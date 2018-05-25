- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaklaşık 1 milyar lira maliyetli Varsak-Zerdalilik 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nin başladığını söyledi Türel, Varsak-Otogar bölümünü yerel seçimlerden önce bitirip, sisteme bağlamak istediklerini kaydetti.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, özel bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük projesi olan yaklaşık 1 milyar lira maliyetli Varsak- Zerdalilik 3. Etap Raylı Sistem Projesi inşaatının başladığını söyleyen Türel, eski Varsak Belediyesi arkasında yer alacak yeni depolama alanında çalışmaların sürdüğünü belirtti. Başkan Türel, Varsak-Otogar etabını yerel seçimlerden önce bitirip, sisteme yeni hattı bağlamak istediklerini kaydetti. Meydan-Aksu arasındaki 2’nci Etap Raylı Sistemi 5.5 ay gibi dünya rekoru bir sürede tamamladıklarına dikkat çeken Türel, “Kendimizle yarışıyoruz” dedi.Proje kapsamında nostalji tramvayını da yenileyerek, Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kadar uzatıp, sisteme entegre edeceklerini anlatan Türel, böylece Müze önündeki durakla, Antalya’nın birçok noktasından varyanta ve Konyaaltı Sahil Projesi’ne ulaşılabileceğini kaydetti. Kundu - Büyük Liman arasında olacak ve bir kolu Varsak’a uzanacak yer altı metro hattını 2019 sonrası Antalya’ya kazandıracaklarını belirten Türel, gerekli tüm kamu izinlerini aldıklarını aktardı. Toplu ulaşımda gece ulaşımına yaz boyunca devam edeceklerini açıklayan Türel, yeni gövdeli hatlardan halkın memnuniyet duyduğunu ifade etti.“Antalya için ne zaman güzel bir şey yapsak istemezükçüler veya siyasi rantçılar hemen peydah oluyorlar” diyen Türel şunları aktardı: “Menderes Türel bunları yaparsa bir daha seçilir bize de sıra gelmez düşüncesindeler. Onun için Menderes Türel’e ve AK Parti iktidarlarına bunları yaptırmayalım. İtibarsızlaştıralım yalan atalım. Çetin Osman Budak çıkıyor diyor ki bu kavşaklar beton proje Antalya’ya ne faydası var. İnsan biraz sorar, öğrenir öyle konuşur. Aspendos Kavşağı’nın ekonomiye 25 milyonluk, vakit ve nakit tasarrufu var. Eleştiri olur elbet. Bana Menderes Türel sen bu tasarrufu niye iki katı; 25 milyon değil de 50 milyon yapmadın desinler. Böyle eleştirsinler. Vizyon göstersinler. Yapma, etme, istememe böyle vizyonsuzluk olmaz. 2014’de ne taahhüt ettiysek yaptık 19 kavşak 29 olmuş. 2019’a kadar 33-34 olacak. Sizin taahhütlerinizde ne var. Antalya için siyaset değil projeler yarışsın istiyoruz. Bir kerede isteriz deyin.”Kırcami sorununun çözüm aşamasında olduğunu belirten Başkan Türel, “30 senelik bir sorun. Kırcami planlarını hep ‘mış’ gibi yaptı ilçe belediyelerimiz. Seçim zamanı hatırlanıp sonrasında unutuldu. Bu dönemde vatandaşları haklı taleplerinin yerine getirilmesi adeta kaçınılmaz zorunluluk. Üst ölçekli planları biz göreve gelir gelmez tamamladık. Sonra alt ölçek yani binlik planları tamamlandı. 18 imar uygulaması Muratpaşa Belediyesi yetkisi dâhilinde tamamlandı. Bizim için uzun sürede onaylamayacak uzatacak deniliyorken bir haftada onayladık. 18 uygulaması ile ilgili itirazların değerlendirilmesi hususunda Muratpaşa Belediyesi son çalışmaları tamamlıyor. Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal 5 Haziran’da Büyükşehir’e itirazların da değerlendirilerek onaylanmak üzere gönderileceğini ifade etti. Burada Ümit Başkan’a da çok teşekkür ediyorum. Siyaset yapmadı, meseleyi çözmeye çalıştı. Birlikte 2 farklı partiye mensup belediye başkanı olarak bir sorunu çözdük. Hayırlı olsun diyorum.”İHA