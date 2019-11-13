Medicana'dan "Adet düzensizliği ve ateş basması" uyarısı

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Leyla Ercan: - "Adet düzensizliği ve ateş basması menopoz habercisi olabilir. Menopoz yaşı ortalaması ülkemizde 45-55 yaş arasıdır. Menopoz yaşını, genetik, doğurganlık, sigara içimi gibi faktörle

Medicana'dan "Adet düzensizliği ve ateş basması" uyarısı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Medicana Bahçelievler Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Leyla Ercan, adet düzensizliği ve ateş basması menopoz habercisi olabiliceğine işaret ederek, "Menopoz yaşı ortalaması ülkemizde 45-55 yaş arasıdır. Menopoz yaşını, genetik,doğurganlık, sigara içimi gibi faktörler etkiler. Sigara içimi menopozda inme riskini de artırır." ifadelerini kullandı.

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ercan, menopozun, yumurtalıkların doğal yaşlanma, dış etkenler (kemoterapi-radyoterapi) veya cerrahi olarak çıkarılması gibi sebeplerle hormon üretimini durdurması ve adet kanamasının kalıcı olarak kesilmesi anlamına geldiğini kaydetti

Ercan, menopoz tanısının son adetten itibaren 12 ay kanamanın olmaması ile konulacağını bilgisini vererek, "Menopoz yaşı ortalaması ülkemizde 45-55 yaş arasıdır. Menopoz yaşını, genetik , doğurganlık, sigara içimi gibi faktörler etkiler. Sigara içimi menopozda inme riskini de artırır. 40 yaş alında kanamaların kendiliğinden kalıcı olarak durmasına erken menopoz denir." ifadelerini kullandı.

Çoğu zaman menopozda adet kanamalarının hemen kesilmeyeceğini bildiren Ercan, şunları kaydetti:

"Östrojen ve progesteron hormonlarının üretimindeki düzensizlikler nedeniyle sık veya uzun aralıklarla az yada çok kanamaların olması gibi düzensizlikler, ateş basmaları, uykusuzluk gibi belirtiler olur ki bu döneme perimanpozal dönem- menopoza geçiş dönemi denir. Bu süre 40'lı yaşların sonlarına doğru başlar menopoza girinceye kadar 2-6 yıl sürebilir. Post menopozal dönem, son adet kanamasından 1 yıl geçtikten sonraki döneme denir. Bu dönemde lekelenme dahi olsa herhangi bir kanama belirtisi özel değerlendirme gerektirir. Kadın vücudu ilk adetten itibaren östrojen ve progesteron hormonun etkisi altına girer ve bu etki doğurganlık dönemi boyunca menopoza kadar devam eder."

- "Biyopsi yapılması gerekebilir"

Ercan, adet düzensizliklerinin, menopoza geçiş döneminde üztrojen progesteron hormon yapımındaki dalgalanmalarla 3 haftadan sık yada 4-5 aya varan aralıklarla kanama düzensizliklerine yol açabiliceğini işaret ederek, "Ancak ne zaman olacağı belli olmayan aşırı anormal kanamalar ya da postmenopozal dönemde damla kadar bile olsa her kanama anormaldir ,iyi yada kötü huylu olabilecek bir ur habercisi olabilir, biyopsi yapılması gerekir. Uykusuzluk, uykuya dalamama, sık uyanmalar kalitesiz uyku gün içinde yorgunluğa yol açar. Genitoüriner sistemde yaşanan sıkıntılar, östrojen eksikliğine bağlı vajinal kuruluk, ağrılı ilişki, cinsel isteksizlikle sonuçlanabilir. İdrar torbasında aşırı aktiviteye bağlı sık idrara çıkma ve tutamama erken dönem belirtileridir. Dengeli beslenme, spor ,hobi edinme, c ve d vitamin desteği alma menopoz semtomlarinı hafifletir." ifadelerini kullandı.

Ercan, "Geç dönem belirtileri ise kemik yoğunluğunda azalma ve ona bağlı kolay oluşan kırıklar, kalp damar hastalıklarında artış, deri ve saçlarda incelme ve dokularda sarkma olarak görülebilir. Kemik yoğunluğunda azalmaya bağlı ,düşme ,çarpma gibi travmalarda kırık riskinde yükselmeye sebep olur." bilgisini paylaştı.


- "Menopoz tedavisi kişiye özel belirlenir"


Ercan, menopoz şikayetleri doğal olarak beklenildiği yaşlarda başlaması durumunda, çoğunlukla sorunsuz ve rahat atlatılabileceğini aktardı.

Yumurtalıkların cerrahi olarak çıkarılması durumunda bu şikayetler daha şiddetli yaşanabileceğini kaydeden Ercan, "Menopoz bir hastalık olmadığı için tedavi de şart değildir. Önemli olan hormonal değişime vücudun verdiği tepkilerdir. Birçok kadın bu dönemi tedaviye ihtiyaç duymadan geçirir. Eğer şikayetler yaşam kalitesini bozacak kadar ağrı yaşanıyorsa mutlaka destek tedavisi gerekecektir. Menopoza yaklaşım kişiye özel, kişinin ihtiyacına ve belirtilere göre belirlenir." ifadelerlerini kullandı.

Ercan, hastalığın tedavi seçenekleri ise şöyle sıraladı:

"Hormon tedavisi (östrojen-progestron):özellikle ateş basmaları ve uykusuzluk gibi yaşam kalitesini sosyal hayatını etkileyen erken dönem belirtileri ve kemik yoğunluğunu korumak gibi geç dönem belirtileri için tercih edilen bir tedavidir. Başta rahim, meme kanseri, tromboz, inme gibi riskler için uygun hastalara uygun zamanda, uygun dozda ve uygun yolda verilebilir. Yani hormon tedavisi kişiye göre, ihtiyaca göre ayarlanır."


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'da
Bitkisel Üretim Desteklemeleri Tebliği Yayınlandı
Dikkat! Isparta'da göllerde kerevit av yasağı başladı
Erdoğan imzaladı: Sözleşmeli personellerle ilgili yeni düzenleme! Yeniden hizmete alınacak
Isparta'da 400.326 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı
ISPARTA'DA ATATÜRK'Ü ANMA KOŞUSU'NDA BÜYÜK BAŞARI
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı
Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!
Dünyada çifte indirim Türkiye’de zam
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu
Yüzlerce Fidan Uluborlu'da Toprakla Buluştu
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 4 bin fidan dikildi
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDISENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI07 Kasım 2019
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR08 Kasım 2019
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin EttiIsparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti08 Kasım 2019
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağıIsparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı08 Kasım 2019
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacakKredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak07 Kasım 2019
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklamasıIsparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması07 Kasım 2019
Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini YenilediÖnder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi12 Kasım 2019
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde BalıkIsparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık09 Kasım 2019
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldıIsparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı08 Kasım 2019
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla BuluştuYalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da GüçlüHarmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü07 Kasım 2019
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesiPara cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi09 Kasım 2019
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldıIsparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı07 Kasım 2019
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştuYazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu09 Kasım 2019
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaIsparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza07 Kasım 2019
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"07 Kasım 2019
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!08 Kasım 2019
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildiIsparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi11 Kasım 2019
Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildiYalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi08 Kasım 2019