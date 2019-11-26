İSTANBUL - Pegasus Hava Yolları, İrlanda merkezli Atlantik Uçuş Eğitim Akademisi (AFTA) ile pilot eğitim anlaşması imzaladı.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, İrlanda Cork merkezli uluslararası havacılık okulu AFTA ile 2019-2020 döneminde ticari pilot olmak üzere eğitilecek pilot adaylarının eğitimi konusunda yeni bir anlaşma yaptı.

İş birliği kapsamında pilot eğitim programına dahil olacak 20 pilot adayı, AFTA’da İrlanda'nın Cork şehrinde yaklaşık 18 ay sürecek kapsamlı bir eğitim alacak.

Seçim aşamalarında başarılı olan pilot adayları uçuş eğitimlerinin ilk evresini AFTA'nın yeni jenerasyon Cam kokpit Cessna 172'si ile tamamladıktan sonra, ileri eğitimlerini Diamond Twin star DA42 ile gerçekleştirecek.

- "İrlanda için takdire değer bir başarı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Ticaret Bakanı Simon Coveney, İrlanda'nın havacılık sektöründe uluslararası çapta tanınan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, dünyanın kiralık filo yönetiminin yüzde 50'sinin İrlanda'da yapılıyor olmasının küçük bir ülke için takdire değer bir başarı olduğunu ifade etti.

İrlandalı ve yabancı pilot adaylarını dünyanın önde gelen hava yolları adına pilot olarak yetiştiren ve önümüzdeki sene 25. yılını kutlayacak olan Cork Havaalanı merkezli Atlantik Uçuş Eğitim Akademisi'nin küresel seviyedeki hedeflerini takdir ettiklerini aktaran Coveney, şunları kaydetti:

"AFTA'nın Ryanair, Stobart Air gibi hava yolu ortaklarıyla gerçekleştirdiği 'Danışmanlı Pilot Programları'nın başarısı sayesinde, Cork şehri pilot eğitimi konusunda uluslararası bir merkez haline gelmiştir. Bugün AFTA'nın Türkiye'nin düşük maliyetli hava yolu Pegasus Hava Yolları ile yaptığı yeni anlaşmasını duyurmaktan gurur duyuyor ve AFTA'da eğitim gören pilotlara Pegasus'taki geleceklerinde başarılar diliyorum."

- "Yeni istihdam oluşturma ana hedeflerimizden biri"

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane de, Pegasus Hava Yolları olarak son yıllarda ana hedeflerinden birisinin sektöre yeni istihdam oluşturma olduğunu vurguladı.

Nane, "Bu bağlamda pilot eğitim programları bizim için kritik önem taşıyor. Yetiştirdiği başarılı uluslararası pilotlarla tanınan bir akademi olan AFTA ile imzaladığımız pilot eğitim anlaşması kapsamında, Türk pilot adaylarımız yaklaşık 18 ay boyunca Cork’ta eğitim görecek; bu bizim için büyük bir gurur. Gönlünü büyük sorumluluk isteyen bir meslek olan pilotluğa adamış öğrencilerimize başarılar diliyor, kendilerini Pegasus uçuşlarında görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AFTA Genel Müdürü Mark Casey ise, 2019-2020 döneminde ticari pilot olarak kariyerlerine başlayacak pilot adaylarının eğitimi için Pegasus Hava Yolları tarafından görevlendirilmiş olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Casey, "Pegasus ile yeni ortaklığımız, AFTA’nın dünyanın önde gelen havayollarına pilotlarının uçuş becerilerini sınayan ve güçlendiren bir eğitim ortamında ve en yüksek EASA standartlarında sunduğu eğitimin başarısının altını çizmektedir. AFTA olarak önümüzdeki yıl ticari pilot eğitimimizin 25. yılını kutlarken, bir sonraki 25 yılda şirketimiz için dünya çapında büyüme hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Önemli bir ortaklığın başlangıcı"

Enterprise Ireland'ın Fintech, BPO, Ticari ve Tüketici Hizmetleri Müdürü Enda McDonnell de, 2010'dan bu yana Atlantik Uçuş Eğitim Akademisi ile yakın bir şekilde çalıştıklarını aktardı.

McDonnell, şunları kaydetti:

"AFTA, pilot eğitimine yenilikçi yaklaşım getiren bir şirket olarak, pilot adaylarına temel pilotluk becerilerini uçaklarda verdiği eğitimin yanı sıra yeni nesil uçuş simülatörü teknolojisini kullanarak öğretiyor. Uçuş okulu, Ryanair, Stobart Air ve şimdi de Pegasus Hava Yolları ile birlikte dünyanın önde gelen hava yollarıyla yaptığı son derece başarılı pilot eğitim ortaklıklarıyla tanınıyor.

AFTA aynı zamanda Cork Teknoloji Enstitüsü'nün Havacılık Araştırmaları Programı ile de iş birliği yapıyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz tören, önemli bir ortaklığın başlangıcına işaret ediyor. Enterprise Ireland olarak eğitimde mükemmellik konusunda uluslararası itibarımızı artırırken AFTA ile çalışmaya devam edeceğiz."