"Girişimci Kadın Buluşmaları" Bursa'da

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran: - "Birtakım veriler gösteriyor ki hakikaten kadının toplumdaki rolünün güçlenmesiyle beraber, bir ülkenin etki alanı inanılmaz derecede genişliyor" - "Kadınlar oransal olarak erkekler kadar iş hayatında

"Girişimci Kadın Buluşmaları" Bursa'da
Ekonomi 0
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BURSA - Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, "Birtakım veriler gösteriyor ki hakikaten kadının toplumdaki rolünün güçlenmesiyle beraber, bir ülkenin etki alanı inanılmaz derecede genişliyor. Kadınlar oransal olarak erkekler kadar iş hayatında olsalar, gayri safi milli hasılamız yüzde 30 oranında artar." dedi.

Garanti BBVA tarafından Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle düzenlenen "Girişimci Kadın Buluşmaları"nın 2019 yılındaki ikinci etkinliği Bursa'da gerçekleştirildi.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Onaran, burada yaptığı konuşmada, banka olarak uzun zaman önce KAGİDER'le yola çıktıklarını söyledi.

Onaran, amaçlarının, Türkiye'de kadının rolünü, iş hayatı ve toplumsal alanlarda güçlendirmek ve görünürlüğünü her yerde artırmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Birtakım veriler gösteriyor ki hakikaten kadının toplumdaki rolünün güçlenmesiyle beraber, bir ülkenin etki alanı inanılmaz derecede genişliyor. Kadınlar oransal olarak erkekler kadar iş hayatında olsalar, gayri safi milli hasılamız yüzde 30 oranında artar. Yani refah seviyemiz artıyor ve zenginleşiyoruz. Dolayısıyla bu alanı anlamlı bir şekilde genişletmemiz lazım. 'Peki Türkiye'nin durumu nedir' dediğiniz zaman, maalesef Türkiye iyi yolda ilerlemekle beraber, hak ettiği noktalarda değil. Verilere baktığınız zaman 144 ülke arasında 128'inci sıradayız. Kadın istihdamında demek ki gidilecek çok yolumuz var."

Ekosistem içindeki herkesin, bu anlamda bir katkı oluşturması gerektiğini vurgulayan Onaran, Garanti Bankası olarak "Kadın Girişimci Buluşmaları" yolculuğuna böyle başladıklarını ve bununla beraber birtakım uluslararası kuruluşlarla bu yöndeki çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.

- "Kadın girişimcilere 7 milyar lira finansman kullandırdık"

Hikayenin 13 yıl önce, finansman desteği sağlamak düşüncesiyle başladığını anlatan Onaran, "Ne yapabiliriz dedik. Kadınlara özgü özel paketler yaparız. Bunun faizleri düşük olur, uzun vadeli olur ki bu fırsatlardan yararlanıp işlerini geliştirirler. Bu paketi yaptıktan sonra şu ana kadar bu finansman paketlerinden yaklaşık 7 milyar lirayı sırf kadın girişimcilere kullandırdık. Bu hem kendi kaynağımızdan oldu hem de dünyaca ülkü uluslararası finansman kuruluşlarını yanımıza alarak bunu gerçekleştirdik." diye konuştu.

Sürecin finansman sağlamakla bitmediğini ve kadınları cesaretlendirmek adına KAGİDER ve Ekonomist Dergisi ile "Türkiye'nin Kadın Girişimci Yarışmaları"nı başlattıklarını aktaran Cemal Onaran, şunları kaydetti:

"İlk yıl inanın 115 civarında başvuru vardı. Bugün baktığınızda aralık ayında inşallah 13'üncüsünü düzenleyeceğiz yarışmada, her yıl 3 bine yakın başvuru alan bir noktaya geldik. Bu, hakikaten cesaretlendirme tarafında startı verdiğiniz zaman nelerin beraberinde geleceğini gösteriyor. Dedik ki cesaret de tamam. İş bitti mi, hayır bitmedi. Ne kaldı? Bilgi lazım, eğitim kısmı kaldı. Bunu nasıl çözeriz dediğimiz zaman da Boğaziçi Üniversitesi ile beraber yürüttüğümüz bir çalışmamız ortaya çıktı. Toplam 30 küsür ilde 3 bin kadın girişimcimizi ücretsiz eğitimlere aldık. Burada, hangi konularda ihtiyaçları varsa onları gidermek adına bir çalışma sürdürüyoruz."

KAGİDER Başkanı Emine Erdem de 2007 yılından beri Garanti Bankası ile birlikte kadın girişimcilerin ekonomiye katkılarını ön plana çıkarıp onları temel konularda bilgilendirmek, işlerinde yeni fırsatlar yaratarak teşvik etmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için "Girişimci Kadın Buluşmaları"nı düzenlediklerini, şimdiye kadar 7 bin kadına dokunduklarını söyledi.

Farklı sektörlerden pek çok kadın girişimciyi bir araya getiren etkinlik, panellerle devam etti.

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