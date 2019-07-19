Groupe PSA'dan yılın ilk yarısında 1,9 milyon satış adedi

- Groupe PSA Türkiye’de pazar payını 0,5 puan artırdı

Groupe PSA'dan yılın ilk yarısında 1,9 milyon satış adedi
Ekonomi
17 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Groupe PSA, bu yılın ilk yarısında dünya genelinde 1,9 milyon satış adedine ulaştı.

Groupe PSA açıklamasına göre, grup, ilk altı ayda yarıya yakın daralan Türkiye pazarına rağmen pazar payını 0,5 puan artırarak yüzde 10,7’ye ulaştırdı.

Bu büyüme hafif ticari araç sektöründe daha da kuvvetli yaşanırken, grup, yüzde 6,3’lük pazar payını yüzde 10,5’e yükseltti ve dördüncü sırada yer aldı.

Groupe PSA Türkiye yılın ilk yarısında SUV segmentinin de lideri oldu. Grup, bu yılın ilk yarısında dünya genelinde de 1,9 milyon satış adedine ulaştı.

Açıklamaya göre, grup, araçların elektrikle geleceğe hazırlanma stratejisi 2025 yılından itibaren tamamen elektrikli bir ürün gamına sahip olacak şekilde sürdürülüyor

Grup, tüm yeni modellerin şarj edilebilir hibrit veya tamamen elektrikli bir versiyona sahip olmasını öngören stratejisiyle elektrikli mobilite alanında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Grup, daha önce elektrikli versiyonu sunulan tamamen elektrikli Citroen Berlingo ve Peugeot Partner ile başlayarak, 2025 yılına kadar tamamen elektrikli bir hafif ticari araç ürün gamı hazırlıyor.

- Avrupa’da karlı büyüme

Verilen bilgiye göre, ilk yarı yılda yüzde 2,4 daralan bir pazar ortamına rağmen Grup özellikle İtalya, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya ve İspanya olmak üzere önemli pazarlarda pozisyonunu güçlendirerek tüm ana pazarlarda yüzde 17,4 pazar payına ulaştı.

Söz konusu başarıda sekiz yılın satış rekorunu kıran ve en çok büyüyen ilk 12 markadan biri olan Citroen’in sergilemiş olduğu üstün performansın payı büyük oldu. Marka özellikle SUV ürün gamının başarısı sayesinde Avrupa'da 0,3 puan kazandı.

Ayrıca grup, aynı zamanda yüzde 24,7 pazar payı ile hafif ticari araç pazarındaki liderliğini de devam ettiriyor.

- Orta Doğu-Afrika pazarında ayak izini artırıyor

Groupe PSA’nın pazar payı Fas, Mısır, Cezayir ve Türkiye olmak üzere önemli pazarlarda artış gösterdi.

Fas'taki Kenitra fabrikasının üretime başlamasıyla, Grup müşterilerin beklentilerini karşılayan modeller üretebilecek ve bölgedeki hedeflerine ulaşabilecek.

- Çin ve Güney Doğu Asya'da iş modelini geliştiriyor

Daralan Çin pazarında satışlar yüzde 62,1 azalırken, DS burada pazar payını korudu.

Grup mevcut sorunların üstesinden gelmek ve JV'lerin başlangıç noktasını düşürmek için ortaklarıyla eylem planları üzerinde çalışıyor. Peugeot 508L PHEV dışında BEV Peugeot 2008 ve DS 3 CROSSBACK gibi tanıtılacak modellerde grubun elektrikli araç hamlesi devam ediyor. Peugeot 3008 ve 5008 modellerinin Malezya'daki NAM merkezinden ihracatı başlıyor.

- Latin Amerika’da soğuk Arjantin rüzgarı esiyor

Arjantin pazarında yaşanan gerilemenin güçlü etkisiyle Latin Amerika'da Grup satışları yüzde 29,3 azaldı.

Bununla birlikte Grup, SUV C4 Cactus ve hafif ticari araç pazarındaki yeni modellerin başarısı sayesinde Brezilya'daki pazar payını stabil tutmayı başardı. ,

Şili'de pazar payını koruyan marka buna karşın daralan Meksika pazarında pazar payını artırdı. Opel bölgede pazar payını artırarak gelişme kaydetti.

- Hindistan-Pasifik pazarında satışlar arttı

Grubun Japonya pazarındaki başarısı yüzde 16 ile devam ederken, Hindistan-Pasifik pazarında satışlarda artış yaşandı.

Rusya pazarındaki düşüş eğilimi göz önüne alındığında, grup pazar payı hafif düşüş gösterdi.

Grup, temmuz ayındaki ilk DS STORE açılışı ile birlikte Ukrayna'da DS Automobiles'i pazara sunuyor. Grup ayrıca Opel markasını Rusya pazarında yeniden satışa sunmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Birkaç ay içerisinde ilk modeller olarak Zafira Life ve Grandland X pazara satışa sunulacak.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı
​ISTEM’de acı reçete ortaya çıktı
Isparta'da Trafik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Isparta’da muhtarlar toplantısında özlenen tablo
Bilgiç'ten 15 Temmuz ruhunu anlama konferansı
​Yurt dışından telefon getirenler dikkat!
Fatura üzerine telefon alanlar dikkat! Bunu yapan 250 TL ödeyecek
Birçok vatandaş bilmiyor! Başvurun: Aylık 275 lira...
Isparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölü
ISPARTA İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE HEDEF YÜKSELTTİ
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve mazotla ilgili çok önemli karar
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL FIRSATLAR
Isparta'da çevre temizliği için halkla el ele
Isparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
Isparta'da Biyomedikal Alanına Yön Verecek Proje
Belediye Başkanı Veli Gök'ten başsağlığı mesajı
Isparta'daki trafik kazası: cip sürücüsü gözaltına alındı
Isparta'da yük treni ile kamyon çarpıştı
Eğirdir-Konya karayolunda trafik kazası: 3 kişi öldü
Isparta'ya sanatçı yağmuru
BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!
Başdeğirmen: ''Sizler bizim turizm elçimizsiniz''
Şehitlerimiz Mavi Suların Derinliklerinde de Unutulmadı
GÜLDEN SONRA ’’LAVANTA’’
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Eğirdir-Konya karayolunda trafik kazası: 3 kişi öldüEğirdir-Konya karayolunda trafik kazası: 3 kişi öldü17 Temmuz 2019
Isparta'daki trafik kazası: cip sürücüsü gözaltına alındıIsparta'daki trafik kazası: cip sürücüsü gözaltına alındı18 Temmuz 2019
Isparta'ya sanatçı yağmuruIsparta'ya sanatçı yağmuru17 Temmuz 2019
Isparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölüIsparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölü18 Temmuz 2019
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralıBurdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı14 Temmuz 2019
Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...16 Temmuz 2019
Isparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölüIsparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölü18 Temmuz 2019
Isparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimiIsparta'da cep telefonu cam ve ekran değişimi12 Temmuz 2019
ISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEKISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEK15 Temmuz 2019
17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi14 Temmuz 2019
Isparta'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazaIsparta'da otomobil ile cipin çarpıştığı kaza18 Temmuz 2019
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİMTÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİM13 Temmuz 2019
BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!17 Temmuz 2019
Isparta'da yük treni ile kamyon çarpıştıIsparta'da yük treni ile kamyon çarpıştı17 Temmuz 2019
Isparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan DikildiIsparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan Dikildi15 Temmuz 2019
İşçi emeklisine memur zammı müjdesiİşçi emeklisine memur zammı müjdesi17 Temmuz 2019
Isparta'da yöresel ürünler için adres Kolancı ŞarküteriIsparta'da yöresel ürünler için adres Kolancı Şarküteri14 Temmuz 2019
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda ikinci yangın Isparta Kara Havacılık Okulu'nda ikinci yangın 13 Temmuz 2019
7.EĞİRDİR TRİATLONU İLK GÜN YARIŞMALARI TAMAMLANDI7.EĞİRDİR TRİATLONU İLK GÜN YARIŞMALARI TAMAMLANDI13 Temmuz 2019
Sürücüler dikkat! Isparta'da bu yolda domuz çıkabilir!Sürücüler dikkat! Isparta'da bu yolda domuz çıkabilir!16 Temmuz 2019