'Eşarj' istasyon sayısı 45 ilde 450'ye ulaşacak

Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri AŞ Genel Müdürü Cem Bahar, gelecek yıl sonunda halka açık elektrikli şarj istasyonlarının sayısını 450'ye yükselteceklerini bildirdi.

'Eşarj' istasyon sayısı 45 ilde 450'ye ulaşacak
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri AŞ Genel Müdürü Cem Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamda, ülke genelinde 170 noktada 300'e yakın şarj istasyonuyla 30 şehirde faaliyet gösterdiklerini ve pazarın en büyük oyuncusu konumunda bulunduklarını söyledi.

Şirket olarak 2009 yılında halka açık alanlara şarj istasyonları kurmak amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Bahar, "Amacımız, kurduğumuz halka açık şarj istasyonları sayesinde elektrikli araç kullanıcılarının bir üyelik modeli altında bu istasyonları kullanmasını sağlamak." diye konuştu.

Şarj istasyonlarının alışveriş merkezleri, restoran, otopark, otel, hastane ve benzin istasyonu gibi her alana kolaylıkla kurulabileceğine dikkati çeken Bahar, şöyle devam etti:

"2020 yılı sonunda halka açık elektrikli şarj istasyonları sayısı 45 şehirde 450'ye ulaşacak. Bunun dışında evlere ve iş yerlerine kurduğumuz özel şarj istasyonlarımız var, onlar da yaklaşık 1500 civarında. Gelecek yıl doğu illerine ve Karadeniz Bölgesi hattına halka açık elektrikli şarj istasyonları kuracağız. Şehirlerin altyapısı kuruluma müsait."

Bahar, kullanıcıların özellikle şehirler arası yolculuklarında mola yerlerinde bu şarj istasyonlarını kolaylıkla kullanabileceğini ve hızlı şarj ünitelerinin de vatandaşa hizmet verdiğini aktardı.

"AB ülkelerinden avantajlı konumdayız"

Türkiye genelinde yaklaşık 600 şarj istasyonu bulunduğunu ve bunların yarısının kendilerine ait olduğunu söyleyen Bahar, "2000 elektrikli araç var, neredeyse her üç araca bir istasyon düşüyor. Avrupa Birliği'nde ise 10 araca bir istasyon düşüyor, bu açıdan bakıldığında şarj altyapısı olarak ihtiyaca cevap verme noktasında AB'den daha avantajlı bir konumdayız." diye konuştu.

Bahar, elektrikli şarj istasyonlarında kullanılan yazılımları, tamamıyla yerli ve milli kaynaklarla ürettiklerini ifade etti.

İstasyonların donanım kısmında Enerjisa Grubu ile çalıştıklarını dile getiren Bahar, şunları kaydetti:

"Hisselerimizin yüzde 80'i Enerjisa tarafından satın alındı. Sabancı Grubu'nun bir parçası olduk. Aldıkları ilk start-up şirket biz olduk. Enerjisa hem elektrik dağıtımında hem perakende alanında faaliyet gösteren büyük bir şirket. Biz yazılım ve yerlileştirme çalışmalarını sürdürdüğümüz donanım tarafında bölgemizde liderleşmek istiyoruz. Türkiye sınırları elektrikli araç ve istasyon pazarında yeterli olmayabilir. Öncelikle yakın çevremiz, komşu ülkeler bizim ilgi duyduğumuz pazarlar arasına giriyor. Oradaki elektrikli araç potansiyelini de yönetebilirsek, farklı ülkelere açılabilecek güce ulaşabiliriz."

Şarj ünitelerinin maliyeti düşüyor

Bahar, elektrikli şarj istasyonlarının evlere kurulum maliyetinin yaklaşık 700 avro olduğunu, daha hızlı veya ultra hızlı şarj ünite modellerinde ise maliyetin hız ve menzile göre değiştiğini anlattı.

Yakın zamanda, Bolu'ya istasyon kuracaklarının bilgisini veren Bahar, "175 kilovat ölçeğinde ünite kuracağız, bu gücü destekleyen araçlar için 20 dakikada 350 kilometreye yakın menzil sağlayabilecek. Bu ölçüde bir şarj ünitesinin maliyeti 100 bin avroya kadar çıkabiliyor." dedi.

Bahar, Türkiye'de elektrikli araç satın almak isteyen müşterilerin yüzde 15 ile sınırlandırılmış ÖTV desteğinden faydalanabileceğine dikkati çekerek, "Türkiye'de tüm aktif araba markalarıyla ve elektrikli araç satan markalarla iş ortağı konumundayız, onları destekliyoruz, müşterilerine hizmet veriyoruz. Önümüzdeki yıl sektör hareketlenecek, Türkiye'ye çok fazla marka ve model girişi olacak. İlave marka ve modellerle elektrikli araç fiyatlarının daha makul yerlere geleceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Gülşen Çağatay

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