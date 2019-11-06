Citroen, Yeni C5 Aircross SUV Hybrid ile elektrikli hamlesini başlatıyor

Marka, Berlingo Electric, C-Zero ve dört kişiye üstü açık bir sürüş sunan E-MEHARI gibi örneklerle başlattığı süreci Yeni C5 Aircross SUV Hybrid ile hayata geçiriyor

Citroen, Yeni C5 Aircross SUV Hybrid ile elektrikli hamlesini başlatıyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Citroen, elektrikli otomobil hamlesini ürün gamının amiral gemisi olan Yeni C5 Aircross SUV Hybrid ile başlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Progressive Hydraulic Cushions® süspansiyon, Advanced Comfort koltuklar ve 20 adet sürüş destek sistemiyle benzersiz bir konfor ve güvenlik seviyesi sunan C5 Aircross SUV, bünyesinde barındırmış olduğu şarj edilebilir hibrit teknolojisi ile Citroën Advanced Comfort® programına tamamen yeni bir boyut kazandırıyor.

Hibrit sistem sayesinde menzil kaygısı olmadan 50 km'ye kadar sıfır emisyonlu sürüşe imkan tanıyan, titreşimden arındırılmış tamamen sessiz bir sürüş ortamı sunan ve 225 HP toplam sistem gücü ile ilk hareket anından itibaren 320 Nm tork üreten C5 Aircross SUV Hybrid gerektiğinde etkileyici bir performans sergileyebiliyor.

C5 Aircross SUV, sınıfının en iyi bagaj hacmine sahip olmanın yanı sıra kızaklı ve katlanan üç adet bağımsız arka koltukla son derece fonksiyonel ve kullanışlı bir yapı sunuyor.

WLTP normuna göre 1,7 lt/100 km yakıt tüketimi ve yine WLTP normuna göre 39 gr/km emisyon değeri ile son derece tutumlu ve çevreci bir yapı sergileyen Yeni C5 Aircross SUV Hybrid, 2020 yılının ilk yarısı sonunda kullanıcıları ile buluşacak.

Marka, Berlingo Electric, C-Zero ve dört kişiye üstü açık bir sürüş sunan E-MEHARI gibi örneklerle başlattığı süreci Yeni C5 Aircross SUV Hybrid ile hayata geçiriyor.

Şarj edilebilir hibrit ile başlayan enerji geçişi kısa bir süre sonra tamamen elektrikli modellerin devreye alınmasıyla devam edecek.Citroen geçiş sürecinde yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel olmak üzere içten yanmalı motorları da sunmaya devam edecek.Citroen, 2023 yılına kadar ürün gamının yüzde 80'inin ve 2025 yılına kadar ise ürün gamının tamamının elektrik destekli olmasını hedefliyor.

Yeni C5 Aircross SUV Hybrid ise markanın yeni ürün stratejisinin ilk şarj edilebilir hibrit modeli olarak öne çıkıyor. C5 Aircross SUV ile başlamak üzere bundan sonra satışa sunulan her yeni Citroen modelinin bir elektrik destekli versiyonu olacak.Böylece Citroen, kullanıcılarına şehir içinde elektrikli veya uzun yolculuklarda içten yanmalı olmak üzere zengin bir güç ve aktarma organı çeşitliliği sunuyor olacak.

Tıpkı içten yanmalı motora sahip versiyonlar gibi Yeni C5 Aircross SUV Hybrid de özgün ve karakteristik bir tasarıma sahip.

Gövde orantıları, uzun motor kaputu ve gövdeyi koruyan aksesuarlarıyla tipik bir SUV görünümü sergileyen yeni C5 Aircross SUV Hybrid son derece kapsamlı kişiselleştirme seçenekleri sunarken aynı zamanda hibrit sürüş moduna özgü detaylarla da dikkat çekiyor. İçten yanmalı motorlarda sunulan ve kapıların alt bölgesindeki Airbump® ve ön tamponun alt bölgesindeki bazı detayları vurgulayan gümüş, beyaz veya kırmızı gibi var olan renk paketlerine ek olarak hibrit versiyona özel yeni bir renk paketi daha sunuluyor; Anodised Blue.

Bunun dışında hibrit versiyonu vurgulamak için Anodised Blue renginde arka bagaj kapağında “ḧybrid” ve ön çamurluklarda ise "ḧ" logosu devreye giriyor. Sağ taraftaki yakıt deposu kapağının bir benzeri sol tarafta bulunuyor. Söz konusu şarj soketi kapağı hibrit versiyonu içten yanmalı motora sahip versiyonlardan ayırıyor.


- Şanzımanın Brake özelliği sürücünün ayağını gazdan çekmesiyle araca fren yaptırıyor


Dış tasarım gibi iç mekân tasarımında da Yeni C5 Aircross SUV Hybrid’e özgü bazı detaylar bulunuyor. Otomatik kararan iç dikiz aynası bunlardan biri. Çerçevesiz bu aynanın alt kenarı tamamen elektrikli sürüş modunda dışarıdan da fark edilebilen mavi bir ışık yayıyor.

Yeni C5 Aircross SUV Hybrid, benzinli motor ile elektromotoru bir arada kullanan yüksek verimlilik seviyesine sahip bir hibrit sistemle yollara çıkıyor. Groupe PSA’nın PureTech benzinli motoru 180 HP güç üretiyor ve Euro 6 emisyon normunu karşılıyor. Motor ile şanzımanın arasına entegre edilen elektromotor ise 80 kW güç üretiyor.

Şanzımanın Brake özelliği sürücünün ayağını gazdan çekmesiyle araca fren yaptırıyor. Sistem aynı zamanda fren anında oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek bataryayı şarj ediyor.

Alt devirlerden itibaren kullanıma sunulan yüksek tork değeri sayesinde son derece atak ve canlı bir sürüş gerçekleştirilebiliyor. İçten yanmalı motorun salt elektrikli sürüşün sona ermesiyle sessiz ve sarsıntısız bir şekilde devreye girmesi için gelişmiş bir marş-jeneratörü devreye giriyor.

Elektromotoru 13,2 kWh kapasiteli yüksek voltajlı 200 V lityum-iyon batarya besliyor.

135 km/s hıza kadar çalışan sistem 50 km’ye kadar tamamen elektrikli bir sürüş sunuyor. Dolayısıyla sürücü ev ve iş yerinde gerekli şarj imkanlarının da olması halinde hafta boyunca benzinli motoru hiç kullanmadan ev-iş-ev arasındaki yolculuklarını gerçekleştirebiliyor.

32 A Wall Box ve opsiyon olarak sunulan 7,4 kW şarj ile 2 saatten kısa bir sürede tamamlanabilen şarj süresi, Green’up™ Legrand 14 A soket ve 3,7 kW şarj ile 4 saat, standart 8 A yerel priz ve 3,7 kW şarj ile ise 7 saat oluyor. Sistem bataryaları şarj kapasitesinin yüzde 70’i için 160.000 km’ye kadar veya 8 yıl garanti ile sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, "Elektrikli araç stratejimizin ilk hamlesini temsil eden Yeni C5 Aircross SUV Hybrid modelimizi tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Citroën’in teknoloji alanındaki amiral gemisi olan bu otomobil günlük kullanımda elektrikli veya ihtiyaç halinde benzinli motor seçeneği ve konforlu yapısıyla çok yönlü bir kullanım sunuyor." ifadelerini kullandı.


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