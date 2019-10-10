"Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı: - "24 uçaklık hava kargo filomuzla 86 ülkeye giderek dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi unvanını aldık. Hava kargoda dünyada 13'üncülükten 7'nciliğe yükseldik. Hedefimiz önce ilk 5’e sonra,

"Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz"
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo'nun son 3 yılda yüzde 80 büyüdüğünü belirterek, "24 uçaklık hava kargo filomuzla 86 ülkeye giderek dünyada en çok ülkeye uçan havayolu şirketi unvanını aldık. Hava kargoda dünyada 13'üncülükten 7'nciliğe yükseldik. Hedefimiz önce ilk 5’e sonra, ilk 3'e girmek. Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz." dedi.

Aycı, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarafından "İleriye Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirelen "UTİKAD Zirve 2019"un açılışında yaptığı konuşmada, zirvede ele alınan konuların sektöre ışık tutacağını ve yeni ufuklar kazandıracağını söyledi.

Aycı, geçen yıl kurulan Hizmet İhracatçıları Birliği ile farklı alt sektörlerin tek bir çatı altında toplandığını belirterek, lojistik sektörünün de birlik çatısı altında bulunduğunu bildirdi.

Lojistik sektöründe kullanan teknolojilerin geliştirilebilmesi, maliyetlerin aşağıya çekilebilmesi ve teslimatların zamanında yapabilmesinin önemine dikkati çeken Aycı, zaman zaman dünya ticaretinden kaynaklanan zamam zaman da müşterilerin beklenti farklılıklarından dolayı bazı mevzuatsal değişmelere ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.

Aycı, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin kuruluş amacına ilişkin, "Hizmet sektöründeki değişikliklere, maliyetleri çok yükseltmeden adaptasyonu sağlayabilmek, muhataplarımızla daha sık görüşebilmek, onlarla tek çatı altında toplanarak bütün sorunlarımızı aktarmak hedefimiz. Bu çatı altında bulunan lojistik sektörünün sorunlarını, meselelerini, ihtiyaçlarını, geleceğini şekillendirecek kararların alınmasında, bu kararların isabet oranının yükselmesinde, sektörel görüşlerin aktarılmasında birliğin, bir platform olarak karar alıcılarla aramızda bir köprü olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aycı, Lojistik Koordinasyon Kurulu'nda Hizmet İhracatçıları Birliği'nin gözlemci sıfatıyla üye bulundurduğunu hatırlatarak, alınan kararla birlikte yeni dönemde UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener'in oy veren üye sıfatıyla kendilerini kurulda temsil edeceğini bildirdi.

Lojistik sektöründeki değişime dikkati çeken Aycı, "Ülkelerin, şirketlerin artık birbiriyle yarıştığı bir dönemden tedarik zincirlerinin birbiriyle yarıştığı rekabet ettiği bir döneme geçiyoruz. Böyle bir dönemde ürünlerin çok süratlı bir şekilde ilgili adreslere ulaştırılabilmesi gerekiyor. Hızlı, süratli, dinamik ve güvenli hizmet giderek daha önemli bir hale geliyor. Bu da lojistik sektörünü dünya ticaretinde daha merkezi bir konuma getiriyor." diye konuştu.


- "Suriye, Türkiye'nin milli bağımsızlık meselesi oldu"

Aycı, THY'nin lojistiğe çok önem verdiğini belirterek, özellikle son birkaç yılda stratejik planlarında ve büyüme planlarında, lojistiği merkeze yerleştirdiklerini ifade etti.

Aycı, "Yaptığımız yatırımlarla birlikte son 3 yılda THY özellikle hava kargoda yüzde 80 büyüdü. Filomuzu büyüttük, 24 uçaklık hava kargo filomuz oluştu. Bu gün hava kargo ile 86 ülkeye giderek dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi unvanını açık ara aldık. Hava kargoda yüzde 4 olan dünya pazar payımızı büyüteceğiz. Bu alanda dünyada 13'üncülükten 7'nciliğe yükseldik, önümüzdeki dönemde hedefimiz önce ilk 5’e sonra ilk 3'e girmek. Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'un coğrafi konumunun ve hizmete giren İstanbul Havalimanı'nın bu hedefi gerçekleştirmeyi kolaylaştıracağını kaydeden Aycı, THY'nin kuracağı uluslararası ortaklıklarla bu hedefin gerçekleşeceğini söyledi.

İlker Aycı, Suriye meselesinin bölgesel tehdit olmaktan çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Suriye meselesi, Türkiye'nin milli bağımsızlık meselesi oldu. Ayrıca bu durum bizim ekonomimiz, mal ve hizmet ticaretimiz açısından da çok kıymetli sonuçları olacağını düşünüyorum. Bir yandan da şunları görüyoruz ki artık bazı ülkeler dünya siyasetini düzenlemek, ülkelerin sınırlarını değiştirmek, kendi işine geldiği gibi dünya şekillendirmekle ilgili alışkanlıklarını geride bırakması gerekiyor. Değişen dünyaya ayak uydurmaları, yeni bölgesel güçlerle uzlaşmaları, bu ülkelerin etrafındaki tehditleri daha iyi anlamaları gerekiyor. Ülkeler birbirlerini, farklı görüşte olduğu zaman ekonomik ambargolarla tehdit etmemeli. Bu anlamıyla da Suriye krizinin bağımsızlık ve güvenlik meselemiz olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. İnşallah kahraman ordumuz kahramanca işler yaparak görevi tamamlayacak."

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener de, bu yıl ikincisini düzenledikleri zirvede kendilerine destek veren sponsorlara teşekkür etti.

Zirvenin "İleriye Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirildiğini belirten Eldener, hayatın parçası haline gelen teknolojinin, iş hayatına özellikle lojistik sektörüne getireceği değişikliklere dikkati çekti.

Eldener, zirve programının yoğun olduğunu vurgulayarak, katılımcıların zirveyle iş hayatının sıkıcı gündemin uzaklaşarak "gelecek" yolculuğuna çıkacağını söyledi.




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