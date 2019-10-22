ANKARA - Türkiye'nin öncü enerji şirketlerinden Aydem ve Gediz Elektrik'te genel müdürlük görevine Çağdaş Demirağ getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, görevli elektrik tedarik şirketleri olarak yaklaşık 5 milyon müşteriye hizmet veren Aydem ve Gediz Elektrik şirketlerinin genel müdürü Çağdaş Demirağ oldu.

Demirağ, BP ve Petrol Ofisi şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda bulunduktan sonra Kadoil Petrolcülük'te genel müdür olarak görev aldı.

Demirağ, Türkiye Petrolleri'nde genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak da görev yaptı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Demirağ, evli ve bir kız çocuğu babası.

Öte yandan, Bereket Enerji Grubu bünyesindeki Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, 2008'den bu yana Aydın, Denizli ve Muğla'da 1,9 milyon müşteriye elektrik hizmeti sunuyor. 2013'te Aydem'e bağlı olarak kurulan Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ ise İzmir ve Manisa'da 3 milyon müşteriye hizmet veriyor.



