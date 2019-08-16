"Güvenli Dijital İmza" sayesinde 35 milyon TL tasarruf

- Turkcell'in 2017'de başlattığı Güvenli Dijital İmza uygulamasıyla, kağıt, kurye, toner gibi masraflar azaldı, enerji verimliliği arttı ve bu sayede Turkcell ve iş ortakları toplam 35 milyon TL'lik tasarruf elde etti - Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu

"Güvenli Dijital İmza" sayesinde 35 milyon TL tasarruf
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in 2017'de başlattığı Güvenli Dijital İmza uygulamasıyla, kağıt, kurye, toner gibi masraflar azaldı, enerji verimliliği arttı ve bu sayede Turkcell ve iş ortakları toplam 35 milyon TL'lik tasarruf sağladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket 2017’de başlattığı Güvenli Dijital İmza uygulamasıyla yeni bir döneme geçerek yaklaşık 5 bin ağacın kesilmesini ve 150 bin ton su kaybını engelledi ve Turkcell ve iş ortakları toplam 35 milyon TL’lik tasarruf elde etti.

Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak ve Turkcell İletişim Merkezleri’nde isteklerini daha kısa sürede gerçekleştirmek için yapılan dijital dönüşümde evrak işleri de Güvenli Dijital İmza uygulamasıyla dijitalleştirildi. Bu şekilde işlemler hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanırken, bu uygulama hem çevreye hem de ekonomiye katkı sunuyor.

2017 yılında başlayan çalışmayla iş ortaklarına kağıt, toner ve kurye masraflarından 14 milyon TL tasarruf sağlayan Turkcell, satış sonrası kontrol, saklama gibi hizmetler de eklenince 35 milyon TL’lik bir ekonomik fayda oluşturdu.


- “Mağazalarımızda hızlı ve güvenli alışveriş imkanı sunuluyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, uygulamanın başta müşteriler olmak üzere herkese fayda sağladığını belirterek, dijital dönüşüm açısından çevreci ve ekonomik bir uygulama gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Turkcell'in 25 yıldır insanların gündelik hayatını kolaylaştırmak ve Türkiye'nin dijital dönüşümünde oluşturduğu katma değerle ülkenin kalkınması için çalıştığını belirten Özdal, şunları kaydetti:

"Turkcell mağazaları, müşterilerimizin bizimle direkt temas kurdukları noktalar. Şu anda 1500’e yakın mağazamız ve 4000’e yakın dijital satış noktamız yeni konseptiyle müşterilerimize hizmet vermeye başladı. Tüm perakende süreçlerini dijital hale getiren uçtan uca bir dönüşüm sağladık. Böylelikle müşterilerimiz istedikleri ürüne daha hızlı erişebiliyor. Dijital imza teknolojisiyle mağazadaki alışverişlerde kağıtsız, daha az prosedür gerektiren, hızlı ve güvenli alışveriş imkanı sunuluyor.

Müşterilerimizin vaktini ne kadar az alırsak, işlemlerini ne kadar güvenli yaparsak hem onlar hem bizim için daha faydalı olur. Güvenli Dijital İmza sayesinde işlemler güvenli ve hızlı şekilde hallediliyor. Sayfalarca imza yerine tek imza ile işlemleri bitiriyoruz. Teknolojik liderliğimizi ve çözüm odaklı yaklaşımımızı bir kez daha göstermiş olduk. Dijital dönüşümümüzde çevreci ve ekonomik bir uygulama gerçekleştirdik"

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