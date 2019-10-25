İSTANBUL - Borsa İstanbul'da 28 Ekim Pazartesi günü öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul Pay Piyasası, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında 1,5 günlük tatile girecek.

Pazartesi günü, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda pazartesi günkü işlemlerin takası bugünkü işlemlerin takası ile birlikte 31 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) pazartesi günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda pazartesi günü hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler saat 11.30’a kadar yapılacak.