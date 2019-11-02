Gastronomi kentinin yöresel lezzet pazarını kadınlar kuruyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, belediyenin sadece kadınların satış yapması için tahsis ettiği pazarda, konserveden turşuya, el açması yufkadan zeytin ve zeytin yağına kadar, kadınların el emeğiyle hazırlanan ürünler satılıyor - Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güve

Gastronomi kentinin yöresel lezzet pazarını kadınlar kuruyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

HATAY - BURAK MİLLİ - Gastronomi şehri Hatay'ın Arsuz ilçesinde, sadece kadınların el emeği ürünlerini satış yapması amacıyla tahsis edilen pazarda, yoğun emekle hazırlanan ürünler satışa sunuluyor.

Arsuz Belediyesi tarafından, kadınları üretime kazandırmak ve onlara gelir kapısı sunmak amacıyla "Kadın eli semt pazarı" projesi hayata geçirildi.

Kadınlar, evlerinde imece usulü ürettikleri konserveden turşuya, el açması yufkadan zeytin ve zeytinyağına kadar, binbir zahmetle hazırladıkları gıdalar ile kendi tasarımları örgü ve takılar gibi el emeği göz nuru birçok ürünü, haftanın iki günü sabah saatlerinde kendilerine tahsis edilen pazara getiriyor.

Burada, ürünlerini özenle stantlarına dizerek satışa çıkaran yaklaşık 250 kadın, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

- "Kadınlar üretecek toplum kalkınacak"

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra kadınlara yönelik projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda, "Kadın eli semt pazarı" projesini hayata geçirdiklerini bildiren Güven, "Hem kadının toplumdaki yerini, sosyal ve psikolojik olarak elde etmesi açısından hem de kendi ev ekonomisine katkıda bulunması açısından bu projeyi önemsedik." diye konuştu.

Güven, projelerine her kesimden olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Eşimin de içerisinde olduğu bir çalışma yapıldı. Yerinde incelemeler ve tespitlerin ardından üretici kadınları bir araya getirmeye çalıştık ve sonuç aldık. Şu aşamada artık bu üretici kadınların üretimleri gittikçe artıyor. Bu kadınların kooperatifleşmeye gitmesini sağlayacağız. Kadınlar üretecek, toplum kalkınacak. Bu amaçla bu işe girdik, bunu da devam ettireceğiz. Projemi '2T' olarak açıkladım. Birisi tarım, diğeri turizm. Her iki konuda da çalışmamız var. Projeyi hem çalışan kadınlar için hem de tüketici için önemli buluyoruz. Bizim sınırlamamız yok. Kadınlar kafalarında üretmek adına ne tasarlarsa ve düşünürse onu üretebilir, burada da satabilir."

Pazarda konserveden turşuya kadar kadınların evlerinde hazırladığı ürünlerin satıldığını anlatan Güven, yaklaşık 250 kadının pazarda satış yaptığını, bu sayının giderek arttığını kaydetti.

- "Kadın güçlüyse toplum güçlüdür"

Pazarda, evde yaptığı konserve ve turşuları satan 2 çocuk annesi Sibel Çam Ağçuka, 25 yıllık İstanbul hayatından sonra memleketi Arsuz'a döndüğünü dile getirdi.

Büyükşehirlerde eksikliğini en fazla hissettiği ürünleri evde yapmaya başladığını, şimdi de bunları pazarda sattığını belirten Ağçuka, "Bir toplumda kadın güçlüyse toplum güçlüdür, kadın ayaktaysa toplum ayaktadır. O yüzden bu pazarın önemsenmesini ve desteklenmesini çok istiyorum. Ben Hatay'ın ürününü dışarıya satıp dışarının ürününü de Hataylılarla buluştuyorum." ifadesini kullandı.

Bahçesindeki zeytin ağaçlarından topladığı ürünleri pazarda satışa sunan iki çocuk annesi Tuba Bayram da projeyle kendisinin de ev ekonomisine katkı sunmaya başladığını aktardı.

Bayram, zeytinlerine gösterilen talepten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu projeyle bizler de üretim yapmaya başladık. Belirli bir alanda bulunan zeytinliklerimizi önümüzdeki yıl daha da genişletmek istiyoruz. Şu an zeytin satıyoruz fakat önümüzdeki yıllarda zeytinyağı da satacağız." şeklinde konuştu.

- Vatandaşlar kadınların sattığı ürünlerden memnun

Pazardan alışveriş yapan Nedret Eroğlu, doğal ürünlerini bulabildiği için burayı tercih ettiğini belirterek, "Tezgahlar kurulmaya başlayınca ben de evimin ihtiyaçlarını aldım. Özellikle, aile olarak tercih ettiğimiz sac ekmeğini haftanın iki günü buradan alıyorum. Kadınların çalışmasını da gayet başarılı ve güzel buluyorum." dedi.

Mehmet Ekinci de hayata geçirilen projeden memnuniyet duyduklarını, eşinin pazarda takı ve tasarım ürünleri sattığını, kendilerinin de diğer ihtiyaçlarını buradan karşıladıklarını kaydetti.

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