ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Antalya'da, televizyonda gördükleri ejder meyvesini yetiştirmeye başlayan 60 yaşındaki emekli öğretmen çift, üretkenlikleriyle gençlere örnek oluyor.

Ülkenin dört bir yanında görev yapan ve emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşen 23 yıllık ilkokul öğretmeni Nermin ile eşi 26 yıllık resim öğretmeni Abdullah Karapınar, boş durmamak için arayış içindeyken televizyonda, adını ilk kez duydukları "ejder meyvesini" gördü.

Meyvenin nasıl bir ürün olduğunu anlamak için internetten araştırma yapan çift, meyvenin yararlı ve ekonomik değerinin de yüksek olduğunu öğrenince Aksu ilçesinin Soğucak Mahallesi'nde 3 dönümlük sera kiraladı. Büyük bir heyecanla Mersin'den aldıkları ejder meyvesi fidelerini toprakla buluşturan çift, ilk ürünlerini bu yıl alacak.

- "Emeklilik, bir kenarda oturup ölümü beklemek değil"

Nermin Karapınar, AA muhabirine, emekli olduktan arayış içindeyken televizyonda ejder meyvesini gördüklerini söyledi.

Yıllarca genç fidanları (öğrencileri) özen ve sevgiyle yetiştirdiklerini, şimdi ise meyve fidanlarını yetiştireceklerini anlatan Karapınar, eşiyle çok heyecanlı olduklarını bildirdi.

Üretime başladıklarında çevredekilerin eleştirileriyle karşılaştıklarını anlatan Karapınar, şöyle konuştu:

"Çevremizdekiler 'Emeklisiniz, evde oturun keyfinize bakın, risk almaya değer mi? Üretseniz de elinizde bir şey kalmaz' dediler. Derdimiz sadece para kazanmak değil, herkese örnek olmaktı. Biz bu tür olumsuz açıklamalara gülerek karşılık verdik. Çalışan dinç olur, her zaman kazanır. Emeklilik, elini eteğini toplayıp bir kenarda oturup, ölümü beklemek ya da kahvehane köşelerinde taş dizmek demek değil. Bu anlayışta olanlara karşıyız. Yaşımız büyük olabilir ama beyin olarak kendimizi çok genç ve dinç hissediyoruz."

Ürün almaya başlayınca insanların fikirlerinin değiştiğini aktaran Karapınar, hatta kendilerinden fide almak isteyenlerin de olduğunu dile getirdi.

- "Hayattan kopup bir kenara çekilenlere örnek olmak istiyoruz"

Abdullah Karapınar ise meslekleri gereği yıllarca iç içe oldukları çocuklara hep doğa ve hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Ölene kadar hep bir şeyler üretmek istediklerini vurgulayan Karapınar, "Geçmişte öğrencilerimize, şimdi de çevremizdeki gençlere ve emekli olduktan sonra hayattan kopup bir kenara çekilenlere örnek olmak istiyoruz. Bunu başarabilir ve ülke ekonomisine az da olsa bir katkı sağlayabilirsek mutlu olacağız." dedi.

Karapınar, "Sağlıklıysam bir şeyler üretmeliyim" düşüncesini herkesin ilke edinmesi gerektiğini kaydetti.



