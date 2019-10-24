İSTANBUL - Hidrojeni güvenli ve temiz bir enerji kaynağı olarak her alanda kullanmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Toyota, CaetanoBus SA ile birlikte yakıt hücreli yeni şehir otobüsünü üretmek adına ilk adımı attı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, yakıt hücresi sistemiyle geliştirilen H2.City Gold modeli, tavanına yerleştirilen ve toplam kapasitesi 37.5 kg olan 5 hidrojen tankına sahip. Hidrojen yakıt kullanan otobüs 400 km’ye kadar yol kat edebiliyor. Yakıt tankları 9 dakikadan kısa bir sürede doldurulabilen otobüs, sadece su buharı salarak çevreci kimliğini ortaya koyuyor.



Toyota ve CaetanoBus, hidrojen toplumu desteklemek adına 2018 yılından bu yana birlikte çalışıyor. Bu çalışma sonucunda Toyota’nın yakıt hücresi teknolojisi dünyanın ilk seri üretim otomobili Mirai’den bir otobüse adapte edildi.

Geçen günlerde tanıtılan bu yeni otobüs, şarj süresi veya yoğun kullanım koşullarında hiçbir şeyden ödün vermeden sıfır emisyonlu çözüm sunuyor. Sağ ve soldan direksiyonlu versiyonları ile geliştirilen otobüs Avrupa standartlarına uygun olarak 10.5-12 metre uzunluğunda üretilecek. Test otobüsü gelecek aylarda Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde kullanılacak ve 2020’nin ortalarında da satışa sunularak ticarileştirilecek.



Toyota, 2050 Çevre Hedefi çerçevesinde karbonsuz toplum adına hidrojen yakıt hücresi teknolojilerini, binek otomobillerin dışına taşıyarak, kamyonlar, hafif ticari araçlar, forkliftler ve otobüslere aktararak çevreye olan etkileri azaltmayı amaçlıyor.

