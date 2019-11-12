Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'nde başvuru süresi uzuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ön başvurular için son tarihi 22 Kasım olarak açıkladıkları, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda, başvuru süresini 15 gün daha uzatma kararı aldıklarını söyledi.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'nde başvuru süresi uzuyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerin talebi üzerine Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda başvuru süresini 15 gün uzatma kararı aldıklarını bildirdi.

Bakan Varank, Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Konya'nın Türkiye'nin tahıl deposu olmanın ötesine geçtiğini ve kentin sanayisiyle adından söz ettirdiğini söyledi.

Türkiye'nin kritik teknolojiler ve yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez bir küresel oyuncu olmasını istediklerini vurgulayan Varank, "Finansmana erişim konusunda ciddi iyileşmeler kaydediyoruz. Bakınız faiz oranları düşüyor, kredi muslukları kademeli bir şekilde tekrar açılıyor. Biz finansal sistemin, sanayi ve teknoloji girişimlerine daha fazla kaynak aktarmasını istiyoruz." diye konuştu.

Varank, alternatif finansman modellerinin de gündemlerinde olduğuna dikkati çekerek, kitle fonlaması, girişim ve risk sermayesi gibi uygulamaları yaygınlaştırmak için paydaşlarla beraber çalıştıklarını, öz kaynaklarıyla yatırım yapan firmalar için teşvik sisteminde destek enstrümanları geliştireceklerini anlattı.

"Sanayicimizin talebini cevapsız bırakmayız"

Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) uzun vadeli arsa ve bina kiralama modelleri oluşturmak için alternatifler üzerinde durduklarını aktaran Varank, enerji maliyetlerini düşürmek ve verimliliği daha da artırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Varank, yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesini amaçladıkları Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na değinerek, şöyle konuştu:

"Ön başvuru tarihi olarak 22 Kasım'ı ilan etmiştik. Sanayicimizin bir süre uzatım talebi var, biz de bunu cevapsız bırakmayız. Sizlerin talebi üzere başvuru süremizi 15 gün daha uzatma kararı almanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu programdan ve sunduğu teşviklerden en iyi şekilde faydalanmanızı istiyoruz. Makine sektöründen sonra, diğer öncelikli sektörler ve ürün grupları için de çağrılara çıkacağız. Biz oldukça heyecanlıyız. Sizin de bu heyecanın bir parçası olmanızı ve tam ekonomik bağımsızlık yolunda bizimle birlikte hareket etmenizi istiyoruz."

Konya'nın ihracatında ilk 10 ayda yüzde 14 artış

İmalat sanayisinde hızlı bir canlanma için "kolları sıvadıklarını" belirten Varank, kapasite kullanım oranıyla sanayi sektöründe siparişlerin arttığını, tüketici, üretici ve sektör bazlı güven göstergelerinin yukarı yönlü olduğunu dile getirdi.

Varank, yurt içi ve yurt dışı uçuşlar, hızlı tren seferleri, Mersin Limanı'na olan demir yolu bağlantısı ve uygun coğrafi koşullarıyla Konya'yı "müthiş" bir üretim merkezi olarak tanımlayarak, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 10 ayında, Konya ihracatını geçen seneye göre yüzde 14 artırdı. Konya tek başına 173 ülkeye ihracat yapabilen ve gittikçe üretim kapasitesini de artıran bir şehir. Bunlar bir günde olmadı. Biz de her aşamada bu şehrin sanayicilerinin, üreticilerinin, girişimcilerinin yanında olmaya hükümet olarak özen gösterdik. Bugüne kadar Konya’da 15 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip, 30 bin vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık. Bu yatırımlar enerji, maden, imalat ve tarım sektörlerinde güçlü bir kapasitenin oluşmasını sağladı. Girişimcilik, Ar-Ge ve finansman gibi alanlarda yaklaşık 17 bin KOBİ, KOSGEB'ten faydalanıyor."

Teknoyatırım programında yeni çağrı bu hafta

Konya'da 16 KOBİ'nin KOSGEB'in Teknoyatırım Destek Programı kapsamında açılan çağrıya müracaat ettiğinin bilgisini veren Varank, 11 firmanın teknik ve mali fizibilitesinin bağımsız kurullarda değerlendirildiğini, 10 projenin kabul edilmesine karar verildiğini ve 1 proje için de revizyon istendiğini ifade etti.

Varank, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla destek kararı verdiğimiz 10 projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 40 milyon lira, KOSGEB olarak bunun 20 milyon lirasını karşılayacağız. KOBİ'lerimizi inovasyon liderliğinde, yüksek teknoloji ve katma değer üretmeye yönlendirmek istiyoruz. İşte Teknoyatırım programı, bizim buradaki kaldıraçlarımızdan bir tanesi. Programın yeni çağrısına bu hafta çıkacağız. Bu kapsamda aynı şartları taşıyan projelere 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Bu desteğin yüzde 30’u geri ödemesiz olacak. Bundan sonra bu çağrılarımızı da zamanla sınırlı olmadan sürekli açık tutacağız."

Sanayicilere "işletme cetveli" çağrısı

Sanayicilere sanayi sicil sistemine kayıt olma çağrısında da bulunan Varank, "Bu sizlere ciddi avantajlar getiren bir uygulama. Sisteme girmenizle birlikte, KDV tecil-terkin işlemlerinden faydalanıyorsunuz. TRT payı ödemiyorsunuz. Yerli malı belgesi almak için de sanayi sicil sistemine kayıt olmak mecburi. Biliyorsunuz, yerli malı belgeniz olduğunda kamu ihalelerinde yerli lehine yüzde 15 fiyat avantajından faydalanmak mümkün oluyor. Dolayısıyla eğer aranızda sisteme girmemiş olanlar ya da güncelleme yapmamış olanlar varsa, ellerini çabuk tutsunlar diyorum." diye konuştu.

"Süre uzatımı başarıyı artıracaktır"

Konya Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü de Konya'nın ihracatta Türkiye ortalamasının üzerinde performans gösterdiğini söyledi. Kütükcü, "Bu yılın ilk 10 ayında yüzde 14 ihracat artışıyla 1 milyar 673 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Yıl sonunda ise 2 milyar doları hedefliyoruz." dedi.

Sanayi mamullerinin Konya'nın ihracatının yüzde 75'ini oluşturduğuna dikkati çeken Kütükcü, Konya’nın Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında da 5'inci sırada yer aldığını dile getirdi.

Kütükcü, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile ilgili süreçleri sanayicilerle paylaştıklarını belirterek, "Ancak ilan edilen 22 Kasım ön başvuru bitiş tarihinin uzatılmasını talep ediyoruz. Sanayicilerimizin bu kadar kısa bir sürede bu program için iyi bir dosya hazırlaması çok zor. Hem başvuru tarihinin uzatılması hem de sanayicilerimizin programla ilgili daha fazla bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması bu programın başarısını artıracaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bakan Varank'a ahşap üzerine yakma tekniğiyle yaptıkları portresini hediye etti.

Muhabir: Dilara Zengin,Melike Kınacı

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu
Yüzlerce Fidan Uluborlu'da Toprakla Buluştu
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 4 bin fidan dikildi
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı
Büyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldı
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi
Isparta Müftülüğü tarih verip duyurdu!
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı
Isparta'da Kantin ve Gıda İşletmelerinde Risk Esaslı Denetimleri
Isparta Valisi 10 Kasım Mesajı
Isparta Belediye Başkanı 10 Kasım Mesajı
EĞİRDİR’DEN MEHMETÇİK'E 26 TON EĞİRDİR ELMASI YOLA ÇIKTI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDISENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI07 Kasım 2019
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabetiBerber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti05 Kasım 2019
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyorVatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyor05 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR08 Kasım 2019
Isparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı YapıldıIsparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı Yapıldı05 Kasım 2019
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!06 Kasım 2019
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacakKredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak07 Kasım 2019
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklamasıIsparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması07 Kasım 2019
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin EttiIsparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti08 Kasım 2019
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralıIsparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı06 Kasım 2019
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldıIsparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı08 Kasım 2019
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağıIsparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı08 Kasım 2019
Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödülTerör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül05 Kasım 2019
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!06 Kasım 2019
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde BalıkIsparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık09 Kasım 2019
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da GüçlüHarmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü07 Kasım 2019
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldıIsparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı07 Kasım 2019
Isparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandıIsparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandı06 Kasım 2019
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaIsparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza07 Kasım 2019