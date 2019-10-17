İSTANBUL - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazancıyla 94.896,23 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 759 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,69 ve holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,65 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 1,07 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla yapılan görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Yarın yurt içinde beklenti anketi, yurt dışında ise Çin'de büyüme ve sanayi üretimi verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.