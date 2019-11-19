Hamsi iki ayda 1,9 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den 1 Eylül-1 Kasım döneminde 13 ülkeye 390 tonluk hamsi ihracatı gerçekleştirildi.

Hamsi iki ayda 1,9 milyon dolar kazandırdı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

TRABZON - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, av sezonunun iki aylık döneminde 390 ton hamsi ihracatı karşılığında 1 milyon 890 bin 825 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde 342 tonluk hamsi ihracatından 1 milyon 693 bin 733 dolar elde edilmişti. Böylece bu dönemde yapılan hamsi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 14, değerde yüzde 12 arttı.

Söz konusu dönemde yapılan hamsi ihracatında 613 bin 702 dolarla Fransa ilk sırayı alırken bu ülkeyi 612 bin 812 dolarla Belçika ve 113 bin 379 dolarla ABD izledi.

"Hamsi ihracatı sezona iyi başladı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi ihracatının sezona iyi başladığını söyledi.

Yeni av sezonunun iki aylık döneminde yapılan hamsi ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını vurgulayan Kalyoncu, bu artışın ilerleyen günlerde çok daha iyi rakamlara ulaşacağına inandıklarını ifade etti.

Kalyoncu, hamsinin havaların soğumasıyla daha çok boy göstereceğine dikkati çekerek, "İlerleyen günlerde havaların soğumasıyla hamsi daha fazla avlanacak, bu da doğal olarak ihracatını etkileyecek. O nedenle hamsi ihracatından beklentimiz yüksek." diye konuştu.

"İşlenmiş hamsi ihracatı da artmaya başladı"

Hamsinin en fazla Fransa'ya ihraç edildiğini aktaran Kalyoncu, bu dönem geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de hamsi gönderildiğini kaydetti.

Kalyoncu, hamsinin daha çok Avrupa ülkelerinde Türk tüketiciler tarafından taze olarak talep edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Ancak son yıllarda diğer ülkeler tarafından işlenmiş, salamura ve konserve halinde hamsinin talep edilmeye başlanması ile işlenmiş hamsi ihracatı da artmaya başladı ve bu şekilde de hamsinin katma değer katılarak ihraç edilmesiyle daha fazla döviz gelirinin elde edilmesi sağlandı. Bu yöndeki yatırımların da artması ve bu faaliyet dalına yatırım yapılması gerekiyor."

Muhabir: Hamsi iki ayda 1,9 milyon dolar kazandırdı

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