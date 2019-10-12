Asya'dan Türkiye'ye yatırım yaklaşık iki katına çıktı

Türkiye'ye ağustos sonu itibarıyla Asya'dan 1,7 milyar dolarlık doğrudan sermaye yatırımı yapılırken, bu rakam söz konusu dönemdeki toplam doğrudan yatırımların yüzde 39,5'ini oluşturdu.

Asya'dan Türkiye'ye yatırım yaklaşık iki katına çıktı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye'ye ağustos sonu itibarıyla Avrupa'dan 2,3 milyar dolar, Asya'dan 1,7 milyar dolar ve diğer bölgelerden 0,3 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı gelirken, Asyalı yerleşiklerin yatırımları yüzde 91,3 artış gösterdi.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'ye ocak-ağustos döneminde 4 milyar 282 milyon dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapıldı. Doğrudan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 yükseldi.

Bölge bazında incelendiğinde 8 aylık dönemde en fazla yatırım 2 milyar 252 milyon dolarla Avrupa'dan gelirken, Türkiye, Asya'dan 1 milyar 693 milyon dolar, Amerika'dan 306 milyon dolar ve Afrika'dan 31 milyon dolarlık doğrudan yatırım çekti.

Bu dönemde, Türkiye'ye doğrudan yatırımların yüzde 52,6'lık kısmı Avrupalı, yüzde 39,5'lik bölümü Asyalı, yüzde 7,2'lik kısmı Amerikalı ve yüzde 0,7'si Afrikalı yatırımcılar tarafından yapıldı.

Türkiye, geçen yılın ocak-ağustos döneminde Avrupa'dan 2,7 milyar, Asya'dan 885 milyon, Amerika'dan 227 milyon ve Afrika'dan 1 milyon dolarlık yatırım çekmişti.

Veriler, Asyalı yatırımcıların ağustos sonundaki Türkiye'ye doğrudan yatırımlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91'lik artış kaydettiğini, aynı dönemde Avrupa'dan gelen yatırımların ise yüzde 16,8'lik azalış yaşandığını ortaya koydu.

Bu sonuçlarla Asya, Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda yıllardır lider konumda bulunan Avrupa ile aradaki makası oldukça kapatmış oldu.

En fazla yatırım İngiliz yatırımcılarından

Türkiye, ağustos sonu itibarıyla en fazla doğrudan yatırımı İngiltere, Katar, Azerbaycan, Hollanda ve Japonya'dan çekti. İngiltereli yerleşiklerden Türkiye'ye 696 milyon dolarlık sermaye girişi olurken, bu rakam toplam doğrudan yatırımların yüzde 16,3'ünü karşıladı.

Katar'dan 569 milyon, Azerbaycan'dan 564 milyon, Hollanda'dan 458 milyon ve Japonya'dan 304 milyon dolarlık yatırım geldi.

Aynı dönemde doğrudan yatırımların miktar bazında en fazla düşüş kaydettiği ülke İtalya oldu. İtalyalı yerleşiklerin Türkiye'ye yatırımı geçen yılın aynı dönemine göre 394 milyon dolar azaldı. Avusturya'dan gelen doğrudan yatırım miktarı 384 milyon dolar ve Lüksemburg'dan gelen yatırım tutarı 216 milyon dolar düşüş gösterdi.

Yabancıların ilk tercihi toptan ve perakende ticaret sektörü oldu

Yurt dışındaki yerleşiklerin ağustos sonu itibarıyla Türkiye'ye yaptığı yatırımlarda en büyük payı toptan ve perakende ticaret sektörü aldı. Söz konusu alanda yurt dışı yerleşiklerin doğrudan yatırımları 721 milyon dolara ulaşırken, bu da toplam yatırımların yüzde 16,8'ine tekabül etti.

Toptan ve perakende ticaret sektörünü, 421 milyon dolarla kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, 419 milyon dolarla kimyasal ürünler imalatı ve 410 milyon dolarla holding faaliyeti şirketleri takip etti.

Ana sektör grupları dikkate alındığında 8 aylık dönemde en fazla yatırımı 2,8 milyar dolarla hizmetler sektörü alırken, sınai sektörü 1,5 milyar dolarlık yatırım çekti.

Aynı dönemde doğrudan yatırımların miktar bazında en fazla azalış kaydettiği sektör 647 milyon dolarla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı oldu. En fazla yatırım artışının yaşandığı sektör ise 347 milyon dolarla inşaat olarak kayıtlara geçti.

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