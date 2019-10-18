Otokar'dan Busworld Europe çıkarması

Otokar, 23 Ekim tarihine kadar Brüksel'de devam edecek olan uluslararası otobüs fuarı Busworld Europe'de elektrikli otobüsü Kent başta olmak üzere 6 yeni otobüsünü sergileyecek - Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin: - "Otokar g

Otokar'dan Busworld Europe çıkarması
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Otokar, Busworld Europe'ta yeni otobüslerini sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın 50 ülkesinde milyonlarca yolcuya konforlu seyahat imkanı sunan Otokar, 23 Ekim tarihine kadar Brüksel'de devam edecek olan uluslararası otobüs fuarı Busworld Europe'da elektrikli otobüsü Kent başta olmak üzere 6 yeni otobüsünü sergileyecek.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 55 yılı aşkın deneyimi ile ürettiği araçlarını ve geliştirdiği kabiliyetlerini sergilemeye devam ediyor.

Türkiye otobüs pazarının lideri, otobüs dünyasının en büyük fuarlarından biri olan Busworld Europe'a 6 aracıyla katıldı. Bu yıl 25'incisi düzenlenen ve 23 Ekim tarihine kadar sürecek fuarda Otokar; alternatif yakıtlı otobüsleriyle fuara damgasını vuracak.

Otokar, şehir içi otobüs ailesini elektrikli Kent ile taçlandıracak. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak tasarlanıp üretilen araçlarıyla İspanya'dan Almanya'ya, Fransa’dan Belçika ve İtalya'ya büyük beğeni toplayan Otokar; Busworld Europe’da ayrıca Kent'in doğal gazlı modelini tanıtacak.

Otokar, ulaşımda engelleri kaldıran Kent U'nun alçak tabanlı yeni modeli ve yurt dışında Territo adıyla bilinen Kent’in okul otobüsüyle fark yaratacak. Ayrıca tasarımının yanı sıra güçlü özellikleriyle turizm ve servis taşımacılığında yeni bir soluk getiren Doruk T ve Sultan Mega aracı da Otokar standında sergilenecek.

Alternatif yakıtlı otobüsler konusunda önemli çalışmalar yürüten Otokar, Türkiye'nin ilk hibrit otobüsünü 2007 yılında üretti. Sektördeki ilklerine 2012 yılında Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsüyle devam eden Otokar, yeni elektrikli otobüsü Kent’i Busworld Europe’da tanıtacak.

Otokar'ın 12 metrelik tam elektrikli şehir içi otobüsü e-Kent, şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Testleri devam eden e-Kent’in 2020 yılında Avrupa'da satışta olması planlanıyor. 95 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip e-Kent, daha temiz bir çevre, daha sessiz bir trafik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlamak için tasarlandı. Dinamik, zarif ve modern tasarımı ile dikkat çeken e-Kent; geniş iç hacmi ile yolcular için daha iyi görüş ve konfor sunuyor.


- "Otokar global bir marka olma hedefi ile çalışmalarını yürütüyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin, Otokar'ın global bir marka olma hedefi ile çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Alptekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mühendislik kabiliyetimiz, geniş ürün gamımız, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda sunduğumuz özel çözümlerimizle global pazarlardaki yükselişimiz devam ediyor. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında müşteri isteklerine yanıt verebilmek için Ar-Ge yatırımımızı artırdık. Son 10 yılda Ar-Ge faaliyetleri için ciromuzun yaklaşık yüzde 8,5'ini ayırdık. Avrupa otobüs pazarındaki büyümemiz devam ediyor. Bu yılın ilk yarısında sadece Fransa, İtalya, Belçika ve İspanya'daki satışlarımızı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artırdık.

Bir Türk otobüs markasının tek kalemde aldığı en büyük otobüs ihracatı anlaşmasını Bükreş Belediyesi ile imzaladık. Otokar 400 adetlik teslimatını bu yıl tamamladı. Bir Türk şirketi olarak global pazarlarda rekabet ediyoruz. Bu yıl İtalya'nın Toskana kentine 30 adet Kent U teslimatı gerçekleştirdik. Ayrıca Sırbistan'daki satışlarımızı artırdık, kısa süre önce Subotica şehrine yeni otobüslerimizi teslim ettik. Sağdan direksiyonlu otobüs konusunda yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Kullanıcı memnuniyeti neticesinde Malta'dan 5 yılda 4 farklı sipariş aldık. En son siparişini aldığımız 40 adetlik Kent otobüsümüzü de kısa süre önce teslim ettik."

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