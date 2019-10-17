Hepsiburada müşterileri "Hepsiexpress" ile CarrefourSA'dan sipariş verebilecek

Hepsiburada Üst Yöneticisi Murat Emirdağ: - "CarrefourSA’nın süpermarket alışverişlerinde en güçlü olduğu yaş meyve sebze, kalite, ürün çeşitliliği gibi avantajlarını bizim 20 senelik teknoloji, online alışveriş tecrübemiz, lojistik ve müşteri hizmetleri

Hepsiburada müşterileri "Hepsiexpress" ile CarrefourSA'dan sipariş verebilecek
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, gerçekleştirdikleri yeni iş birliği ile CarrefourSA’nın kalite, ürün çeşitliliği gibi avantajlarını, kendilerinin 20 senelik online alışveriş tecrübesi, lojistik ve müşteri hizmetleri alanındaki güçleriyle birleştirdiklerini belirterek, "Türkiye’ye kazandırdığımız bu yeni modelle süpermarket alışverişine boyut atlatıyoruz.” dedi.

Emirdağ, e-ticaret platformu Hepsiburada ile organize perakende sektörü markası CarrefourSA'nın gerçekleştirdiği iş birliğine ilişkin basın toplantısında yaptığı konuşmada, Hepsiburada’nın müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre sürekli kendini yenilediğini vurguladı.

İşbirliği kapsamında müşterinin Hepsiburada aplikasyonuna girip Hepsiexpress'e basıldığında kendisine en yakın CarrefourSA mağazasından önüne çıkan binlerce üründen istediği ürünleri seçebileceğini kaydeden Emirdağ, sipariş düştükten sonra CarrefourSA ekibinin ürünleri seçip hazırladığını, Hepsijet ekibinin soğuk zincire hakim filosu ile ürünleri teslim alarak müşterilerin tercih ettiği saatte kapılarına getirdiklerini söyledi. Emirdağ şöyle devam etti:

“Hepsiexpress’den sipariş veren müşterilerimizin sepetindeki yaş sebze-meyveden sağlık-kozmetiğe, et-balık-tavuktan süt ürünlerine uzanan tüm ürünler, onlara en yakın CarrefourSA mağazasından tedarik edilerek, gün içinde seçtikleri zaman diliminde kendilerine ulaşacak. Hepsiburada olarak müşterilerimize hızlı, kolay, pratik ve güvenilir bir alışveriş deneyimi sunma hedefimiz etrafında; inovatif yaklaşımımızla pazarın çıtasını yükseltmeye, yeni iş birlikleri ve yatırımlarla ilklere imza atmaya devam edeceğiz.”


- "Global bir oyuncu olmak istiyoruz"


Hepsiburada olarak yaptıkları yatırım ve yeni atılımlarla Türkiye’de online alışverişin öncüsü olmaya devam ettiklerini ifade eden Emirdağ "CarrefourSA’nın süpermarket alışverişlerinde en güçlü olduğu yaş meyve sebze, kalite, ürün çeşitliliği gibi avantajlarını bizim 20 senelik teknoloji, online alışveriş tecrübemiz, lojistik ve müşteri hizmetleri alanındaki gücümüzle birleştirdik. Türkiye’ye kazandırdığımız bu yeni modelle süpermarket alışverişine boyut atlatıyoruz.” diye konuştu.

Alışverişin ardından satış sonrası hizmetlerinin de Hepsiburada'nın müşteri hizmetleri merkezi ekibi süreceğini vurgulayan Emirdağ, "Bizim amacımız sadece Türkiye'nin en büyük ticaret şirketi olmak değil. Bölgenin de en önde gelen şirketi olmaktan da mutluyuz. Biz bunu bir adım öne çıkartarak global bir oyuncu olmak istiyoruz. Biz tek vizyona odaklanmış durumdayız. Almanya'nın doğusuyla Hindistan'ın batısı arasındaki bütün büyük coğrafyanın en büyük şirketi olmak için ilerliyoruz. Bu bağlamda tüketici hayatına değer katmamız gerektiğinin farkındayız." ifadelerini kullandı.


- "Kendi operasyonlarımızı bir adım ileri taşıyacağız"


CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu ise bugünden itibaren ürünlerini Hepsiburada sayesinde çok daha geniş kitlelere ulaştırma yolculuğuna başladıklarını belirterek, "Bu iş birliğine girdiğimiz için çok heyecanlıyız. Kendi operasyonlarımızı bir adım ileri taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Carrefoursa olarak uzun bir zamandır dijital bir yolculuğun içerisinde olduklarını kaydeden Kartallıoğlu, "Tüm süreçlerimizden e-ticaret platformlarımıza kadar her şeyi değiştirdik. Bu dijital yolculuğun içerisinde kesinlikle hepsiexpress bizim için önemli bir viraj ve gelişim noktası." değerlendirmesinde bulundu.

Kartallıoğlu, CarrefourSA olarak güvenilir ve kaliteli ürünleri en uygun fiyat politikasıyla marketlerinden günde 500 bin kişiye ulaştırdıklarını, dünyanın büyük bir hızla dijitalleşirken kendilerininde bu sürece ayak uydurarak yeniliklere imza attıklarını söyledi. Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Reyonlarımızda yer alan yaklaşık 25 bin ürünü önce carrefoursa.com online marketimize, ardından da CarrefourSA Online Market mobil uygulamamıza taşıdık. Müşteri deneyimleriyle yol haritasını belirleyen bir marka olarak dijital platformlardaki müşteri alışkanlıklarını takip ediyoruz. Müşterinin ihtiyaçlarını birden çok farklı kanaldan giderme arayışını gözlemleyerek farklı kanallarda yer almaya başladık. Bu çerçevede hepsiexpress ile bir ilke imza atıyor, bir markette yer alan taze gıda, kuru gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, kozmetik, ev tekstili vb. binlerce ürünü müşterilerin parmaklarının ucuna getiriyoruz. CarrefourSA olarak hepsiexpress iş birliğimiz Yeni Nesil Market vizyonumuzun daha geniş kitlelere ulaşabilmesi amacıyla dijital dünyaya olan yeni bir yansımadır."

Bu arada toplantıda verilen bilgiye göre, ilk etapta İstanbul'da belirli semtlerde başlayacak hizmetin yeni yılla birlikte Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da kaçak içki operasyonu
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek
ITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASI
Isparta'dan Mehmetçik'e Türk Bayraklı 'Vatan' mesajı
Isparta Valisi Seymenoğlu,Keçiborlu'da...
Isparta'da doğal kahvaltılık ürünleri Kolancı Şarküteri'de
Isparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vuruldu
Isparta'da narkotik operasyon! otobüste yakalandı
Haydi Isparta'da yüzme bilmeyen kalmasın
Öğrenciler “Keşif Isparta” ile Bu Hafta Kızıldağ Milli Parkı’nı Keşfetti
Bulduğu altınların sahibine ulaşmaya çalışıyor
Isparta'da prefabrik ve konteyner evler! 3 günde teslimat
Kamuya 6 yeni sistem geliyor! Büyük değişim başlıyor
Üniversitelilerden bataryası ısıya dayanaklı elektrikli araç
Isparta’da Doğadan Antik Kente Giden Yol
Gökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenileme
MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?
Isparta’da şüpheli ölüm
Bakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecek
Isparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değişti
ISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Dijital oyunlardaki "İslamofobik mesajları" ortaya çıkarıyorlar
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

A Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destekA Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destek10 Ekim 2019
Adanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldıAdanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldı10 Ekim 2019
Bakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecekBakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecek13 Ekim 2019
Alfa Romeo Giulia performans ödülü aldıAlfa Romeo Giulia performans ödülü aldı11 Ekim 2019
YPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktıYPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktı12 Ekim 2019
ISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMEISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME12 Ekim 2019
Isparta’da şüpheli ölümIsparta’da şüpheli ölüm13 Ekim 2019
"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı12 Ekim 2019
Polonya halkı sandık başındaPolonya halkı sandık başında13 Ekim 2019
Isparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değiştiIsparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değişti13 Ekim 2019
MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?14 Ekim 2019
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandıIsparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı16 Ekim 2019
Isparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirmeIsparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirme10 Ekim 2019
Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''10 Ekim 2019
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecekIsparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek16 Ekim 2019
Isparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldüIsparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldü10 Ekim 2019
Isparta’da Doğadan Antik Kente Giden YolIsparta’da Doğadan Antik Kente Giden Yol14 Ekim 2019
Isparta'da operasyon! otobüste yakalandıIsparta'da operasyon! otobüste yakalandı11 Ekim 2019
Isparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vurulduIsparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vuruldu15 Ekim 2019
Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!11 Ekim 2019