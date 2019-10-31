ANKARA - Enerjisa Enerji AŞ, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yerini aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında en iyi performans gösteren şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olan Enerjisa Enerji AŞ çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, iş sağlığı ve güvenliği gibi kriterlere göre değerlendirmeye tabi tutulacak.

Açıklamada, aynı zamanda, dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin de imzacıları arasına giren Enerjisa Enerji'nin, enerji arzında sürekliliğin sağlanmasına yönelik yatırımlara devam ettiği ve e-mobilite alanlarında çalışmaları ile de sektöre liderlik ederek, tüm iş süreçlerinde çevresel ve sosyal konularda küresel ilkelere uymaya ve toplumsal farkındalığa katkı sağlamaya sürdüreceğine işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji CFO'su Michael Moser, sürdürülebilirlik konusunu hisse hikayemizin önemli bir unsuru olarak gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu açıdan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne ilk kez dahil olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz ve bu gelişimin marka değerimize de büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bundan sonra da Enerjisa Enerji'nin çevresel, sosyal ve yönetişim konularında olan gelişimine devam etmesi ve Türkiye enerji sektöründe sürdürülebilirlik konusunda öncü konumunu koruması için çalışmaya devam edeceğiz."

























































