eğilimlerine paralel olarak bu potansiyeli omnichannel (çoklu kanal) yapısıyla yakalıyor. Bu doğrultuda hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek olacak hizmetler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de omnichannel stratejisi ile tüketicinin alışveriş yolculuğunun haritasını çıkardıklarını belirten Gürcan, Türkiye'nin e-ticaretteki potansiyelini katılımcılarla paylaştı.

Gürcan, şunları kaydetti:

"Geleneksel satışlar yani mağaza satışları piyasaya hakim. Batı Avrupa'da elektronik ürünlerdeki online satış payı yüzde 25 civarında. Türkiye'de ise bu oran hala yüzde 5. Bu tablo, online satışların potansiyelini, büyümeye katkısının artacağını gösteriyor. Ayrıca, online kanalın toplam hacimde payı küçük olmasına rağmen tüketicileri etkileme ve mağazalardaki satışları tetikleme konusunda halihazırda büyük bir gücü var."


- "İnovasyonlara en hızlı adapte olan, en dinamik pazarlardan biri Türkiye"


Euronics International Başkanı Hans Carpels de yıllık toplantılarını ilk kez Türkiye'de gerçekleştirmelerinin anlamlı olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye pazarı, Euronics bölgeleri içinde inovasyonlara en hızlı adapte olan, en dinamik pazarlardan biri. Teknosa da dijital altyapısı, yaygın ağı ve geniş müşteri portföyü sayesinde teknoloji perakendeciliğinde yol haritamızı çizerken güçlü bir ortaklık sağlıyor. Teknosa'nın özellikle omnichannel ile yarattığı deneyim, tüketicinin nabzını tutma kabiliyeti ve veri yönetimi konusundaki çalışmaları grubumuzun içindeki farklı ülkelere örnek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da geçici turizm danışma noktaları
Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi
Isparta'da üç saat süreli elektrik kesintisi
Cumhuriyet Tırı Isparta'da
Isparta'da istihdam garantili kurs açılacak
Isparta'da Yetkili Teknik Servisten Anlamlı Destek
Dikkat Çünür'de 6 saat elektrik kesintisi...
Isparta'da Terör propagandası yapan şahıslar tutuklandı
Gürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttı
HERKES AKIN EDİNCE ŞOKELMA YOK SATTI
Konut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacak
Kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste
Isparta'da elektrikli bisikletler için şarj cihazı ve akü kampanyası
Isparta'daki tedavisi ile artık rahat nefes alabiliyor
Isparta'da "15 Temmuz Ruhunu Anlama Konferansı"
Isparta’da 4 ve 5 saatlik planlı elektrik kesintisi
Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu
Isparta'da örtüaltı yetiştiriciliği artıyor
Terörle büyük mücadele veriliyor
Royal Restaurant'tan bir kampanya daha geldi
Isparta'da Aksu Kuzukulağı Festivali
BAKA Isparta'da yeni binasına taşındı
Geleneksel 2019 Uluborlu Yağlı Pehlivan Güreşleri
Isparta Sav Kasabası'nda yoğun elektrik kesintisi olacak
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriISPARTA ERKEK GİYİMroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA KASAPLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi ölü olarak bulunduEğirdir Gölü'nde kaybolan kişi ölü olarak bulundu01 Temmuz 2019
​Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor​Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor01 Temmuz 2019
Isparta'da istihdam garantili kurs açılacakIsparta'da istihdam garantili kurs açılacak04 Temmuz 2019
​Lavanta bahçelerinde hafta sonu yoğunluğu​Lavanta bahçelerinde hafta sonu yoğunluğu30 Haziran 2019
Isparta'da cep telefonu için her şey Telalem'deIsparta'da cep telefonu için her şey Telalem'de01 Temmuz 2019
Kiraz Festivali iptal edildiKiraz Festivali iptal edildi28 Haziran 2019
Ispartalı Şehit onbaşıya son görev Ispartalı Şehit onbaşıya son görev 28 Haziran 2019
Isparta'da Aksu Kuzukulağı FestivaliIsparta'da Aksu Kuzukulağı Festivali02 Temmuz 2019
Isparta'da 207 adet koyun dağıtıldıIsparta'da 207 adet koyun dağıtıldı28 Haziran 2019
Zilli Öküz 21. şubesini Muratpaşa'ya açtıZilli Öküz 21. şubesini Muratpaşa'ya açtı29 Haziran 2019
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli olduMemur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu03 Temmuz 2019
Ebebek'in yeni mağazası artık Isparta'daEbebek'in yeni mağazası artık Isparta'da28 Haziran 2019
Kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı listeKim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste04 Temmuz 2019
GÜLANTA Danışma Toplantısı gerçekleştirildiGÜLANTA Danışma Toplantısı gerçekleştirildi28 Haziran 2019
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın çıktıIsparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın çıktı01 Temmuz 2019
Konut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacakKonut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacak04 Temmuz 2019
Gürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttıGürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttı04 Temmuz 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu Aksu’daIsparta Valisi Seymenoğlu Aksu’da28 Haziran 2019
Royal Restaurant'tan bir kampanya daha geldiRoyal Restaurant'tan bir kampanya daha geldi02 Temmuz 2019
Isparta'da uyuşturucu operasyonuIsparta'da uyuşturucu operasyonu30 Haziran 2019