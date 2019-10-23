5G teknolojisi 4,5G'ye entegre edilecek

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Balcı, "Türkiye'nin 5G konusunda gelişmesi için 4,5G ülke genelinde yaygınlaşmalı." dedi.

5G teknolojisi 4,5G'ye entegre edilecek
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Türkiye'nin 5G konusunda gelişmesi için 4,5G'nin ülke genelinde yaygınlaşması gerektiğini belirterek, "5G'nin ilk aşamada yaygınlaşması 4,5G ve şebekelerinin üzerine entegre olacak modda gerçekleşecek. 5G'nin altında 4,5G, WiFi gibi birçok sistem yer alacak." dedi.

Balcı, AA muhabirine, Türkiye'de sadece bir ürünün cıvatasını takıp montajını yaparak, daha sonra da yüzde 51'lik faturasını onun üzerinden göstermenin yerlilik ve millilik olamayacağını söyledi.

Yerlilik ve milliliğin mutfakta başladığını vurgulayan Balcı, "Bir ürün üretirken tasarımında söz sahibi olmak, yaptığımız ürünün içine ne koyduğumuzu bilmek, bu alandaki çalışmaların süreçlerine hakim olmamız, ürünün yerli ve milli olduğunu gösterir." diye konuştu.

Balcı, Türkiye'nin içinde bulunduğu dönem itibarıyla akıllı ve sistematik davranması gerektiğini ifade ederek, "Ülke olarak etrafımızda yaşanan tüm olayları birlikte değerlendirip sonuca ulaşacak yöntemleri bulmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile sürdürdükleri Evrensel Hizmet Projesi'ne değinen Balcı, Evrensel-1 Projesi'nde 508 ULAK baz istasyonunu teslim ettiklerini ve bunların 468'inin halihazırda çalışır olduğunu bildirdi.

Balcı, Evrensel-2 Projesi kapsamında da 326 baz istasyonunu teslim ettiklerini ve bunlardan 178'inin aktifleştirildiğini dile getirdi.

Operatörlere de 4,5G baz istasyonları sağladıklarına işaret eden Balcı, halihazırda operatörlerin 271 sahada ULAK baz istasyonu kullandıklarını, bu rakamın kısa sürede 500'e çıkarılması için gerekli hazırlıkların devam ettiği bilgisini verdi.

Balcı, gelecek dönemde de bu sayıların gerek Evrensel Hizmet Projesi kapsamında gerekse ticari şebekelerde daha da artmasını beklediklerini kaydetti.

Yerlileşme ve millileşme hedefine katkı

Projeleri üretirken yaşadıkları sorunlara değinen Balcı, "Şirket olarak ürünlerimizi geliştirirken, projenin başlangıcından bitimine kadar bütün aşamalarda, her projede yaşanan sıkıntıları yaşadık, yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Balcı, bu problemleri devletin desteği ve operatörlerin teknik personelleri de dahil olmak üzere ekosistemin yetenekli mühendisleriyle çözebiliyor olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni yeteneklerimizi sistemlerimize kazandırabilmenin ve en önemlisi de ULAK Haberleşme için ekosistemimizde bir güven oluşturarak, somut ve özgün çözümlerimizi, çalışan sistemlerimizi sahada konuşlandırabilmenin, ülkemizin yerlileşme ve millileşme hedefleri doğrultusunda katkıda bulunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

"5G için 4,5G altyapısı geliştirilmeli"

Türkiye'nin 5G'ye geçiş için kazançlarını ve yeteneklerini bütüncül şekilde ele alması gerektiğini ifade eden Balcı, çalışmalarda elde edilen sonuçların üstüne koyarak gitmenin ülkeyi kuvvetli noktalara taşıyacağını söyledi.

Balcı, "Türkiye'nin 5G konusunda gelişmesi için 4,5G ülke genelinde yaygınlaşmalı. Kazançlarımıza ve yeteneklerimize sahip çıkmamız lazım. 5G'nin ilk yaygınlaşması 4,5G ve şebekelerinin üzerine entegre olacak modda gerçekleşecek. 5G'nin altında 4,5G, WiFi gibi birçok sistem yer alacak. Biz eğer 4,5G'de yaygınlaşamamışsak, 5G'ye geçişte yeni teknolojiye entegre olacak 4,5G sistemi aramaya başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kamuda da ULAK tarafından üretilen yerli iletişim ağ altyapısı ve veri merkezi çözümlerinin yaygınlaşması için çalışmaların hız kazandığını, hedeflerinin kamuda bulunan bilişim ağ altyapılarının da milli çözümlerle zenginleşmesi olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Biz baz istasyonları kapsamında yapılacak 4,5G yatırımlarına talibiz. Kamuoyunun bu işi sahiplenmesi gerekiyor. Herkesin zihninde 'Burada neden yerli ve milli ULAK baz istasyonu yok.' diye bir soru işareti oluşturabilmeli ve bu soruyu yaygınlaştırabilmeliyiz. Olayın ekonomik, teknolojik ve siber güvenlik boyutları her zaman dile getiriliyor. Artık geldiğimiz aşamada biz bu servisi verebilecek, eksikliklerimizi de yine operatörlerimizle ve ekosistemimizle giderebilecek durumdayız. Ayrıca bazı servisleri 5G gelecek diye beklememeliyiz. 4,5G ile ne yapabiliyorsak onu yapmamız lazım. Kendi altyapımızdan en iyi şekilde istifade etmeliyiz. Buralardan kazanacağımız tecrübeler bizi 5G uygulamalarına daha hızlı götürecek. Yerli ve milli sistemlerimizle altyapımızı geliştirdikten sonra 5G'ye geçme hedefi tüm paydaşlarımızın en büyük arzusu. Devletimizin ilgili kurumları da bu yönde hedef ve yöntemlerini belirledi. Yeter ki birbirimize güvenerek, koordineli, özverili, odaklı, sistematik ve etkin bir şekilde çalışalım."

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