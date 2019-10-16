İSTANBUL - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, kendi adına perakende satış sözleşmesi olmaksızın, önceki tüketici adına düzenlenen faturaları ödemeyi sürdürerek elektrik enerjisi tüketmenin, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde "usulsüz elektrik enerjisi tüketimi" olarak tanımlandığına dikkati çekti.

Aydem ve Gediz'den usulsüz elektrik kullanımına ilişkin yapılan açıklamada, Yargıtay kararı gereği elektrik enerjisi tüketicisinin, ilgili tüketim noktasından ayrılması durumunda aboneliğini usulüne uygun biçimde feshetmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kendi adına perakende satış sözleşmesi olmaksızın, önceki tüketici adına düzenlenen faturaları ödemeyi sürdürerek elektrik enerjisi tüketmenin, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde "usulsüz elektrik enerjisi tüketimi" olarak tanımlandığına dikkati çekilen açıklamada, ilgili yönetmelikte yer alan maddeye göre tüketiciye yükümlülüklerini yerine getirmesi için yapılacak bildirimlerin gönderilmesi akabinde fiili tüketicinin, kendi adına perakende satış sözleşmesi imzalamaması durumunda enerji kesintisi tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceği ve para cezası ödeyebileceği bildirildi.

Fiili tüketicinin, önceki tüketici adına olan aboneliği sürdürürken tüketim bedellerini ödememesi durumunda önceki tüketicinin bu borçtan sorumlu tutulduğu belirtilen açıklamada, aboneliği kendi adına olmayan tüketicilerin abonelik bilgileri, fatura itirazı, uğradığı zararla ilgili tazmin talebi ve benzeri gibi konularda hak talep edemediği vurgulandı.

Aboneliğini sonlandırmadan adresten ayrılan tüketicilerin, e-devlet üzerinden abonelik fesih işlemlerini yaparak güvence bedeli iadesi almaları durumunda elektrik enerjilerinin kesileceği ve fiili tüketici için mağduriyet oluşacağı aktarılan açıklamada, tüketicilerin, mağduriyet yaşamaması için güncel iletişim bilgileri ile aboneliklerini kendi adları üzerine almaları gerektiği belirtildi.





- Vefat eden kullanıcıların abonelikleri varisleri tarafından ücretsiz alınabilecek





Aydem ve Gediz açıklamasında, fiili tüketicisi vefat eden aboneliklere ait tüketim noktalarında ise mirasçılık belgesi ile başvuran varislerin, güvence bedeli ödemeden abonelikleri kendi adları üzerine alabileceği bildirildi.

İlgili tüketim noktasında varis olmayan kişilerin tüketim yapıyor olması durumunda ise fiili tüketicinin, aboneliğini yönetmelik gereği güvence bedeli ödeyerek kendi üzerine alması gerektiği belirtilen açıklamada, "Tüketiciler, devir işlemleri için güvence bedelini sözleşme esnasında ödeyebileceği gibi sonrasında da 2 taksit olarak faturalarına yansıtabilecek." denildi.



