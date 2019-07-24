İSTANBUL (AA) - Huawei Tüketici Elektroniği, Fortune 500 listesinde 61. sıraya yükseldi.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Tüketici Elektroniği, Fortune 500 listesinde 11 sıra birden yükselerek 61. sıraya yerleşti.

Huawei Tüketici Elektroniği, 11 sıralık bu yükselmeyi gelirlerindeki yıllık yüzde 22 ve karlılığındaki yıllık yüzde 27,5'lik artışlar ile gerçekleştirdi.



Şirket, 2018 yılında Fortune 500 listesinde 72'nci, 2017 yılında ise 129'uncu sırada bulunuyordu. Böylece Huawei, 2 yıl içerisinde Fortune 500 listesinde 68 sıra birden yükselmeyi başardı.

Fortune 500 listesi, diğer şirket listelerinden farklı olarak şirketlerin büyüklüğünü, gelirini ve karını değerlendirerek hazırlanıyor. Fortune 500 listesi; şirketlerin kendi güçlerini ölçmek, uluslararası arenada ne kadar rekabetçi olabileceklerini görmek ve potansiyel rakiplerini analiz etmek için başvuru kaynağı olarak değerlendiriliyor.





- "Fortune listesindeki yükseliş Huawei'nin başarısının kanıtı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu, Fortune 500 listesindeki yükselişlerinin, şirketin 2019 yılındaki başarısının kanıtı olduğunu belirterek, "Müşterilerimize her zaman en güncel teknolojiyi, Ar-Ge’ye yaptığımız büyük yatırımlar ve inovasyon odaklılığımız ile sağlıyoruz. Bu sayede başarılarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.