İSTANBUL - Sur Yapı Marka AVM tarafından Özel Bursa Medicana Hastanesi iş birliğiyle yarın düzenlenecek seminerde, meme kanseriyle ilgili risk faktörleri ve erken tanının önemi anlatılacak.

Sur Yapı'nın açıklamasına göre, Sur Yapı Marka AVM, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında toplum bilincinin gelişmesini sağlamak, risk faktörlerini belirlemek, erken tanıya yönlendirmek ve gerekli eğitimleri vermek amacıyla kanseri mat edecek bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Özel Bursa Medicana Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar tarafından verilecek seminer kapsamında risk faktörleri ve erken tanının önemi hakkında önemli bilgiler paylaşılacak. Kanserle Savaş Derneği'nin "Pembe Dükkan" adında oluşturduğu konseptte ise çeşitli ürünler sergilenecek.



