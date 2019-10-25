ANKARA - Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi Alper Peker,

Aksa Jeneratör'den yapılan açıklamaya göre, şirket, jeneratör kullanımı eğitimlerinin beşincisini Şanlıurfa'da kamu ve özel sektörden satın almacıların katılımıyla gerçekleştirdi. 80 kişinin üzerinde davetlinin katıldığı eğitimde jeneratörlerin kullanımı, jeneratör seçim kriterleri, yeni nesil jeneratörler, jeneratör uygulamaları ve jeneratör bakımı konularında sunum yapıldı.

Peker, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Jeneratör sektörüne kazandırdığımız ürünler ve hizmetler dışında verdiğimiz eğitimlerle de standartlarımızı yükseltiyoruz. Daha önce İzmir, Gaziantep, Adana ve Trabzon'da gerçekleştirdiğimiz jeneratör kullanımı eğitimimizin beşincisini Şanlıurfa'da gerçekleştirdik. Bu eğitimlerle farklı sektörlere kendimizi tanıtıp anlatırken, jeneratör kullanımıyla ilgili bilgileri de aktarıyoruz. Bu eğitimi alan kişiler jeneratörün çalışma prensibinden bakım ve onarımına her türlü bilgiye sahip oluyorlar." ifade

















jeneratör sektörüne kazandırdıkları ürünlerin ve hizmetlerin dışında verdikleri eğitimlerle de standartlarını yükselttiklerini ifade etti. İzmir, Gaziantep, Adana ve Trabzon’da yapılan jeneratör kullanımı eğitiminin beşincisini Şanlıurfa’da gerçekleştirdiklerini belirten Peker, bu eğitimlerle farklı sektörlere kendimizi tanıtıp anlatırken jeneratör kullanımıyla ilgili bilgileri aktardıklarını, bu eğitimi alan kişilerin jeneratörün çalışma prensibinden bakım ve onarımla ilgili her türlü bilgiye sahip olduğunu söyledi.

1968 yılında Ali Metin Kazancı’nın kurduğu elektrikli motor fabrikasıyla üretim yolculuğuna başlayan AKSA Jeneratör, 1984 yılında ilk jeneratörünü üretti ve kısa zamanda elektrik enerjisi temini için makine ve donanım üretimi konusunda uzmanlaşarak, 3 kıtada üretim ile 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren dünyadaki sayılı jeneratör üreticilerinden biri oldu. Doğal gazlı jeneratörlerin dünyadaki ilk üreticilerinden biri olan Aksa Jeneratör senkron jeneratör projelerinde tartışmasız üstünlüğünü korurken, Ar-Ge yatırımları ile daha düşük yakıt sarfiyatlı, daha düşük ses seviyeli ve çevre dostu jeneratörler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.