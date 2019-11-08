Mevlid-i Nebî Sergisi açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Mevlid-i Nebî Sergisi gibi sergiler gerçekten bir zamanlar bilimde ve teknolojide, sanatta ve estetikte zirve olmuş medeniyetimizi tüm dünyaya tanıtmak açısından çok önemli. Ancak iş insanlarının bu işe gerçe

Mevlid-i Nebî Sergisi açıldı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA)- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Mevlid-i Nebî Sergisi gibi sergiler gerçekten bir zamanlar bilimde ve teknolojide, sanatta ve estetikte zirve olmuş medeniyetimizi tüm dünyaya tanıtmak açısından çok önemli. Ancak iş insanlarının bu işe gerçek manada sahip çıkmasıyla biz sanatçımıza, sanat eserlerimize hak ettiği değeri verebiliriz.” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İslami Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Hz. Muhammed’in âlemi teşrifinin yıl dönümünde açılan Mevlid-i Nebî Sergisi, MÜSİAD Genel Merkezi’nde sanatseverlerin ve meraklıların beğenisine sunuldu.

Hat, tezhip ve minyatür alanında çalışmalarda bulunan otuz üç sanatçının kırka yakın eserinden oluşan sergi, Hz. Muhammed (s.a.v) ilgili ayetlerden, hadislerden, Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necât’ından seçilen beyitlerle hazırlandı.

20 Aralık Cuma gününe kadar sanatseverlerin ilgisine açık olacak serginin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Serginin açılışında konuşan Bakan Varank, sergide bulunmaktan gurur duyduğunu, bu tür sergilerin aslında yüzyıllar boyunca dünyaya önderlik etmiş kendi medeniyetimizin kimliğini göstermesi açısından çok önemli olduğunu aktardı.

Varank, şunları kaydetti:

“Mevlid-i Nebî Sergisi gibi sergiler gerçekten bir zamanlar bilimde ve teknolojide zirve olmuş aynı zaman da sanatta ve estetikte zirve olmuş medeniyetimizi tüm dünyaya tanıtmak açısında çok önemli. MÜSİAD’a teşekkür etmek istiyorum. Ancak iş insanlarının bu işe gerçek manada sahip çıkmasıyla biz sanatçımızı, sanat eserlerimizin hak ettiği değeri verebiliriz. FSMVÜ’ye de yine bu manada teşekkür ediyorum.

Bu serginin bizim açısından bize özel anlamı var. Bu serginin koordinatörü Betül Bilgin hocamız, biz evlendiğimiz zaman nikah davetimizin önündeki yazıyı yazan hocamızdı. Yazıyı yazan hocamızdan dolayı bu sergi bizim için farklı anlamlar ifade ediyor. Bu sergi İstanbulumuza hayırlı olsun. Sergiyi iyi tanıtmamız lazım. Tüm İstanbullular buraya gelsinler diyoruz.”

- "Kültürel diplomasi faaliyetleriyle ülkemizin tanıtılmasına katkı sunuyoruz"

Abdurrahman Kaan ise kendi medeniyetimizin ihyasını en önemli ideallerinden biri olarak gördüklerini ve bu gaye etrafında kendi mana ve köklerinden aldıkları ilhamla adımları attıklarını belirterek, “Bu mefkûre doğrultusunda, MÜSİAD SANAT’ı kurarak Türk- İslam medeniyetinin iziyle yoğrulan coğrafyamızın kültürel zenginliğinin birer yansıması olarak, büyük emek ve incelikle ortaya konulan eserlerin sergilenmesine katkı sunuyoruz.” dedi.

MÜSİAD olarak Tazelenme Süreci adını verdikleri bu yeni dönemde, “Kültür Ekonomileri, Medya ve Penetrasyon” adını verdikleri bir komite oluşturduklarını ifade eden Kaan, “Yurt içi ve yurt dışındaki teşkilat ağımız ve şubelerimiz üzerinden kendi öz benliğimize ait eserlerin tanıtılması amacıyla yoğun bir gayret içerisindeyiz. Teşkilat ağımız üzerinden yürüttüğümüz kültürel diplomasi faaliyetleriyle ülkemizin ve manevi değerlerimizin tanıtılmasına büyük bir katkı sunuyoruz.” diye konuştu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi
Isparta Müftülüğü tarih verip duyurdu!
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı
Isparta'da Kantin ve Gıda İşletmelerinde Risk Esaslı Denetimleri
Isparta Valisi 10 Kasım Mesajı
Isparta Belediye Başkanı 10 Kasım Mesajı
EĞİRDİR’DEN MEHMETÇİK'E 26 TON EĞİRDİR ELMASI YOLA ÇIKTI
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıISPARTA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1 YARALI
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaISPARTA'DA KEKLİK AVLAYAN KİŞİYE 3 BİN 304 LİRA CEZA
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü
SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı
Gelendostlu Kadınların Projesine BAKA’dan Destek
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Isparta'da Millet Bahçesi ve Tren Gar'ı bölgesinde önemli gelişmeler
İZDES HEYETİ ISPARTA'YA GELİYOR
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulamasıIsparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması02 Kasım 2019
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyorTablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor02 Kasım 2019
Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iadeMilyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade04 Kasım 2019
5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz04 Kasım 2019
Isparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'taIsparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'ta02 Kasım 2019
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı02 Kasım 2019
Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!03 Kasım 2019
SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDISENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI07 Kasım 2019
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabetiBerber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti05 Kasım 2019
Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildiBurdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi03 Kasım 2019
Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyorVatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyor05 Kasım 2019
Isparta'da ‘Zafere Doğru’ temsil gösterisiIsparta'da ‘Zafere Doğru’ temsil gösterisi02 Kasım 2019
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
Kenevir ekim alanları uydudan tespit edilecekKenevir ekim alanları uydudan tespit edilecek02 Kasım 2019
Memurlar için enflasyon zammı oluştuMemurlar için enflasyon zammı oluştu04 Kasım 2019
TELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DETELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DE03 Kasım 2019
Isparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı YapıldıIsparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı Yapıldı05 Kasım 2019
​Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme​Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme04 Kasım 2019
Eğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları TamamlandıEğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları Tamamlandı04 Kasım 2019
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!06 Kasım 2019