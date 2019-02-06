Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin düzenlediği “Ülkem için Üretiyorum” konulu resim ve şiir yarışmasına katılan öğrenciler ödüllendirildi.Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin düzenlediği “Ülkem için Üretiyorum” konulu resim ve şiir yarışmasına katılan öğrenciler ödüllendirildi. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri üyelerinin çocukları ve torunlarına yönelik olarak geleneksel hale gelen resim ve şiir yarışmasının bu yıl on birincisi düzenlendi.Ziraat Bankasının da katkılarıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ödülleri 31 Ocak 2019 Perşembe günü Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen tören ile teslim edildi. Ödül töreninden önce Türkiye’nin birçok ilinden yarışmaya katılan ve dereceye giren çocuklar ile aileleri Anıtkabir’i ve 1. Meclis’i ziyaret etti.Resim ve şiir yarışmasında, 7-9 yaş ve 10-12 yaş olmak üzere iki ayrı yaş grubunda düzenlenen kategorilerde, birincilere tablet, saat ve 1.500 TL hediye çeki ikincilere tablet, saat ve 1.000 TL hediye çeki üçüncülere tablet, saat ve 750 TL hediye çeki, mansiyon ödülü kazananlara saat ve 500 TL hediye çeki, katılım sağlayan yarışmacılara ise saat hediye edildi. Ödül töreninin ardından dereceye giren ve mansiyon ödülü alan resim ve şiirlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Erol BULUT ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil ÖZCAN’ın açılış konuşmalarını yaptığı Resim ve Şiir Yarışması ödül töreni ve sergi açılış törenine, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Muhasip Üyesi Mehmet ALDEMİR, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Hüseyin ÖZDEMİR, Serhat VAYISOĞLU, Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Sedat GÜNGÖR, Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan SARI, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Sekreteri Ali ÖZGEHAN, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Sekreteri Adnan GÜLTEK, Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcisi Levent GENÇ, Ziraat Bankası temsilcisi Abdi Bahadır TURGUT, Öğr. Gör. Ceylan TÜRKŞEN, İl Birlik Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve sorumlu müdürleri katılım sağladı.