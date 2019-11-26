Pegasus, AFTA ile pilot eğitim anlaşması imzaladı

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Ticaret Bakanı Simon Coveney: - "Bugün AFTA’nın Türkiye'nin düşük maliyetli hava yolu Pegasus Hava Yolları ile yaptığı yeni anlaşmasını duyurmaktan gurur duyuyor ve AFTA’da eğitim gören pilotlara Pegasus’taki gele

Pegasus, AFTA ile pilot eğitim anlaşması imzaladı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Pegasus Hava Yolları, İrlanda merkezli Atlantik Uçuş Eğitim Akademisi (AFTA) ile pilot eğitim anlaşması imzaladı.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, İrlanda Cork merkezli uluslararası havacılık okulu AFTA ile 2019-2020 döneminde ticari pilot olmak üzere eğitilecek pilot adaylarının eğitimi konusunda yeni bir anlaşma yaptı.

İş birliği kapsamında pilot eğitim programına dahil olacak 20 pilot adayı, AFTA’da İrlanda'nın Cork şehrinde yaklaşık 18 ay sürecek kapsamlı bir eğitim alacak.

Seçim aşamalarında başarılı olan pilot adayları uçuş eğitimlerinin ilk evresini AFTA'nın yeni jenerasyon Cam kokpit Cessna 172'si ile tamamladıktan sonra, ileri eğitimlerini Diamond Twin star DA42 ile gerçekleştirecek.

- "İrlanda için takdire değer bir başarı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Ticaret Bakanı Simon Coveney, İrlanda'nın havacılık sektöründe uluslararası çapta tanınan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, dünyanın kiralık filo yönetiminin yüzde 50'sinin İrlanda'da yapılıyor olmasının küçük bir ülke için takdire değer bir başarı olduğunu ifade etti.

İrlandalı ve yabancı pilot adaylarını dünyanın önde gelen hava yolları adına pilot olarak yetiştiren ve önümüzdeki sene 25. yılını kutlayacak olan Cork Havaalanı merkezli Atlantik Uçuş Eğitim Akademisi'nin küresel seviyedeki hedeflerini takdir ettiklerini aktaran Coveney, şunları kaydetti:

"AFTA'nın Ryanair, Stobart Air gibi hava yolu ortaklarıyla gerçekleştirdiği 'Danışmanlı Pilot Programları'nın başarısı sayesinde, Cork şehri pilot eğitimi konusunda uluslararası bir merkez haline gelmiştir. Bugün AFTA'nın Türkiye'nin düşük maliyetli hava yolu Pegasus Hava Yolları ile yaptığı yeni anlaşmasını duyurmaktan gurur duyuyor ve AFTA'da eğitim gören pilotlara Pegasus'taki geleceklerinde başarılar diliyorum."

- "Yeni istihdam oluşturma ana hedeflerimizden biri"

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane de, Pegasus Hava Yolları olarak son yıllarda ana hedeflerinden birisinin sektöre yeni istihdam oluşturma olduğunu vurguladı.

Nane, "Bu bağlamda pilot eğitim programları bizim için kritik önem taşıyor. Yetiştirdiği başarılı uluslararası pilotlarla tanınan bir akademi olan AFTA ile imzaladığımız pilot eğitim anlaşması kapsamında, Türk pilot adaylarımız yaklaşık 18 ay boyunca Cork’ta eğitim görecek; bu bizim için büyük bir gurur. Gönlünü büyük sorumluluk isteyen bir meslek olan pilotluğa adamış öğrencilerimize başarılar diliyor, kendilerini Pegasus uçuşlarında görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AFTA Genel Müdürü Mark Casey ise, 2019-2020 döneminde ticari pilot olarak kariyerlerine başlayacak pilot adaylarının eğitimi için Pegasus Hava Yolları tarafından görevlendirilmiş olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Casey, "Pegasus ile yeni ortaklığımız, AFTA’nın dünyanın önde gelen havayollarına pilotlarının uçuş becerilerini sınayan ve güçlendiren bir eğitim ortamında ve en yüksek EASA standartlarında sunduğu eğitimin başarısının altını çizmektedir. AFTA olarak önümüzdeki yıl ticari pilot eğitimimizin 25. yılını kutlarken, bir sonraki 25 yılda şirketimiz için dünya çapında büyüme hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Önemli bir ortaklığın başlangıcı"

Enterprise Ireland'ın Fintech, BPO, Ticari ve Tüketici Hizmetleri Müdürü Enda McDonnell de, 2010'dan bu yana Atlantik Uçuş Eğitim Akademisi ile yakın bir şekilde çalıştıklarını aktardı.

McDonnell, şunları kaydetti:

"AFTA, pilot eğitimine yenilikçi yaklaşım getiren bir şirket olarak, pilot adaylarına temel pilotluk becerilerini uçaklarda verdiği eğitimin yanı sıra yeni nesil uçuş simülatörü teknolojisini kullanarak öğretiyor. Uçuş okulu, Ryanair, Stobart Air ve şimdi de Pegasus Hava Yolları ile birlikte dünyanın önde gelen hava yollarıyla yaptığı son derece başarılı pilot eğitim ortaklıklarıyla tanınıyor.

AFTA aynı zamanda Cork Teknoloji Enstitüsü'nün Havacılık Araştırmaları Programı ile de iş birliği yapıyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz tören, önemli bir ortaklığın başlangıcına işaret ediyor. Enterprise Ireland olarak eğitimde mükemmellik konusunda uluslararası itibarımızı artırırken AFTA ile çalışmaya devam edeceğiz."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Aranan 43 şahıs Isparta'da yakalandı...
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi
GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ
Isparta'da 25 Kasım Mesajları... Şiddete Dur De!
Senirkent'te Petrol Ofisini Yenileme Çalışmalarına Başlandı
ISPARTA'DA SPORLA DOLU 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Isparta Milas eski günlerine dönüyor...
Isparta ve Muğla Güleda için yürüdü...ISPARTA / MUĞLA / BURDUR
Isparta Valisi Seymenoğlu kadınlara destek verdi! Uygulamayı indirin...
Isparta'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonu!
Isparta'da Mobilya'da Yıl Sonu Fırsatları...
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?
Isparta Belediyesi ihtiyaç sahibine yardım elini uzattı
Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası
Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!
Hakiki Karadeniz Hamsi Gözde Balık Tezgahlarında...
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI
Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı
Düşük emekli maaşı bağlanmasının 3 nedeni! Yüksek maaş için bunlara dikkat
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'ndeVali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde19 Kasım 2019
Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiasıIsparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası21 Kasım 2019
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıÜniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı19 Kasım 2019
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiIsparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepki20 Kasım 2019
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!19 Kasım 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyaretiIsparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti19 Kasım 2019
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattıEYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı21 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı24 Kasım 2019
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI23 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyorÜniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor20 Kasım 2019
Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldıGüleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı22 Kasım 2019
Isparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirmeIsparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirme19 Kasım 2019
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...25 Kasım 2019
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacakEvini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak22 Kasım 2019
Gramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacakGramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacak20 Kasım 2019
Vali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldıVali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldı21 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktıÜniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı25 Kasım 2019
Ayhan Usta'dan Isparta'ya yeni şubeAyhan Usta'dan Isparta'ya yeni şube20 Kasım 2019
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarasıKredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası23 Kasım 2019
Güleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyorGüleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyor20 Kasım 2019