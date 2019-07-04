Yavru Leylek Emin Ellerde

Burdur Yeşilova ilçesi Doğanbaba köyünde caminin kubbesi üzerine yuva yapan leyleğin yuvasından düşmesi üzerine gelen ihbar ile olay yerine giden Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirilmiştir.Yuvasından Cami kubbelerinin arasına düştüğü yerden kurtarılan leyleğin henüz yavru olduğu ve 3 gündür annesi tarafından beslenemediği öğrenilmiştir. Veteriner Hekimimiz tarafından ilk kontrollerinin ardından tedavi ve iyileştirme sürecine alınan yavru leylek beslenerek tekrar uçabilecek duruma geldiğinde kurtarıldığı noktada tekrar tabii yaşam alanına bırakılacaktır.DKMP 6.Bölge Burdur